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Sürücüsüz ve elektrikli kamyon T-Pod, İsveç'te teslimat yapmaya başladı

Teknoloji şirketi Einride'ın geliştirdiği elektrikli ve otonom kamyon T-Pod, İsveç'te sürücüsüz teslimat testlerine başladı. T-Pod, 2020 yılına kadar kısa mesafelerde test edilecek. İşte detaylar:
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sürücüsüz ve elektrikli kamyon T-Pod, İsveç'te teslimat yapmaya başladı
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Hatırlarsanız bundan yaklaşık bir yıl önce İsveçli teknoloji şirketi Einride’ın T-Pod adında sürücüsüz ve elektrikli bir kamyon geliştirdiğini duyurmuştuk. Şirket aradan geçen süreçte oldukça sıkı çalıştı ve T-Pod’u gerçek trafiğe çıkabilecek kıvama getirdi. Bugün yapılan açıklamada T-Pod’un İsveç yollarında sürücüsüz olarak teslimat yapmaya başladığı bildirildi.

Einride, sürücüsüz ve elektrikli kamyonu T-Pod’un teslimat yapmaya başlaması için DB Schenker isimli bir şirketle anlaştı. Şimdilik sınırlı bir izne sahip olan T-Pod, 2020 yılının sonuna kadar depo ve terminal arasındaki kısa yollarda teslimat yapabilecek. 2020 yılından sonra aracın performansına bakılarak kapsamın genişletilip genişletilmeyeceğine karar verilecek.

T-Pod'un sürücü kabini bile yok 

Otonom teslimatlar için tasarlanan T-Pod’un içerisinde sürücüye ait bir kabin bulunmuyor. Bu yüzden aracın tasarımı zaman zaman yürüyen bir konteynera benzetiliyor. Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip olan T-Pod, etrafındaki kameralar, radarlar ve lidarlar sayesinde yolunu bulabiliyor. Otonom sürüş teknolojisi henüz tam potansiyeline ulaşmadığı için T-Pod da zaman zaman insan müdahalesine ihtiyaç duyuyor. Böyle durumlarda da 5G ile uzaktan kontrol özelliği devreye giriyor.

200 kWh’lık bataryadan güç alan T-Pod bu sayede tek şarjla 200 kilometre yol gidebiliyor. Standart boyutta 15 paleti taşıyabilecek bir alana sahip kargo bölümünün maksimum yük kapasitesi 20 ton olarak açıklandı. Tamamen yüklü kamyonun ağırlığı ise 26 ton olarak ölçülüyor. T-Pod’un azami hızı elektronik olarak 85 km/s ile sınırlı, fakat test teslimatları sırasında yalnızca 5 km/s hızla ilerleyebilecek. Bunun sebebi de İsveç Ulaşım Ajansı’nın şimdilik yalnızca bu kadarına izin vermiş olması.


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kadalt 3 hf. en beğenilen
Adamlar sürücüsüz tam otonom araçlarla teslimat yaomaya başlamışlar, bizdede akp hükümeti anca istanbulu nasıl ben sömürürüm diye seçim iptal arayışlarına girsin
Adamlar sürücüsüz tam otonom araçlarla teslimat yaomaya başlamışlar, bizdede akp hükümeti anca istanbulu nasıl ben sömürürüm diye seçim iptal arayışlarına girs...
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nitezze07 3 hf.
Son derece olu bir yatirim. Bakin bizim gibi 6 milyon suriyeli 6 milyon afgani toplayip gunde 50 tlye calistirsinlar arge vs gereksiz seyler bunlar
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Bayağı yavaş temkinli giden bir araç. Gelecekte şoförler de işsiz kalacak belli.

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mahallenin_delisi 3 hf.
Bu hilkat garibesi nesneye hayatta binmem.
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edgar1899 3 hf. mahallenin_delisi
Sen binesin diye değil hocam mal taşımak için zaten
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SEO-Uzmanı 3 hf.
işsizlik artacak
geleceğin ütopyasında sınıfsız toplum hayalleri vardı.
insanların paraya ihtiyaç duymayacağı bir gelecek vardı !
istanbulu kaybedince çıldıranlar yoktu !!!
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combaba 3 hf. SEO-Uzmanı
Eğer çağın gerekliliği düzgün bir şekilde yönetirsen işsizlik artmaz. Tam tersine yaşam kalitesi yükselir. Herkesi 8-10 saat çalışmaya zorlama yerine 5 saat çalıştırdığında eğer gerekiyorsa diğer mesai saatleri için başka elemanlar alırsın. Görünüşte personel masrafı artar. Ama üretim artışından kaynaklanan gelirle bu fazlasıyla karşılanabilir bir olaydır.
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kadalt 3 hf. en beğenilen
Adamlar sürücüsüz tam otonom araçlarla teslimat yaomaya başlamışlar, bizdede akp hükümeti anca istanbulu nasıl ben sömürürüm diye seçim iptal arayışlarına girsin
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