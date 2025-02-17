MediaTek Dimensity 6400 tanıtıldı: Giriş segmentine 5G dopingi

MediaTek Dimensity 6400 neler sunuyor?
MediaTek'in duyurusuna göre Dimensity 6400, TSMC’nin 6nm sürecinden geçen sekiz çekirdekli bir işlemci ve Dimensity 6300 ile büyük benzerlikler taşıyor. CPU tarafında küçük bir hız artışı dışında ciddi bir değişiklik yok. Örneğin, altı adet Cortex-A55 çekirdeği 2.0GHz, Cortex-A76 çekirdekleri ise 2.4GHz yerine 2.5GHz hızında çalışıyor. Grafik tarafında ARM Mali-G57 MC2 GPU’su yer alıyor.
Dimensity 6400, bellek ve depolama bölümünde LPDDR4X RAM (2.133MHz’e kadar) ve UFS 2.2 desteği sunuluyor. 1080p+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 10-bit renk desteği sağlıyor. Kamera tarafında ise 108 megapiksele kadar sensörleri destekliyor. Yonga setinin en önemli özelliklerinden biri de 5G modem ve 3.3Gbps indirme hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca, Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Bluetooth 5.2 bağlantı desteği bulunuyor.
Kökleri eskiye dayansa da Dimensity 6400, yeni nesil cihazlarda da kullanılacak. Şu an için yonga setinden güç alacak modeller resmi olarak açıklanmadı. Ancak Realme P3x 5G’nin bu anlamda ilk olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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