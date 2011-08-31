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HTC'nin yeni telefonu Runnymede 4.7-inç ekran, 1.5GHz işlemci ve Beats Audio ile geliyor

7 yıl
28,8b
1
37
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Dr. Dre ile özdeşleşen Beats Audio şirketine 300 milyon dolarlık yatırım yaparak %51 ortak olan HTC'nin ses konusunda farklılaşan üst seviye akıllı telefonlar sunacağı biliniyor. Tayvan merkezli firmanın yeni telefonlarıyla ilgili olarak çok sayıda iddia olmakla birlikte, son gelen habere göre şirketin ürün gamındaki en iddialı telefonlardan biri de Runnymede kod adını taşıyan 4.7-inç ekranlı yeni model olabilir.
HTC ve Beats Audio ortaklığında hazırlanan yeni telefonda, 4.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olduğu ve HTC'nin şu anda tablet bilgisayarı Flyer'da kullandığı 1.5GHz hızındaki tek çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlemcisinden güç alacağı ifade edilen yeni telefonun 768MB RAM ve 16GB depolama kapasitesiyle geleceği belirtiliyor. Android 2.3.4 işletim sistemi ve Sense arayüzünün güncellenmiş 3.5 sürümü ile gelmesi beklenen telefonun 10mm'nin altında kasa kalınlığına sahip olacağı ve 720p çözünürlüğünde video kaydedebilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile ön kısımda çevrimiçi servisler üzerinden görüntülü konuşma için 1.3MP kamera olacak. 
Beats Audio firması tarafından geliştirilen özel bir kulaklığa sahip olacağı belirtilen telefonun kamerasıyla ilgili olarak arka aydılatma sensörüne sahip olacağı ve fokal oranı f/2.2 (iPhone 4'te f/2.8) 28mm geniş açılı lens kullanılacağı  ifade ediliyor. Gelişmiş kamera özellikleriyle saniyede 60 kare video çekebileceği ifade edilen telefonun aynı zamanda çift mikrofon ve SRS Surround ses desteğine sahip olacağı, DLNA teknolojisiyle geleceği ifade ediliyor.
HTC Runnymede'in son çeyrekte, muhtemelen yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor. 

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Yedaself 7 yıl en beğenilen
ekran 4.7 ama 480x800. Pikselleri sayarız artık...
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Drakoid 7 yıl
Ayip denen bi sey var ya, bizim htc sensationlar bu kadar cabuk demode edilir mi ya?!
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alykoo 7 yıl
Telefonu alana özel cep yapıcaklarmıs
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AhmedKaymakcı 7 yıl
bu adamlar neden bu kadar çok hizli cihaz uretip tanitiyorlar?
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Şahi_13 7 yıl AhmedKaymakcı
AhmedKaymakcı

bu adamlar neden bu kadar çok hizli cihaz uretip tanitiyorlar?


Arz-talep dengesini gözetmeyen üretici yoktur demekki seviliyo cihazlar,,sıkı bi arge departmanı var takdir ediyorum ayrıca,çeşitlilik oluyo ve kaliteden ödün vermiyo htc. Neden üretmesin ? Baazı şirketler gibi düşük teknoloji ürünleri her sene 1 tane yapıp çaksınmı afedersiniz tüketiciye 2.500-2000 liralardan ?
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milyondabir 7 yıl
en önemli seylerden biride batarya .
bundaki batarya durumu nasıl acaba ekran büyük olunca 1 günmü dayanacak digerleri gibi.
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Şahi_13 7 yıl
4.7'ye tam sevinicekken kursağımda kaldı 480x800. Hadi çift çekirdek ısınıyo,çok tüketiyo belki 1.5 tek koydunuz anladık...Sensation 1080p kayıt yaparken bu cihazın 720p video kaydetmesi ayrı bi eksi not.Sensation bile pek kasılmıyorken videoda bu cihaz uçar 1.5 ghz ile..Saniyede değil 60,90 karede kaydetseniz 720p'nin estetiği 1080p'nin yanında sönük kalır...Kaliteli ses mottosu pek fazla kullanıcıya hitap etmiycektir çünkü düşük çözünürlüğün videoya getireceği eksiyi kapatmıycaktır ses kalitesi,keza kaliteli sesle kodlanmış video günlük hayatta fazla olan bişey değil,yalan yok çoğumuz divx xvid dvd yada bluray rip izliyoruz kaçında kalite ses var ?
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ogi_can 7 yıl
alıyorum.
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northernlights 7 yıl
4.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olduğu


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Mobile Prof. 7 yıl
Cusunuz 4.7inc
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ertankrc 7 yıl
şu an elimdeki sensation bile daha iyi özelliklere sahip :)
bu ne ya tek çekirdek,çözünürlük düşük
overclockla 2 ghz görebiliyoruz zaten (yanımızda araba aküsü lazım tabi :D )
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umutarslan.com 7 yıl
4.7" mi hey maşallah [Kunye=http://www.youtube.com/watch?v=8CFzL7Cqc1k]
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burak_5866 7 yıl
bir kerede tutturun be yine olmamış.
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wentworthscofield 7 yıl
htc üst seviye bir telefondan çok multimedya telefonu yapmaya çalışmış
geçen senenin donanımı, 16 gb hafıza ve daha büyük bir ekran bunun habercisi

ekleme:768 mb ram dışındaki özellikler yeni duyurdukları titan'la uyuşuyor
ama titan'da beats audio ile ilgili bir şey yok, olsaydı kesin duyurulurdu
zaten beats audio'yu android dışında görebileceğimizi sanmıyorum
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Legolas Greenleaf 7 yıl
5'' ekranı görmezsem darılırım.Ya bende mi sorun var yoksa tum kullanıcıların elleri gerçekten o kadar büyük mü yok yani ufak tefek biride değilim.4.5'den yukarısı ciddi anlamda abartı olur nasıl bir donanım ve yazılıma sahip olursa olsun.
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ZZ RAT 7 yıl
480x800'e geri donuyorlarsa bu telefon iddiali olamaz'
bnece son donemlerde HTC ile ilgili gelen haberlerin cogu abartili.
simdilik 4-5 modelin -belki de daha fazla- dedikodusu yapiliyor,
bunlarin en fazla 2'sini piyasaya surer HTC.
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