Haber başlığı yazabilen yapay zeka

Yapay zeka birçok alanda insanların yerini doldurmaya hazırlanıyor. Görünen o ki sıra bize geldi. Primer tarafından geliştirilen yeni yapay zeka, haberi inceleyip başlık yazabiliyor. Zor kısımlardan biri olan başlık seçimi neyse ki yapay zeka için de kolay değil. En azından şimdilik.

Bir milyon haber ile eğitildi

Yeni yapay zeka bir milyondan fazla haberi ve haber başlığını eğitim materyali olarak kullandı. Ancak incelenen başlıkta kullanılan kelimelerin mutlaka haber içerisinde de bulunması gerekiyor. Yani yapay zeka sadece haber içerisinde bulunan kelimelerden başlık üretebiliyor.

Primer yöneticisi John Bohannon, insanların yapay zeka tarafından yazılan başlıkları bulmaya çalıştığı bir test ortamı da hazırladıklarını belirtti. “Başlık Turing testi” olarak isimlendirilen bu testte haberin insan tarafından yazılan başlığıyla, yapay zeka tarafından yazılan başlığı yan yana koyuluyor. Daha sonra insanlardan birini seçmesi isteniyor. Firmanın belirttiğine göre bu test sonucunda yapay zeka yüzde 50 başarıya ulaşabilmiş.

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Axios isimli siteye röportaj veren Primer yöneticisi, site içerisindeki haberlerde yapay zekanın test edilmesini sağladı. Ortaya çıkan sonuçlar bazı haberlerde çok iyi olsa da genel manada hala başarısız. Yapay zekanın insan merkezli doğal dilleri anlamaya ve kullanmaya başlaması için önümüzde hala uzun bir süreç var gibi.

https://www.axios.com/ai-learns-write-headlines-e578a9ba-1e29-4b15-a809-22437e9691ea.html