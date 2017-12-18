Hackerlar, Ortadoğu'daki bir enerji santralinin operasyonlarını durdurdu

Devlet destekli ciddi bir siber saldırıda, endüstriyel ekipmanları hedef alan tehlikeli bir zararlı yazılım (malware) türü keşfedildi. FireEye Inc. araştırmacıları tarafından “Triton” olarak adlandırılan bu zararlı yazılımın, Ortadoğu'daki kritik bir enerji santralinin operasyonlarını durdurduğuna yönelik söylentiler var.

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Zarar gören şirketin ismi açıklanmadı, ancak malware'ın petrol ve gaz tesislerinde kullanılan Schneider Electric'in satışını yaptığı bir ekipmanı hedef aldığı belirtiliyor. Kötü amaçlı yazılım Schneider'in tehlikeli durumlarda sistemi güvenli bir duruma getiren Triconex ürün gamını (SIS) devre dışı bırakacak şekilde tasarlanmış.

Saldırı fiziksel zarar verme amaçlı

FireEye saldırının para kazanmaktan ziyade fiziksel zarar verme amaçlı gerçekleştirildiğini düşünüyor. Şu an için bahsi geçen bu siber saldırıya kimin maruz kaldığı bilinmiyor ancak Ortadoğu'da meydana geldiğine göre akla gelen bazı muhtemel isimler var.

Bu yılın başlarında Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Katar'ın İran'la olan bağlantıları nedeniyle bu ülke ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Son yılların en büyük diplomatik krizi halen devam ediyor, bu nedenle saldırı katılım gösteren ülkelerden birine yapılmış olabilir.

https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/15/triton-hackers-malware-attack-safety-systems-energy-plant