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Hackerlar, Ortadoğu'daki bir enerji santralinin operasyonlarını durdurdu

Ortadoğu'daki bir enerji santralini hedef alan bilgisayar korsanları Triton olarak adlandırılan bir zararlı yazılımla tesisin operasyonlarını durdurmayı başardı. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Devlet destekli ciddi bir siber saldırıda, endüstriyel ekipmanları hedef alan tehlikeli bir zararlı yazılım (malware) türü keşfedildi. FireEye Inc. araştırmacıları tarafından “Triton” olarak adlandırılan bu zararlı yazılımın, Ortadoğu'daki kritik bir enerji santralinin operasyonlarını durdurduğuna yönelik söylentiler var.
Ayrıca Bkz. "Tesla Süperşarj istasyonlarının kullanımını kısıtlıyor"
Zarar gören şirketin ismi açıklanmadı, ancak malware'ın petrol ve gaz tesislerinde kullanılan Schneider Electric'in satışını yaptığı bir ekipmanı hedef aldığı belirtiliyor. Kötü amaçlı yazılım Schneider'in tehlikeli durumlarda sistemi güvenli bir duruma getiren Triconex ürün gamını (SIS) devre dışı bırakacak şekilde tasarlanmış.

Saldırı fiziksel zarar verme amaçlı

FireEye saldırının para kazanmaktan ziyade fiziksel zarar verme amaçlı gerçekleştirildiğini düşünüyor. Şu an için bahsi geçen bu siber saldırıya kimin maruz kaldığı bilinmiyor ancak Ortadoğu'da meydana geldiğine göre akla gelen bazı muhtemel isimler var.
Bu yılın başlarında Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Katar'ın İran'la olan bağlantıları nedeniyle bu ülke ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Son yılların en büyük diplomatik krizi halen devam ediyor, bu nedenle saldırı katılım gösteren ülkelerden birine yapılmış olabilir.

https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/15/triton-hackers-malware-attack-safety-systems-energy-plant Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl en beğenilen
amma detay vermişsiniz haberde...
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Mısır Afrika kıtasında.
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fotifoti 1 yıl
baya bilgilendik :) stuxnete benziyor. o siemens pic'e saldırmıştı bu da triconex'e saldırmış.
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BekirHan 1 yıl
Bu hackerlerde nedense hep Orta Doğu' yu hedef alıyor yav...
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DH Misafiri 1 yıl en beğenilen
amma detay vermişsiniz haberde...
1 Yanıt Yanıtla +5
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Mete Can Karahasan 1 yıl DH Misafiri
"Ortadoğudaki bir enerji santrali", ifadeye bak... sanırsın, komşu sahil beldesinin günün belli saatinde açık kalan son işyeri, o derece bir siliklik.
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ONY86 1 yıl
zor ölüm 4.0 daki durum yaşanabilir mi acaba?
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