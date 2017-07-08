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Hackerlar ABD'nin enerji ağını hedef aldı

Perşembe günü ABD'de gerçekleşen siber saldırıda aralarında bir nükleer santralin de bulunduğu pek çok santral hedef alındı. Saldırının arkasında Rus hackerların olduğu düşünülüyor.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz yıllarda Rus hackerların Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik siber saldırılar düzenlemesi güvenlik uzmanlarının dikkatini çekmiş ve Ukrayna’nın ABD’ye(enerji ağına) yapılması planlanan bir siber saldırı öncesinde deneme tahtası olduğu belirtilmişti. Perşembe günü hackerların, Kansas nükleer santrali de dahil olmak üzere ABD’nin elektrik tesislerini hedef aldığı ortaya çıktığında güvenlik uzmanlarının tahminlerinin gerçekleştiği düşünüldü ancak çıkan haberler endişelenecek bir durum olmadığı ve herhangi bir hackerın nükleer tesise sızamadığı yönünde.

 

 

Tabi bir nükleer santrale sızmakla bir enerji şirketinin Windows tabanlı makinelerine sızmak arasında çok ciddi farklılıklar var. Endüstriyel bir tesisin tam anlamıyla hacklendiğini söylemek için sadece uzaktan bilgisayar müdahalesi yeterli değil, aynı zamanda hackerların fiziksel kontrolü de ele geçirmesi gerekiyor. Üstelik söz konusu olan tesis bir nükleer enerji santrali olunca FBI ve Ulusal Güvenlik Departmanı’nın da bu tesislerin korunması için sunduğu çeşitli güvenlik önlemlerini de aşmak gerekiyor.

 

Nükleer Güvenlik Sistemlerine Kadar Uzanan Tehlike 

Bu üst düzey korumaya rağmen hackerların perşembe günü gerçekleştirdiği saldırıda Kansas yakınlarındaki Wolf Creek nükleer santralini de hedef almaları, saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlansa da, yetkilileri endişelendirmeye yetti zira nükleer santralin hacklenmesi, geniş kapsamlı elektrik kesintilerinden nükleer güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılmasına kadar uzanabilen çok ciddi tehlikeleri beraberinde getirebilir.

 

Nükleer santrale yönelik bir saldırı girişimi olsa da Rus hackerların, ABD’nin enerji ağına yönelik herhangi bir saldırıda doğrudan veya dolaylı olarak rol üstlendiklerine dair dijital bir kanıt mevcut değil ancak güvenlik uzmanları Rus hackerların geçmişteki faaliyetlerini göz önünde bulundurarak saldırının Rusya’dan geldiğini düşünüyor. Güvenlik uzmanlarının göz önünde bulundurduğu faaliyetlerin ilki 2014 yılında gerçekleşmiş ve  Ulusal Güvenlik Departmanı, hackerların ülkedeki elektrik ağının birden fazla noktasına Siyah Enerji olarak bilinen bir kötü amaçlı yazılım bulaştırdığını belirtmişti.

 

Geçmişteki Saldırılar Endişe Uyandırıyor 

Siber güvenlik şirketi FireEye, Rus dilinde belgeler içeren açık sunucular sebebiyle bu saldırıyı, Sandworm adlı bir Rus hacker grubuna dayandırırken aynı yazılımın Ukrayna ve Suudi Arabistan’da da kullanıldığı ve elektrik kesintilerine neden olduğu gözlemlenmişti. Bununla birlikte 2015 yılında Ukraynalı enerji şirketi Ukrenergo’ya yapılan ve Kiev’in elektrik kapasitesinin yaklaşık beşte birini çökerten siber saldırının da arkasında Sandworm’un olduğu belirtilmiş ve hackerların ABD’ye yönelik yeni bir siber saldırı hazırlığında olduğu iddiaları iyice kuvvetlenmişti.

 

Yapılan açıklamalar ve ortaya çıkan haberler geçtiğimiz günlerde gerçekleşen saldırının sadece Kansas’taki nükleer santrali değil diğer elektrik santrallerini de etkilemeyen başarısız bir saldırı girişimi olduğunu gösterse de ABD’nin enerji ağının siber tehdit altında olduğunu da ortaya çıkarıyor. Hackerlar perşembe günü yaptıkları saldırı girişiminde başarısız oldular ancak güvenlik uzmanlarının beklediği gibi ciddi bir saldırı ne zaman gelir ve böyle bir saldırı nasıl sonuçlanır bunu şu an için kestirmek zor.


https://www.wired.com/story/hack-brief-us-nuclear-power-breach/ Yorum Yaz
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Spider_hip 1 yıl en beğenilen pspoor
pspoor

Bitmedi su ruslara atilan iftiralar ve yillardir süren kara propaganda, buradakiler de kopyala yapistir kafasiyla devam ediyor....

Harbiden de öyle, ne Ruslarmış arkadaş. Abd'nin elini uzatmadığı, demokrasi getiriyoruz diye ele geçirmediği, üs kurmadığı, hükümetlerini rüşvetle veya tehditle ele geçirmediği ülke kalmadı, ama hala kötü olan Ruslar, Çinliler, İranlılar bir de Kuzey Kore.
pspoorBitmedi su ruslara atilan iftiralar ve yillardir süren kara propaganda, buradakiler de kopyala yapistir kafasiyla devam ediyor.......
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Kızılderili soykırımı, siyahi ırkçılık, Hiroşima, Nagasaki, Kore, Şili, Nikaragua, Vietnam, Irak, Suriye belli başlı müdahaleleri. Bunların dışında zaten diğer faaliyetlerini üç aşağı beş yukarı bilen bilir. Halbuki Amerika rahat dursa diğer ülkelere karışmasa herkes huzur içinde olacak. Aynısı diğer ülkeler için de geçerli. Almanya ve Japonya'ya neler oldu gördük. Bugün neden Avustralya, Norveç vs gibi ülkelere karışan yok? Dünyanın en güçlüsü ol tamam ama karışma kardeşim diğer milletlere. Demokrasiyi git önce Suudi Arabistan, Hindistan gibi ülkelere götür.
Kızılderili soykırımı, siyahi ırkçılık, Hiroşima, Nagasaki, Kore, Şili, Nikaragua, Vietnam, Irak, Suriye belli başlı müdahaleleri. Bunların dışında zaten diğer...
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SEO-Uzmanı 1 yıl
mevcut teknolojimiz, tek tuş mantığına dayalı kapı otomatiği sistemi olunca !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bırak hack saldırısını zamanla oluşan toz ve toprakta geleceğin en büyük sorunu olur !
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sosisvesalam 1 yıl
salgıranlar ingilizler olmasın
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Kızılderili soykırımı, siyahi ırkçılık, Hiroşima, Nagasaki, Kore, Şili, Nikaragua, Vietnam, Irak, Suriye belli başlı müdahaleleri. Bunların dışında zaten diğer faaliyetlerini üç aşağı beş yukarı bilen bilir. Halbuki Amerika rahat dursa diğer ülkelere karışmasa herkes huzur içinde olacak. Aynısı diğer ülkeler için de geçerli. Almanya ve Japonya'ya neler oldu gördük. Bugün neden Avustralya, Norveç vs gibi ülkelere karışan yok? Dünyanın en güçlüsü ol tamam ama karışma kardeşim diğer milletlere. Demokrasiyi git önce Suudi Arabistan, Hindistan gibi ülkelere götür.
Yanıtla +4
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pspoor 1 yıl
Bitmedi su ruslara atilan iftiralar ve yillardir süren kara propaganda, buradakiler de kopyala yapistir kafasiyla devam ediyor....
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Spider_hip 1 yıl pspoor
pspoor

Bitmedi su ruslara atilan iftiralar ve yillardir süren kara propaganda, buradakiler de kopyala yapistir kafasiyla devam ediyor....

Harbiden de öyle, ne Ruslarmış arkadaş. Abd'nin elini uzatmadığı, demokrasi getiriyoruz diye ele geçirmediği, üs kurmadığı, hükümetlerini rüşvetle veya tehditle ele geçirmediği ülke kalmadı, ama hala kötü olan Ruslar, Çinliler, İranlılar bir de Kuzey Kore.
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