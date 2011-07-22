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HTC'nin yeni akıllı telefonu Ruby internette boy gösterdi

7 yıl
13,4b
1
7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Gün geçmesin ki HTC cephesinden yeni gelişmeler gündeme gelmesin. HTC firmasının bir süredir üzerinde konuşulan akıllı telefonu Ruby, Android işletim sistemli Flyer tabletin ekran yansımasında ortaya çıktı.
Microsoft'un Windows Phone 7 veya Google'ın Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanacağı düşünülen Ruby'nin yansımalarında çift led flaş ile 3.5 mm'lik kulaklık girişi dikkat çekiyor. HTC'nin renk tercihi ise artık klasik haline gelen gri veya siyahtan ziyade beyazdan yana olmuş.
HTC Ruby'nin detaylı teknik özellikleri ve lansman tarihine ilişkin sır perdesi ise henüz kaldırılmadı.


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jakops. 7 yıl
punchpranha
htc den gelişmeler duymak çok hoş ama artık telefonlarının ekran formatını 21.9 amoled yada benzerlerinden yapsa ve full donanimla donatsa birde tasarım çok ince olupta dahili hafızasını en az 64gb yapsa muhteşem olur diyecek bir şey bulamayız heralde....

üstüne de masa üstü pc olarak da kullanılabilr yazsa :)))
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DH Misafiri 7 yıl
banada ruby diyince supernatural geliyor orda cok bela cıkarmıstı kendileri umarim telefon öyle olmaz :))
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knnkpln 7 yıl
Ruby diyince aklıma amd geliyor nedense
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punchpranha 7 yıl
htc den gelişmeler duymak çok hoş ama artık telefonlarının ekran formatını 21.9 amoled yada benzerlerinden yapsa ve full donanimla donatsa birde tasarım çok ince olupta dahili hafızasını en az 64gb yapsa muhteşem olur diyecek bir şey bulamayız heralde....
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HyperioИ 7 yıl
Bu Beyaz mı şimdi ? Yine gri gibi geldi bana ?
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Thailano 7 yıl
HTC'nin renk tercihi ise artık klasik haline gelen griş...
imla hatası:) griş :))
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sertacarslan 7 yıl
Aklıma Blade Runner ve betamax videosunu kiralayarak izlediğimiz günler geldi...

Edit: İmla.
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