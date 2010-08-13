Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -4

Haftanın en iyi 5 Android uygulaması adlı yazı dizimizde format değişikliğine gittik ve bundan sonra sizler için seçtiğimiz uygulamaları videolu olarak yayınlamaya karar verdik.
LesEnfantsTerribles Haftanın en iyi 5 Android uygulaması adlı yazı dizimizde format değişikliğine gittik ve bundan sonra sizler için seçtiğimiz uygulamaları videolu olarak yayınlamaya karar verdik.
ben biraz pinpirikliyimdir teknoloji olayında baya araştırdım..deneme olarak samsung wave 2 -ıpod 4 -n8 kullandım 2 şer gün..sadece şunu söylemeliyim
hepside birbirinden farklı cihazlar..ana temel aynı bilgisayarın ufalıp cebe girmesi gibi birşey olay...burada durum sizin neyi istediğiniz önemli..telefon olarak düşünürseniz marka değeri ve türkiyedeki tutulması ile öne nokia çıkar,,fakat inanın berbat bir cihaz,çok yavaş ve tutukluk yapıyor,wave 2 kendine has bir tarzı var,gayet güzel ve kullanışlı donma yok (sebebi BADA işletim sistemi kullanması biraz düzeltmiş samsung'u)-ve tabiki ıpod 4 gerçekten harika bir cihaz ve son dönemin en iyi hava atma etiket yapma cihazı genelde bu cihaza bu kadar para verenler işin sadece etiketindedir diye düşünüyorum..fiyat malum 2000 tl..evet güzel bir cihaz fakat o paraların cihazı değil adam o paraya i7 notebook alıyor en kralından...ve gelelim yeni aldığım cihaza demiyecegim çünki isim koyamıyorum bu alete devasa güzel bir olay yapmış ASUS kim isterse iddasına bile girerim anahtar teslimine):):):) bu saydıgım tüm cihazları ve ASUS'u bir araya getirin eline su bile dökemezler...evet ciddiyim ıpod dahil hangi cihaz olursa olsun hepsinede 10 basar...
kısaca bahsedeyim çok iyi bir dokunmatik ekrana sahip,asla teklemiyor,çok uğraştım zorladım fakat olumsuzluk yapmadı..menü çok kolay herşeye ulaşıyorsun kısa sürede..navigasyonu ömür boyu ücretsiz ve anlık güncellemesi var..ve manyak iyi eeeeeeee ne de olsa navigasyon devi GARMİN ortaklığı ile üretilmiş..ve en önemli özelliği ise ANDROİD işletim sisteminin olası...sadece bu işletim sistemi tüm cihazlara 10 basar diğerleride ekstra......kullndıkça zevk alacağınız sevişmeyi bile düşüneceğiniz bir alet....tek kelime HELAL OLSUN .....
Emeğinize sağlık
s8003 jet için (jetdroid ) android 2.1 eclair port etme girişimi vardı
bu konuyu araştırabilirsin.
Özellikle testlerde bana göre sıkıcı oluyor, mesela ben sayfayı actıgımda hızlıca test sonuclarını görmek istiyorum veya burda programları. Bu video ya oranla 100 kat hızlı... videonun yüklenmesini beklemek test sonuclarını rahat görmek icin pause yapmak cok sıkıcı. Bir cok tanıtım veya testi videoyu beklemeye zamanım (sabrım) olmadıgı için es gectim...
forum.donanimhaber.com/...
-Çok güzel mesafe ölçüm var.
-Yakınımızda bulunan atm, banka, kafe vb.
Yerleri bulan programlar var.
-Speedview gibi gps üerinden hız ölcüp gece aracın ön konsola konup cama yansıtan ( hud) güzel gps yazılımlar var.
- Baz ıstasyon pozisyonu ve konumunu bulan g-mon gibi değişik yazılımlar var.
Bunlar benim ilgimi çeken bazı ilginç konular belki gelecek haftalarda değerlendirilebilir. Gerekirse programlarin isimlerinde tek tek veririm...
Kediyi bende bir şekilde es geçmişim (iPhone daki Carl'a çok benziyor) hemen indiriyorum
buradan da 1:12 saniyeden sonra izleyemiyorum...
Sırasıyla yorumlara cevap vermek gerekirse;
@theshiver
ilk video çalışmam olduğu için biraz heyecan biraz hata olmuştur mutlaka, ilerleyen videolarda üstesinden geleceğime inanıyorum.
@santanio
Eleştiriniz için teşekkürler. Rockplayer uygulamasını daha önceki haftalarda yayınladığım için videoda yer vermedim. Video fikri sonradan çıktı, ilk başta bu fikir olsaydı, rockplayer gibi bir uygulama mutlaka yer alırdı. Önümüzdeki hafta için bahsettiğiniz uygulamara da yer vermeye çalışağım.
@alpa07
:):) İlk video çekimim olduğu için hata veya eksikliklerlerin olması kaçınılmaz oluyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi tanıtımlar gelecek :)
@EfeAYDIN
4 haftadır yayınlanan bütün uygulamalar tarafımdan denendikten sonra tanıtılıyor. Benzer amaçlı uygulamaların yer almaması veya arka arka her hafta yer almaması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır
@ICMAN
Benzer tepkileri uygulamayı gören herkes veriyor. Özellikle kaydedilen videonun paylaşılabilmesi çok iyi bir fikir olmuş.
@chatin_62
Teşekkür ederim. İlk video çekimim olduğu için bazı aksaklıklar oldu. Siz forum üyelerinin de desteği ile ilerleyen haftalarda daha iyi sunumlar hazırlayacağız.
@Joen.Tuerk
Teşekkür ederim. Video ile tanıtma fikri biraz ani oldu dersem yanlış olmaz. Bundan sonra bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Umarım forum üyelerinin taleplerine karşılık verebiliriz
Herkese saygılar, iyi forumlar
Kaan ARLI