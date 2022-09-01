Instagram’da takipçi sayısına önem vermeyen kullanıcılar olduğu gibi belli aralıklarla takipçilerinin eksilip eksilmediğini kontrol eden kullanıcılar da var. Öyle ki, Instagram'da beni takip etmeyenleri nasıl görebilirim? 2022'de de en çok gelen sorulardan. Instagram takip etmeyenleri bulma programsız yolu mevcut.

Instagram, her yeni takipçide size bildirim gönderse de, profilinizi kontrol etmediğiniz sürece birinin sizi takip etmeyi bırakıp bırakmadığını bilemezsiniz. Gizlilik politikası nedeniyle, Instagram’da takibi bırakanlar kullanıcı tarafından doğrudan görülemiyor ancak size yardımcı olabilecek birkaç çözüm var.

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Instagram takipten çıkanlar ve takip etmeyenler için doğrudan bir liste sunmasa da, takibi bırakanlar iki farklı yolla öğrenilebiliyor. Android ve iOS platformu için geliştirilmiş birkaç uygulama mevcut ancak az sayıda takipçiye sahipseniz uygulama kullanmanıza gerek yok. Bu rehber yazıda hem uygulama ile hem de uygulamasız (programsız) Instagram’da takip etmeyenleri bulma yolunu göstereceğiz.

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Instagram takip etmeyenleri bulma

Bu yöntem, çok sayıda takipçisi olmayan Instagram hesapları için iyi bir seçenek. Binlerce takipçiniz varsa tüm takipçiler listenizi gözden geçirmeniz uzun zaman alacaktır. Takip ettiğiniz hesapların sayısıyla sizi takip eden hesapların sayısı arasında büyük fark varsa, bunun için yapılmış uygulamaları kulanmak daha akıllıca olacaktır. Takipçiler ve Takip Edilenler listenizi karşılaştırarak sizi takipten çıkanları kontrol edebilirsiniz. Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur programsız? adım adım görelim:

Instagram bilgileri indirme

Instagram uygulamasını açın ve profilinize gidin. Ayarlar menüsünü açın ve Hareketlerin'e dokunun. Bilgilerini indir'e dokunun. E-posta adresinizi girin ve "İndirme talep et"e dokunun. Instagram'dan gelen e-postada "Bilgileri indir"e tıklayın. Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve indir butonuna tıklayın.

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Instagram takibi bırakanlar görme

Zip dosyasını açın ve followers_and_following klasörüne girin. followers.html ve following.html dosyalarını web tarayıcınızda açın. http://www.listdiff.com/ sitesini açın. Takipçiler listesini kopyalayıp List A bölümüne yapıştırın. Takip Edilenler listesini kopyalayıp List B bölümüne yapıştırın. Compare Lists'e tıklayın. A only, sizi takip edenler; AB, sizi takip eden ve takip ettiğiniz kişiler; B only, sizi takip etmeyenler Sıralama ölçütlerinden Sort A - Z seçimini yapıp tekrar Compare Lists'e tıklayın. Instagram'da sizi takip etmeyenleri görmek için, B only bölümüne bakın.

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Instagram takibi bırakanlar uygulama önerileri

Instagram takip etmeyenleri bulma programsız yolu, çok takipçili hesaplarda etkili değil. Bunun için, üçüncü parti uygulamaları kullanmanın mantıklı olduğunu düşünebilirsiniz. Sizinle aynı fikirde olan milyonlarca kullanıcı var ve çoğunlukla Instagram takip etmeyenler hangi program? sorusunu soruyorlar.

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Instagram takipten çıkanları görme imkanı sağlayan tüm bu uygulamalar, indirdiğiniz andan itibaren toplanan verileri gösterir. Uygulamayı yüklemeden önce kaybettiğiniz takipçilerin hiçbirini göremezsiniz. Bu uygulamalar, ayrıca Instagram tarafından onaylanmamıştır, bu da hesap güvenliğinizin risk altında olabileceği anlamına gelir. Ayrıca Instagram, herhangi bir uyarı yapmadan API’sini ve kurallarını değiştirebildiğinden uygulama artık çalışmayabilir. Unfollowgram ve FollowMeter'ı buna örnek gösterebiliriz.

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Instagram takipçi takip uygulamasını indirdikten sonra, uygulama üzerinden Instagram hesabınıza giriş yapmanız ve Instagram’la ilgili verilerinize erişmesine izin vermeniz gerekir. Bu tür uygulamalar, yalnızca sizi takip etmeyi bırakanları değil, profil etkinliğinizi de takip eder. Instagram geri takip etmeyenler, engelleyenler vb. bilgiler de sağlarlar. Instagram kim takip etmiyor programı ücretsiz indirilebiliyor mu? Evet ancak, tüm özellikleri kullanabilmek için uygulama içi satın alım yapmanız, premium sürüme yükseltmeniz gerekiyor.

Hem Android Google Play Store’da hem de App Store’da “Instagram takibi bırakanlar uygulama” olarak arattığımızda çok sayıda seçeneğe rastladık ancak bu uygulamaları öneri olarak sunmak istemedik. Çünkü, daha önce de belirttiğimiz üzere bu tür uygulamaları kullanabilmek için Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor ve giriş yaptığınız anda hesabınız ele geçiriliyor, hesabınıza tekrar erişmek için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ayrıca ücretsiz olarak gözüken bu uygulamalar, asıl işlevini ücretli sürümde yerine getiriyor; yani abone olmadan tam olarak kullanamıyorsunuz. Hem paranızı hem de hesabınızı kaptırmamak için yüklemekten kaçının.

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Bu rehber yazıda, Instagram takip etmeyenleri bulma programsız nasıl oluyor? anlatmaya çalıştık. Instagram takibi bırakanlar vb. adı taşıyan uygulamalara itibar etmemeniz hususunda tekrar tekrar uyarıyoruz. Apple, App Store’da bu tür uygulamaları tespit ettiğinde zaten kaldırıyor ancak Android tarafında APK olarak yüklenebiliyor. "Instagram takipten çıkanları görme" altında listelenen uygulamaları, programları lütfen kullanmayın.

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