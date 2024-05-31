Realme C63, özelleştirilebilir güç düğmesiyle geliyor

Uygun fiyatlı Realme C63 neler sunuyor?
Realme C63, Unisoc T612 işlemciyle geliyor ve 8GB RAM 128GB depolama alanı sunuyor. Ek depolama alanı isteyenler için, 2TB’a kadar destekleyen microSD kart yuvası mevcut. Arkada üç kamera varmış gibi görünse de aslında 50MP ana kamerayla birlikte derinlik sensörü mevcut. Öndeki kamera 8MP.
C serisinin yeni üyesi C63, özelleştirilebilir güç düğmesine sahip. Realme, bunu dinamik düğme olarak adlandırıyor ve parmak iziyle kilit açmanın ötesinde tercih ettiğiniz işlev ve uygulamaya göre özelleştirme imkanına sahipsiniz. Bu tuşu el fenerini açma, telefonu sessize alma, kamerayı açma, uçak moduna alma gibi farklı işlevlere çok daha hızlı ulaşmak için ayarlayabiliyorsunuz. Yeri gelmişken, telefonun son sesini yeterli bulmayanlar için yazılımla %200’e artırıldığı söylenen daha yüksek ses veren mono hoparlörle birlikte 3.5mm kulaklık jakı mevcut.
Realme C63 fiyatı
Realme C63, 123 dolar fiyat etiketiyle 5 Haziran’da satışa sunulacak. Bu, 6GB + 128GB model için belirlenen fiyatlandırma. 8GB + 128GB modelin fiyatı ise; 141 dolar.
Realme C63 özellikleri
- Ekran: 6.74 inç, HD+, 560 nit, 90Hz, LCD
- İşlemci: Unisoc T612
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 50MP AI f/1.8
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 45W şarj
- İşletim sistemi: Android 14, Realme UI
- Boyut ve ağırlık: 167.26 x 76.67 x 7.74 mm, 189 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.