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Haber başlığı yazabilen yapay zeka

Primer isimli şirket, haber başlığı yazabilen yapay zeka geliştirdiğini açıkladı. Neyse ki şimdilik yüzde 50 başarı oranına ve sadece İngilizce dil desteğine sahip.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Haber başlığı yazabilen yapay zeka
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Yapay zeka birçok alanda insanların yerini doldurmaya hazırlanıyor. Görünen o ki sıra bize geldi. Primer tarafından geliştirilen yeni yapay zeka, haberi inceleyip başlık yazabiliyor. Zor kısımlardan biri olan başlık seçimi neyse ki yapay zeka için de kolay değil. En azından şimdilik. 

Bir milyon haber ile eğitildi

Yeni yapay zeka bir milyondan fazla haberi ve haber başlığını eğitim materyali olarak kullandı. Ancak incelenen başlıkta kullanılan kelimelerin mutlaka haber içerisinde de bulunması gerekiyor. Yani yapay zeka sadece haber içerisinde bulunan kelimelerden başlık üretebiliyor.

Primer yöneticisi John Bohannon, insanların yapay zeka tarafından yazılan başlıkları bulmaya çalıştığı bir test ortamı da hazırladıklarını belirtti. “Başlık Turing testi” olarak isimlendirilen bu testte haberin insan tarafından yazılan başlığıyla, yapay zeka tarafından yazılan başlığı yan yana koyuluyor. Daha sonra insanlardan birini seçmesi isteniyor. Firmanın belirttiğine göre bu test sonucunda yapay zeka yüzde 50 başarıya ulaşabilmiş.

Ayrıca Bkz. "Sürücüsüz ve elektrikli kamyon T-Pod, İsveç'te teslimat yapmaya başladı"

Axios isimli siteye röportaj veren Primer yöneticisi, site içerisindeki haberlerde yapay zekanın test edilmesini sağladı. Ortaya çıkan sonuçlar bazı haberlerde çok iyi olsa da genel manada hala başarısız. Yapay zekanın insan merkezli doğal dilleri anlamaya ve kullanmaya başlaması için önümüzde hala uzun bir süreç var gibi.


https://www.axios.com/ai-learns-write-headlines-e578a9ba-1e29-4b15-a809-22437e9691ea.html Yorum Yaz
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tufanumur12 3 hf. en beğenilen
bunun türkçe versiyonundan forum donanıma kesinlikle lazım.
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tufanumur12 3 hf. en beğenilen
bunun türkçe versiyonundan forum donanıma kesinlikle lazım.
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Tugrul_512bit 3 hf.
Acaba haber başlığını kimin bakış açısına göre atacak? Haberi yazanın mı, haberi yapanın mı, haberin ilgilendirdiği kitleye göre mi?
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vonderplanitz 3 hf. Tugrul_512bit
3.sü. Organik zekaların haberleri de o kritere göre hazırlanıyor.
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KaleyDeskop 3 hf.
Haber başlığı ilgi çekici olmalı örnek "o adamın yaptıkları şok etti, dünya ayağa kalktı" gibi..
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Rachsuchtig 3 hf. KaleyDeskop
KaleyDeskop
Haber başlığı ilgi çekici olmalı örnek "o adamın yaptıkları şok etti, dünya ayağa kalktı" gibi..

Ünlü oyuncu bir anda çıkarınca...
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vonderplanitz 3 hf. KaleyDeskop
﻿Onu yıllardır yapay zekasız fakat yapay filmlerle zaten yapıyorlar.
"NY Times Square'da kaldırıma çıkarak 50 yayayı ezdi" nasıl başlık? Şok edici değil mi? Minareyi çalan kılıfını da hazırlar, filmi de hazır. Filmden bir kare:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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