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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Süperşarj istasyonlarının kullanımını kısıtlıyor

Tesla bütün müşterilerin Süperşarj istasyonlarından adil bir şekilde faydalanabilmesi için ticari amaçla Tesla aracı kullanan sürücülerin Süperşarj istasyonlarını kullanamayacağını duyurdu.
1 yıl
3,4b
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9
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla bu yılın başına kadar bir Tesla otomobili satın alan bütün müşterilerine Süperşarj istasyonlarından ücretsiz(ve süresiz) yararlanma hakkı veriyordu. 15 Ocak tarihinden itibaren Tesla marka otomobil satın alan müşterilerine 400KWh'lık ücretsiz Süperşarj hakkı tanıyan ancak sonrasında Süperşarj istasyonunun kullanılması için ücret talep eden şirket şimdi Süperşarj istasyonlarına yönelik bir kısıtlama daha getiriyor. Otomobilini ticari amaçlar için kullanan Tesla sürücüleri artık Süperşarj istasyonlarından faydalanamayacak.

Adil Kullanım Politikası Devreye Giriyor 

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre sürücülerin araçlarını oldukça kısa sürede şarj edip yolculuklarına devam etmesini sağlayan Süperşarj istasyonlarının bütün müşteriler tarafından eşit bir şekilde kullanılabilmesi için ''Süperşarj Adil Kullanım'' politikası devreye sokuluyor. Bu yeni politika uyarınca Tesla, Süperşarj istasyonlarının kullanım amacını sınırlandırmaya yönelik ek önlemler alıyor. Aracını ticari amaçlar için kullanan Tesla sürücülerinin, Süperşarj istasyonlarını kullanmasını yasaklayan şirket, istasyonların kullanımını denetleyeceğini ve uyarılara rağmen Süperşarj Adil Kullanım politikasına uymayan sürücülerin araçlarını Süperşarj istasyonlarından engelleyeceğini açıkladı.
15 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan Süperşarj Adil Kullanım politikasından en çok etkilenen kişiler Tesla marka otomobilleri ile Uber veya Lyft gibi platformlar aracılığıyla yolcu taşıyan kişiler olacaklar. Bu durumu göz önünde bulunduran şirket, Süperşarj Adil Kullanım politikasından aşırı derecede zarar görecek olan kişiler için yeni çözüm yolları bulmaya çalıştığını da ekledi. Ayrıca şirket, yerel koşullara uyum sağlamak amacıyla bu yeni politikayı değiştirebileceğini veya askıya alabileceğini de belirtiyor ancak şu an için araçlarıyla Uber veya Lyft platformlarında sürücülük yapan Tesla müşterilerinin, Süperşarj istasyonlarından yararlanması pek mümkün görünmüyor. 

https://www.pcmag.com/news/358001/tesla-to-commercial-drivers-no-supercharger-for-you?source=FullArticles Yorum Yaz
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ReflexAction 1 yıl
millet arabayı şarj edip arabada ki elektrik ile sanal madencilik yapıyordu iyi olmuş
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OverClocK1ng 1 yıl ReflexAction
ReflexAction

millet arabayı şarj edip arabada ki elektrik ile sanal madencilik yapıyordu iyi olmuş

Ha valla. Aynısını yazmak için girmiştim. Adam arabaya kartları doldurmuş. Sürekli elektrik çekip para kazanıyor.
ReflexActionmillet arabayı şarj edip arabada ki elektrik ile sanal madencilik yapıyordu iyi olmuşHa valla. Aynısını yaz...
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xiamen 1 yıl
Resmen adil kullanım kotası getirmişler. Noldu Elon Musk Türk Telekom la filan mı görüştü Ankarada?
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kadirirdem 1 yıl
Kurunun yanında yaşta yanarmış,bu olay biraz öyle oldu.
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Rachsuchtig 1 yıl
Ya adam arabaya o kadar para basmış istediğini yapar şarj istasyonunu yasaklamak da ne oluyor
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Sirkadyen 1 yıl Rachsuchtig
Rachsuchtig
Ya adam arabaya o kadar para basmış istediğini yapar şarj istasyonunu yasaklamak da ne oluyor

Supercharger ağları hem şirkete maddi olarak yük getiriyor hem de bulundukları alanın elektrik şebekesine ağır bir yük oluşturuyorlar. Tesla'nın ilk zamanlarında böyle bir sorun yoktu çünkü kullanan çok yoktu. Marka patlayıp arabalar fırıl fırıl her yere çıkmaya başlayınca Supercharger ağları da zor duruma düştü.
Tek şarj yöntemi Supercharger değil, akşam evine döndüğünde şarja takarsın sabah tamamen dolu alır çıkarsın. Supercharger'lar zaten sürekli şarj amaçlı yapılan birşey değil; sürücüler uzun mesafe yolculuklarında bataryaları kısa sürede doldurup yollarına devam edebilsinler diye inşa ediliyor.
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elcas 1 yıl
bu aklı Türkiye'den almıştır.
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xiamen 1 yıl
Resmen adil kullanım kotası getirmişler. Noldu Elon Musk Türk Telekom la filan mı görüştü Ankarada?
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maximus8282 1 yıl
Yavaş yavaş tamamen ücretli hale getirecekler bu işi.
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marsli61 1 yıl
Türkiye'de satılıyor mu bu araba markası?
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ReflexAction 1 yıl
millet arabayı şarj edip arabada ki elektrik ile sanal madencilik yapıyordu iyi olmuş
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OverClocK1ng 1 yıl ReflexAction
ReflexAction

millet arabayı şarj edip arabada ki elektrik ile sanal madencilik yapıyordu iyi olmuş

Ha valla. Aynısını yazmak için girmiştim. Adam arabaya kartları doldurmuş. Sürekli elektrik çekip para kazanıyor.
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