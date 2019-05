HTC'nin yeni amiral gemisi One+'ın devrimsel kamera sensörü Toshiba üretimi olabilir

HTC'nin 2013 yılında piyasaya sürdüğü ve her ne kadar başarılı bir model olsa da firmanın beklediği yükselişi sağlayamayan HTC One'ın devam modeli hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Son gelen sızıntılara göre HTC One+ olarak adlandırılması beklenen ve bence One 2 (One Two) iddialarına göre çok daha mantıklı görünen isimlendirme ile piyasaya sürülecek olan cep telefonunun devrimsel bir kamera sensörünü de beraberinde getirmesi bekleniyor.

One+ için üretildiği iddia edilen telefon kılıfında üstte yer alan boşluk parmak izi okuyucu için ayrılmışken, kamera sensörü boşluğunun yatayda uzun yapısı çift lensli bir kamera kullanılabileceğini işaret ediyor.

Her ne kadar şu ana kadar kimse tarafından dile getirilmese de ufak bir araştırma yaptığımda Toshiba'nın geçtiğimiz sene içerisinde cep telefonlarına yönelik olarak geliştirdiği ve TCM9518MD model ismini taşıyan çift lensli bir kamera sensörü bulunuyor.

2013 yılının sonuna doğru kullanılabilir olacağı belirtilen bu kameranın One+'da yer alabilecek olması büyük bir olasılık. Toshiba'nın Deep Focus olarak isimlendirdiği ve 3 boyutlu çekim yapan kameralardaki teknolojiden yararlanarak fotoğraf çekimi esnasında ortamın derinlik haritasını çıkartabilen kamera odaklanma zamanını ortadan kaldırıyor.

Bastığınız anda odaklamayı beklemeden fotoğraf çekimi yapabilen sensör, çekim sonrasında odak noktasının tekrar ayarlanabilmesine de olanak veriyor. Böylece objenin öne çıkartıldığı, arka tarafın bulanık görüldüğü Bokeh efekti verilmiş fotoğrafların cep telefonu ile çekilebilmesi de mümkün oluyor.

2 adet 1/4" 5MP (1.4 µm) sensörden oluşan kamera sistemi, toplamda 13MP çözünürlükte fotoğraflar elde edilmesine de olanak veriyor. Sistem sadece fotoğraflarda değil videolarda da sonradan odaklamaya izin veriyor oluşu ile sınıfında fark yaratacak gibi duruyor. Eğer uygun alt yapı sağlanırsa 13MP çözünürlükte saniyede 24 resimin kaydına da izin veren sensörlerin 4K video çekiminde 30 Kare/sn ve üzeri değerlere ulaşması da olası.

HTC One+'ın 5" Full HD ekran, Snapdragon 800 ve 805 (800 çok daha büyük bir olasılık) işlem birimi, 2GB bellek, BoomSound ses sistemi, parmak izi okuyucu gibi donanımsal özelliklerle donatılması beklenmekte.

Fakat son dedikoduları ve sızıntıları bir araya getirip bir de Toshiba'nın ilgili teknik belgelerini incelediğimde yukarıda saydığım ekran boyutu, işlemci gibi teknik detaylar henüz kesinleşmese de kameranın çok büyük bir oranda bu teknoloji ile donatılacağını söyleyebilirim.