HTC'nin yeni telefonu Runnymede 4.7-inç ekran, 1.5GHz işlemci ve Beats Audio ile geliyor

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Dr. Dre ile özdeşleşen Beats Audio şirketine 300 milyon dolarlık yatırım yaparak %51 ortak olan HTC'nin ses konusunda farklılaşan üst seviye akıllı telefonlar sunacağı biliniyor. Tayvan merkezli firmanın yeni telefonlarıyla ilgili olarak çok sayıda iddia olmakla birlikte, son gelen habere göre şirketin ürün gamındaki en iddialı telefonlardan biri de Runnymede kod adını taşıyan 4.7-inç ekranlı yeni model olabilir.

HTC ve Beats Audio ortaklığında hazırlanan yeni telefonda, 4.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olduğu ve HTC'nin şu anda tablet bilgisayarı Flyer'da kullandığı 1.5GHz hızındaki tek çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlemcisinden güç alacağı ifade edilen yeni telefonun 768MB RAM ve 16GB depolama kapasitesiyle geleceği belirtiliyor. Android 2.3.4 işletim sistemi ve Sense arayüzünün güncellenmiş 3.5 sürümü ile gelmesi beklenen telefonun 10mm'nin altında kasa kalınlığına sahip olacağı ve 720p çözünürlüğünde video kaydedebilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile ön kısımda çevrimiçi servisler üzerinden görüntülü konuşma için 1.3MP kamera olacak.

Beats Audio firması tarafından geliştirilen özel bir kulaklığa sahip olacağı belirtilen telefonun kamerasıyla ilgili olarak arka aydılatma sensörüne sahip olacağı ve fokal oranı f/2.2 (iPhone 4'te f/2.8) 28mm geniş açılı lens kullanılacağı ifade ediliyor. Gelişmiş kamera özellikleriyle saniyede 60 kare video çekebileceği ifade edilen telefonun aynı zamanda çift mikrofon ve SRS Surround ses desteğine sahip olacağı, DLNA teknolojisiyle geleceği ifade ediliyor.

HTC Runnymede'in son çeyrekte, muhtemelen yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor.