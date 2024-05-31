Realme C63, özelleştirilebilir güç düğmesiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Realme, yeni giriş seviye akıllı telefonunu duyurdu. Uygun fiyatlı Realme C63, segmentindeki en hızlı şarj olan, en ince gövdeli ve en yumuşak vegan deri tasarımına sahip telefon olarak öne çıkarılıyor ancak çok daha fazlası var; Özelleştirilebilir güç düğmesi, el hareketleriyle kontrol, yapay zeka özellikleri ve 4 yıl boyunca akıcı kullanım… İşte Realme’nin yeni C63 modeli hakkında her şey:

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Uygun fiyatlı Realme C63 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme C63, 6.74 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan U şeklinde çentikli LCD ekrana sahip. Ekran, 560 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve her an en iyi görüntüleme deneyimi sağlamak için yapay zeka çift ışık sensörüne mevcut. Önceki modellerde gördüğümüz, iPhone Pro modellerdeki dinamik adaya benzer deneyim sunan Mini Capsule 2.0, yağmur altında veya ıslak elle telefonun kulanımını kolaylaştıran Rainwater Smart Touch, telefona dokunmadan, el hareketleriyle kontrol etmenizi sağlayan Air Gestures gibi özelliklerle geliyor.

Realme C63, Unisoc T612 işlemciyle geliyor ve 8GB RAM 128GB depolama alanı sunuyor. Ek depolama alanı isteyenler için, 2TB’a kadar destekleyen microSD kart yuvası mevcut. Arkada üç kamera varmış gibi görünse de aslında 50MP ana kamerayla birlikte derinlik sensörü mevcut. Öndeki kamera 8MP.

C serisinin yeni üyesi C63, özelleştirilebilir güç düğmesine sahip. Realme, bunu dinamik düğme olarak adlandırıyor ve parmak iziyle kilit açmanın ötesinde tercih ettiğiniz işlev ve uygulamaya göre özelleştirme imkanına sahipsiniz. Bu tuşu el fenerini açma, telefonu sessize alma, kamerayı açma, uçak moduna alma gibi farklı işlevlere çok daha hızlı ulaşmak için ayarlayabiliyorsunuz. Yeri gelmişken, telefonun son sesini yeterli bulmayanlar için yazılımla %200’e artırıldığı söylenen daha yüksek ses veren mono hoparlörle birlikte 3.5mm kulaklık jakı mevcut.

Realme C63 fiyatı

Realme C63, 123 dolar fiyat etiketiyle 5 Haziran’da satışa sunulacak. Bu, 6GB + 128GB model için belirlenen fiyatlandırma. 8GB + 128GB modelin fiyatı ise; 141 dolar.

Realme C63 özellikleri

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Ekran : 6.74 inç, HD+, 560 nit, 90Hz, LCD

: 6.74 inç, HD+, 560 nit, 90Hz, LCD İşlemci : Unisoc T612

: Unisoc T612 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 50MP AI f/1.8

: 50MP AI f/1.8 Ön kamera : 8MP f/2.0

: 8MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 45W şarj

: 5000 mAh, 45W şarj İşletim sistemi : Android 14, Realme UI

: Android 14, Realme UI Boyut ve ağırlık: 167.26 x 76.67 x 7.74 mm, 189 g

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Realme C63 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı