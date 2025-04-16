Honor GT Pro’nun özellikleri sızdırıldı: Güçlü işlemci ve hızlı şarj ile gelecek

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Honor, performansa odaklanan GT serisini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Honor GT’yi tanıtan marka, şimdi daha güçlü bir versiyonla sahneye çıkıyor. GT Pro adıyla tanıtılması beklenen cihazla ilgili detaylar, ürün müdürü Charlie Du’nun açıklamaları ve güvenilir kaynakların paylaşımlarıyla netleşmeye başladı.

Yeni modelde düz yapıda, 6.78 inçlik OLED bir ekran bulunuyor. Ekran, 1.5K çözünürlük sunarken, ultrasonik parmak izi sensörü de doğrudan ekranın altına yerleştirilmiş. Dayanıklılığı artırmak adına Rhino Glass ile korunacak olan cihaz, metal çerçeveyle tamamlanıyor.

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Donanım tarafında GT Pro, LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Honor Magic 7 serisinden tanıdığımız çift simetrik hoparlör sistemine sahip olması sayesinde ses deneyimi konusunda da iddialı. Cihazın konumlama teknolojisinde ise gelişmiş Beidou desteği yer alıyor.

Sızıntılara göre GT Pro’ya gücünü Snapdragon 8 Elite işlemci sağlayacak. 90W hızlı şarj desteğiyle geleceği belirtilen cihazın, yaklaşık 6.000 mAh kapasiteli bir batarya taşıyacağı ve 50 megapiksellik büyük sensörlü bir ana kamerayla geleceği öngörülüyor.

Honor GT Pro’nun bu ay sonunda tanıtılması bekleniyor. Özellikleri itibarıyla amiral gemisi segmentine göz kırpan modelin, performans tutkunları için güçlü bir alternatif olması bekleniyor.

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