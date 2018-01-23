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Hackerlar kripto para fonlarından yüzlerce milyon dolar çaldı

Kripto paralarla girişimlerin fonlandığı ICO'lar kripto para dünyasında oldukça revaçta ancak hackerlar da bu faaliyetleri yakın takibe almış durumda.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Hackerlar kripto para fonlarından yüzlerce milyon dolar çaldı
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Initial Coin Offering (ICO) yani yatırımcıların kripto paralar aracılığıyla girişimlere yatırım yapmasını sağlayan fonlama modeli son zamanlarda giderek yaygınlaşıyor. Küçük yatırımcıları da kapsayan ve adil bir yatırım imkanı sunan ICO'lar ile girişimler finansal düzenlemelerle karşı karşıya kalmadan kolayca hedeflediği finansmana ulaşabiliyor. Hem yatırımcı hem de girişim için kazançlı olan ICO modelinin en büyük tehlikelerinden biri ise siber saldırılar. Yapılan son araştırma da hackerların ICO esnasında yüzlerce milyon dolar çaldığını gösteriyor.


400 milyon dolar çalındı 

Uluslararası denetim firması Ernst & Young tarafından yapılan araştırmada 2015-2017 yıllarında gerçekleşen 372 adet ICO incelendi. Araştırmacılara göre bu ICO'larda elde edilen gelirin yüzde 10'undan fazlası ICO sürecinde hackerlar tarafından çalındı. İncelenen ICO'larda toplam 3.7 milyar dolarlık gelir elde edildiğini de belirleyen araştırmacıların tahminlerine göre hackerlar ICO'lar aracılığıyla yaklaşık 400 milyon doları ele geçirdi. Ayrıca soygunların büyük bir kısmı yatırımları kötü amaçlı bağlantılara yönlendirerek gerçekleştiği için kripto para adreslerinin, private key'lerin, cep telefonu numaralarının, banka ve kredi kartı bilgilerinin de hackerlar tarafından ele geçirildiği düşünülüyor.


Ernst & Young'ın raporuna göre ICO'lardaki denetimlerin yetersizliği ve ICO'lar için belirli standartların oluşmaması hackerlara davetiye çıkarırken kripto para toplulukları ve yatırımcılar da bu eksikliklerden şikayetçi. Rapora göre hackerlar merkezi bir otoritenin olmamasından ve Blockchain'deki işlemlerin geri alınamamasından faydalanarak bir kaos ortamı yaratıyor ve her ay ICO'lara saldırarak milyonlarca dolarlık gelir elde ediyor. Ayrıca yatırımcıların; girişimlerin amaçlarına veya ortaya koyulan ürünlere bakma konusunda yeterince dikkatli davranmadığı ve ICO'ların büyük bir kısmının dolandırıcılık olduğu belirtiliyor. 


Düzenlemeler hazırlandı 

Tabi şirketin araştırmasında ICO'larda denetim unsurlarının eksikliği önemli bir yer kaplamış olsa da aslında ICO'lar uzun bir süredir kripto paralarla ilgili araştırmalar yapan devletlerin gündeminde. ABD, Japonya, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler ICO'ları düzenlemek için geçici yasal düzenlemeler oluştururken Çin ve Kore ise ICO faaliyetlerini doğrudan yasaklama yolunu tercih etmiş durumda. Halihazırda pek çok girişimde ICO başvuruları esnasında ABD, Çin, Kanada ve Tayvan gibi bazı ülkelerdeki yatırımcıların ICO'ya katılamayacağını belirterek yasal düzenlemeleri atlatmaya çalışıyor. 


2017 yılında 4 milyar dolarlık finansmanın toplandığı ICO'lar ile geleneksel finansman sağlama modelleri ile hayata geçirilmesi oldukça zor olan projelerin de hayata geçtiğini söylemek de fayda var. Çeşitli risklere rağmen yatırımcıların ve girişimlerin ICO modelinden vazgeçmemesi kısa vadede pek mümkün görünmüyor ancak devletlerin bu konuda yeni denetim mekanizmaları oluşturup oluşturmayacağı merak konusu


https://www.cnet.com/news/hackers-stole-15-million-a-month-from-cryptocurrency-funds/ Yorum Yaz
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kaazto28 1 yıl en beğenilen
bir söz varmış, "cebindeki para senin parandır."
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kaazto28 1 yıl en beğenilen
bir söz varmış, "cebindeki para senin parandır."
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Kerim5100 1 yıl
Elindeki para bir kodla güme gidiyor. Sonra neden kağıt para daha iyi :/
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gcb1903 1 yıl
Şöyle bir patlatsalar milletin elinde ne var ne yok süpürseler. Biz de rahatlasak artık. Bilgisayar piyasasını bitirdiler resmen.
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10ff 1 yıl gcb1903
gcb1903
Şöyle bir patlatsalar milletin elinde ne var ne yok süpürseler. Biz de rahatlasak artık. Bilgisayar piyasasını bitirdiler resmen.

bitcoin sayesinde bir araç parası elde ettim. ne ağladınız be!


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