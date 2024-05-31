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    Realme C63, özelleştirilebilir güç düğmesiyle geliyor

    Realme, C serisinin yeni üyesini duyurdu. Markanın bütçe dostu telefonları arasına katılan Realme C63, fiyatına göre  ilgi çekici özelliklerle geliyor.          
    uygun fiyatlı telefon Realme C63 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, yeni giriş seviye akıllı telefonunu duyurdu. Uygun fiyatlı Realme C63, segmentindeki en hızlı şarj olan, en ince gövdeli ve en yumuşak vegan deri tasarımına sahip telefon olarak öne çıkarılıyor ancak çok daha fazlası var; Özelleştirilebilir güç düğmesi, el hareketleriyle kontrol, yapay zeka özellikleri ve 4 yıl boyunca akıcı kullanım… İşte Realme’nin yeni C63 modeli hakkında her şey:

    Uygun fiyatlı Realme C63 neler sunuyor?

    Realme C63 özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Realme C63, 6.74 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan U şeklinde çentikli LCD ekrana sahip. Ekran, 560 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve her an en iyi görüntüleme deneyimi sağlamak için yapay zeka çift ışık sensörüne mevcut. Önceki modellerde gördüğümüz, iPhone Pro modellerdeki dinamik adaya benzer deneyim sunan Mini Capsule 2.0, yağmur altında veya ıslak elle telefonun kulanımını kolaylaştıran Rainwater Smart Touch, telefona dokunmadan, el hareketleriyle kontrol etmenizi sağlayan Air Gestures gibi özelliklerle geliyor.

    Realme C63, Unisoc T612 işlemciyle geliyor ve 8GB RAM 128GB depolama alanı sunuyor. Ek depolama alanı isteyenler için, 2TB’a kadar destekleyen microSD kart yuvası mevcut. Arkada üç kamera varmış gibi görünse de aslında 50MP ana kamerayla birlikte derinlik sensörü mevcut. Öndeki kamera 8MP.

    C serisinin yeni üyesi C63, özelleştirilebilir güç düğmesine sahip. Realme, bunu dinamik düğme olarak adlandırıyor ve parmak iziyle kilit açmanın ötesinde tercih ettiğiniz işlev ve uygulamaya göre özelleştirme imkanına sahipsiniz. Bu tuşu el fenerini açma, telefonu sessize alma, kamerayı açma, uçak moduna alma gibi farklı işlevlere çok daha hızlı ulaşmak için ayarlayabiliyorsunuz. Yeri gelmişken, telefonun son sesini yeterli bulmayanlar için yazılımla %200’e artırıldığı söylenen daha yüksek ses veren mono hoparlörle birlikte 3.5mm kulaklık jakı mevcut.

    Realme C63 fiyatı

    Realme C63, 123 dolar fiyat etiketiyle 5 Haziran’da satışa sunulacak. Bu, 6GB + 128GB model için belirlenen fiyatlandırma. 8GB + 128GB modelin fiyatı ise; 141 dolar.

    Realme C63 özellikleri

    Realme C63 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.74 inç, HD+, 560 nit, 90Hz, LCD
    • İşlemci: Unisoc T612
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 50MP AI f/1.8
    • Ön kamera: 8MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 45W şarj
    • İşletim sistemi: Android 14, Realme UI
    • Boyut ve ağırlık: 167.26 x 76.67 x 7.74 mm, 189 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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