Sürücüsüz ve elektrikli kamyon T-Pod, İsveç'te teslimat yapmaya başladı

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Hatırlarsanız bundan yaklaşık bir yıl önce İsveçli teknoloji şirketi Einride’ın T-Pod adında sürücüsüz ve elektrikli bir kamyon geliştirdiğini duyurmuştuk. Şirket aradan geçen süreçte oldukça sıkı çalıştı ve T-Pod’u gerçek trafiğe çıkabilecek kıvama getirdi. Bugün yapılan açıklamada T-Pod’un İsveç yollarında sürücüsüz olarak teslimat yapmaya başladığı bildirildi.

Einride, sürücüsüz ve elektrikli kamyonu T-Pod’un teslimat yapmaya başlaması için DB Schenker isimli bir şirketle anlaştı. Şimdilik sınırlı bir izne sahip olan T-Pod, 2020 yılının sonuna kadar depo ve terminal arasındaki kısa yollarda teslimat yapabilecek. 2020 yılından sonra aracın performansına bakılarak kapsamın genişletilip genişletilmeyeceğine karar verilecek.

T-Pod'un sürücü kabini bile yok

Otonom teslimatlar için tasarlanan T-Pod’un içerisinde sürücüye ait bir kabin bulunmuyor. Bu yüzden aracın tasarımı zaman zaman yürüyen bir konteynera benzetiliyor. Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip olan T-Pod, etrafındaki kameralar, radarlar ve lidarlar sayesinde yolunu bulabiliyor. Otonom sürüş teknolojisi henüz tam potansiyeline ulaşmadığı için T-Pod da zaman zaman insan müdahalesine ihtiyaç duyuyor. Böyle durumlarda da 5G ile uzaktan kontrol özelliği devreye giriyor.

200 kWh’lık bataryadan güç alan T-Pod bu sayede tek şarjla 200 kilometre yol gidebiliyor. Standart boyutta 15 paleti taşıyabilecek bir alana sahip kargo bölümünün maksimum yük kapasitesi 20 ton olarak açıklandı. Tamamen yüklü kamyonun ağırlığı ise 26 ton olarak ölçülüyor. T-Pod’un azami hızı elektronik olarak 85 km/s ile sınırlı, fakat test teslimatları sırasında yalnızca 5 km/s hızla ilerleyebilecek. Bunun sebebi de İsveç Ulaşım Ajansı’nın şimdilik yalnızca bu kadarına izin vermiş olması.