Beklenen oldu: Galaxy S25 FE için Exynos doğrulandı

Dimensity 9400 planları rafa kalktı
Geekbench'ten alınan bilgilere göre, Exynos 2400 ile test edilen Galaxy S25 FE, 10 çekirdekli mimariyi devam ettirecek. Buna göre tek çekirdekte 2.064, çoklu çekirdekte ise 6.899 puan alan yonga seti, Xclipse 940 GPU GPU, 1x Cortex-X4, 2x Cortex-A720, 3x Cortex-A720, 4x Cortex-A520 çekirdeklerinden güç alıyor.
Kaçıranlar için Exynos 2400'ün Galaxy S24 ve S24+ modellerinde de kullanıldığını hatırlatalım. Bu nedenle, gerçek kullanım senaryolarında S25 ile S25 FE arasında kayda değer bir fark beklenmiyor. Yazılım tarafında ise One UI 8’in küçük optimizasyonlar sunması mümkün. Ancak aynı güncellemeyi S24 FE’nin de kısa sürede alacak olması, yeni modele geçişi tartışmalı hale getiriyor.
Bu arada, Samsung’un Exynos 2400 tercihi, daha önce S23 FE’de yaptığı gibi maliyet odaklı bir yaklaşım. Keza S23 FE’de Exynos 2200'e yönelerek, Galaxy S22’den kalan donanımı değerlendirmişti. Görünüşe göre bu strateji, bu yıl da devam ediyor.
Son olarak Galaxy S25 FE'nin Eylül veya Ekim 2025'te piyasaya çıkması bekleniyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, ekran çözünürlüğü ve kamera düzeninin de S24 FE ile benzer kalacağı yönünde. Son olarak cihaz, kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 ile çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.