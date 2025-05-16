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    Beklenen oldu: Galaxy S25 FE için Exynos doğrulandı

    Galaxy S25 FE için merak edilen yonga seti konusu netleşti. Geekbench sızıntısı, cihazın Exynos ile geleceğini ve önceki iddiaların rafa kalktığını gösteriyor. 

    Beklenen oldu: Samsung Galaxy S25 FE için Exynos sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 2025 sonbaharında tanıtacağı Galaxy S25 FE modeli için uzun süredir devam eden yonga seti tartışmaları son buldu. Geekbench veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre, cihaz bir kez daha Exynos platformuna güvenecek. Exynos 2400e ve MediaTek Dimensity 9400 iddiaları ise, resmiyet kazanmadan elenmiş oldu.

    Dimensity 9400 planları rafa kalktı

    Geekbench'ten alınan bilgilere göre, Exynos 2400 ile test edilen Galaxy S25 FE, 10 çekirdekli mimariyi devam ettirecek. Buna göre tek çekirdekte 2.064, çoklu çekirdekte ise 6.899 puan alan yonga seti, Xclipse 940 GPU GPU, 1x Cortex-X4, 2x Cortex-A720, 3x Cortex-A720, 4x Cortex-A520 çekirdeklerinden güç alıyor. 

    Kaçıranlar için Exynos 2400'ün Galaxy S24 ve S24+ modellerinde de kullanıldığını hatırlatalım. Bu nedenle, gerçek kullanım senaryolarında S25 ile S25 FE arasında kayda değer bir fark beklenmiyor. Yazılım tarafında ise One UI 8’in küçük optimizasyonlar sunması mümkün. Ancak aynı güncellemeyi S24 FE’nin de kısa sürede alacak olması, yeni modele geçişi tartışmalı hale getiriyor.

    Bu arada, Samsung’un Exynos 2400 tercihi, daha önce S23 FE’de yaptığı gibi maliyet odaklı bir yaklaşım. Keza S23 FE’de Exynos 2200'e yönelerek, Galaxy S22’den kalan donanımı değerlendirmişti. Görünüşe göre bu strateji, bu yıl da devam ediyor.

    Son olarak Galaxy S25 FE'nin Eylül veya Ekim 2025'te piyasaya çıkması bekleniyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, ekran çözünürlüğü ve kamera düzeninin de S24 FE ile benzer kalacağı yönünde. Son olarak cihaz, kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 ile çıkacak. 

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    Evren7 1 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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