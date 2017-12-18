Tesla Süperşarj istasyonlarının kullanımını kısıtlıyor

Tesla bu yılın başına kadar bir Tesla otomobili satın alan bütün müşterilerine Süperşarj istasyonlarından ücretsiz(ve süresiz) yararlanma hakkı veriyordu. 15 Ocak tarihinden itibaren Tesla marka otomobil satın alan müşterilerine 400KWh'lık ücretsiz Süperşarj hakkı tanıyan ancak sonrasında Süperşarj istasyonunun kullanılması için ücret talep eden şirket şimdi Süperşarj istasyonlarına yönelik bir kısıtlama daha getiriyor. Otomobilini ticari amaçlar için kullanan Tesla sürücüleri artık Süperşarj istasyonlarından faydalanamayacak.

Adil Kullanım Politikası Devreye Giriyor

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre sürücülerin araçlarını oldukça kısa sürede şarj edip yolculuklarına devam etmesini sağlayan Süperşarj istasyonlarının bütün müşteriler tarafından eşit bir şekilde kullanılabilmesi için ''Süperşarj Adil Kullanım'' politikası devreye sokuluyor. Bu yeni politika uyarınca Tesla, Süperşarj istasyonlarının kullanım amacını sınırlandırmaya yönelik ek önlemler alıyor. Aracını ticari amaçlar için kullanan Tesla sürücülerinin, Süperşarj istasyonlarını kullanmasını yasaklayan şirket, istasyonların kullanımını denetleyeceğini ve uyarılara rağmen Süperşarj Adil Kullanım politikasına uymayan sürücülerin araçlarını Süperşarj istasyonlarından engelleyeceğini açıkladı.

15 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan Süperşarj Adil Kullanım politikasından en çok etkilenen kişiler Tesla marka otomobilleri ile Uber veya Lyft gibi platformlar aracılığıyla yolcu taşıyan kişiler olacaklar. Bu durumu göz önünde bulunduran şirket, Süperşarj Adil Kullanım politikasından aşırı derecede zarar görecek olan kişiler için yeni çözüm yolları bulmaya çalıştığını da ekledi. Ayrıca şirket, yerel koşullara uyum sağlamak amacıyla bu yeni politikayı değiştirebileceğini veya askıya alabileceğini de belirtiyor ancak şu an için araçlarıyla Uber veya Lyft platformlarında sürücülük yapan Tesla müşterilerinin, Süperşarj istasyonlarından yararlanması pek mümkün görünmüyor.

https://www.pcmag.com/news/358001/tesla-to-commercial-drivers-no-supercharger-for-you?source=FullArticles