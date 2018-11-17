Haftaya BİM marketlerde Galaxy J3 Pro, A101 marketlerde GM 8 Go var

Teknolojik ürünlerin önemli adreslerinden birisi haline gelen BİM ve A101 marketler haftaya da dikkat çekecek. Honor 8X fırtınasının ardından haftaya BİM ve A101 marketlerde uygun fiyatlı telefonlar var.

23 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

25 Kasım BİM marketlerde Samsung Galaxy J3 Pro akıllı telefon modeli satılacak. Giriş seviyesi bir telefon olan Galaxy J3 Pro modelinde 5 inçlik HD ekran, 4 çekirdekli Exynos işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, f/1.9 aralıklı 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. Samsung Galaxy J3 Pro için 1099TL fiyat etiketi belirlenmiş.

22 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

22 Kasım A101 marketlerde farklı ürünler var. Daha önce de satışa sunulan GM8 Go bunlardan birisi. 5.5 inçlik HD ekran, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 3500mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip olan GM 8 Go için 849TL fiyat etiketi mevcut.

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Diğer taraftan Çin üretimi olduğu anlaşılan Sentar akıllı çocuk saati de raflarda yerini alıyor. SIM kart ile çift yönü görüşme yapılabilen akıllı saat harita üzerinden konum takibi imkânı da veriyor. Sentar akıllı saat 279TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak Toshiba 43 inçlik akıllı Full HD LED televizyon 2199TL fiyat etiketi ile satışta sunulacak. Televizyonda dahili uydu alıcı, ön yüklü Netflix uygulaması, Bluetooth, WiFi gibi özellikler yer alıyor.