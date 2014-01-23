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HTC'nin yeni amiral gemisi One+'ın devrimsel kamera sensörü Toshiba üretimi olabilir

5 yıl
12,9b
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62
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC'nin 2013 yılında piyasaya sürdüğü ve her ne kadar başarılı bir model olsa da firmanın beklediği yükselişi sağlayamayan HTC One'ın devam modeli hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
Son gelen sızıntılara göre HTC One+ olarak adlandırılması beklenen ve bence One 2 (One Two) iddialarına göre çok daha mantıklı görünen isimlendirme ile piyasaya sürülecek olan cep telefonunun devrimsel bir kamera sensörünü de beraberinde getirmesi bekleniyor.
One+ için üretildiği iddia edilen telefon kılıfında üstte yer alan boşluk parmak izi okuyucu için ayrılmışken, kamera sensörü boşluğunun yatayda uzun yapısı çift lensli bir kamera kullanılabileceğini işaret ediyor.
HTC'nin yeni amiral gemisi One+'ın devrimsel kamera sensörü Toshiba üretimi olabilir
Her ne kadar şu ana kadar kimse tarafından dile getirilmese de ufak bir araştırma yaptığımda Toshiba'nın geçtiğimiz sene içerisinde cep telefonlarına yönelik olarak geliştirdiği ve TCM9518MD model ismini taşıyan çift lensli bir kamera sensörü bulunuyor. 
HTC'nin yeni amiral gemisi One+'ın devrimsel kamera sensörü Toshiba üretimi olabilir
2013 yılının sonuna doğru kullanılabilir olacağı belirtilen bu kameranın One+'da yer alabilecek olması büyük bir olasılık. Toshiba'nın Deep Focus olarak isimlendirdiği ve 3 boyutlu çekim yapan kameralardaki teknolojiden yararlanarak fotoğraf çekimi esnasında ortamın derinlik haritasını çıkartabilen kamera odaklanma zamanını ortadan kaldırıyor.
Bastığınız anda odaklamayı beklemeden fotoğraf çekimi yapabilen sensör, çekim sonrasında odak noktasının tekrar ayarlanabilmesine de olanak veriyor. Böylece objenin öne çıkartıldığı, arka tarafın bulanık görüldüğü  Bokeh efekti verilmiş fotoğrafların cep telefonu ile çekilebilmesi de mümkün oluyor.
HTC'nin yeni amiral gemisi One+'ın devrimsel kamera sensörü Toshiba üretimi olabilir
2 adet 1/4" 5MP (1.4 µm) sensörden oluşan kamera sistemi, toplamda 13MP çözünürlükte fotoğraflar elde edilmesine de olanak veriyor. Sistem sadece fotoğraflarda değil videolarda da sonradan odaklamaya izin veriyor oluşu ile sınıfında fark yaratacak gibi duruyor. Eğer uygun alt yapı sağlanırsa 13MP çözünürlükte saniyede 24 resimin kaydına da izin veren sensörlerin 4K video çekiminde 30 Kare/sn ve üzeri değerlere ulaşması da olası.
HTC One+'ın 5" Full HD ekran, Snapdragon 800 ve 805 (800 çok daha büyük bir olasılık) işlem birimi, 2GB bellek, BoomSound ses sistemi, parmak izi okuyucu gibi donanımsal özelliklerle donatılması beklenmekte. 
Fakat son dedikoduları ve sızıntıları bir araya getirip bir de Toshiba'nın ilgili teknik belgelerini incelediğimde yukarıda saydığım ekran boyutu, işlemci gibi teknik detaylar henüz kesinleşmese de kameranın çok büyük bir oranda bu teknoloji ile donatılacağını söyleyebilirim. 

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Avorlair 5 yıl en beğenilen
Samsung duymasın, 8 tane kamera koyar telefona
2 Yanıt Yanıtla +157
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Pi 5 yıl
Htcnin once sacma sapan isimlendirme olayini halletmesi lazim. Karman corman isimlendirmesi var. One, one x var, one x+ var. Bilmeyen adam gidip one x+ alacak. One de en dusuk telefon sanacak. Bu ne be htc? Yok htc one x ++% plus arkadas yav.
Htcnin once sacma sapan isimlendirme olayini halletmesi lazim. Karman corman isimlendirmesi var. One, one x var, one x+ var. Bilmeyen adam gidip one x+ alacak....
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Yanıtla +25
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C♯ 5 yıl
Daha çok flash boşluğuna benziyor. Mantıken 2 kamerada aynı boyuttayken kılıfın deliğini küçültmek saçma olur çünkü.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Exterminatee 5 yıl
ben huawei ascend p6 kullaniyorum. kamerasi 8mp. kamerayla 4cm makro cekimler yapabiliyorsunuz. ve gercekten basarili :)

eksileyebilirsiniz
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bigbooss 5 yıl

şuna sağlam bir pil koysunlar tamamdır. herşeyini yap 2000 tl ye telefon sat ama düşük pil koy, yap şöyle lg gibi 3000 mahlık pili koy arkadaş yaa
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DH Misafiri 5 yıl
Biri 8mp ultrapiksel yazmis ayni seyi htc one icin turkcell detgisindede görmustm 8up yada 8mp diyeceksin.
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DH Misafiri 5 yıl
Htc yakında Twitter için "One#" Facebook için "One Like" isimli cihazlar piyasaya sürerse şaşırmam. :)
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splus 5 yıl
Şu şubat ayı bir gelseydi :(
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icais 5 yıl
Bir firma cikasa boyle toz bulutunun icinden elinde batarya ile. Alin bu gereksiz ozellikler ekledigimiz telefonlari doyaya kullanin diye.
Ne guzel olurdu dimi,
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mcebi001 5 yıl
Büyük sensor kullanamayan şirketler bakalım daha neler keşfetedecekler.....gün ışığında bile uzun pozlama yapabilen kamera ...az sonra
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LooF 5 yıl
bütün yorumlara ne oldu ? :S
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sanki cameranın yanındaki flaş gibi duruyor
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doctor5945 5 yıl
htc nin android teki rakibi bence sony dir lg ve samsung bu iki firmaya yaklaşamaz bile mükemmel malzeme kullanıyorlar ikiside ve yine harika tasarımlara imza atıyorlar.
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mehmedaltair 5 yıl
İşlemci konusunda geri diyenler neyin kafasını yaşıyorsa hatırlatırım şu an s805 diye bir işlemci piyasada yok
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