HTC'nin yeni akıllı telefonu Ruby internette boy gösterdi

Gün geçmesin ki HTC cephesinden yeni gelişmeler gündeme gelmesin. HTC firmasının bir süredir üzerinde konuşulan akıllı telefonu Ruby, Android işletim sistemli Flyer tabletin ekran yansımasında ortaya çıktı.

Microsoft'un Windows Phone 7 veya Google'ın Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanacağı düşünülen Ruby'nin yansımalarında çift led flaş ile 3.5 mm'lik kulaklık girişi dikkat çekiyor. HTC'nin renk tercihi ise artık klasik haline gelen gri veya siyahtan ziyade beyazdan yana olmuş.



HTC Ruby'nin detaylı teknik özellikleri ve lansman tarihine ilişkin sır perdesi ise henüz kaldırılmadı.



