Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya BİM marketlerde Galaxy J3 Pro, A101 marketlerde GM 8 Go var

22 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünlerinde GM 8 Go, 23 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında ise Samsung Galaxy J3 Pro akıllı telefon modelleri yer alıyor.
6 ay
37,6b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknolojik ürünlerin önemli adreslerinden birisi haline gelen BİM ve A101 marketler haftaya da dikkat çekecek. Honor 8X fırtınasının ardından haftaya BİM ve A101 marketlerde uygun fiyatlı telefonlar var.

23 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

25 Kasım BİM marketlerde Samsung Galaxy J3 Pro akıllı telefon modeli satılacak. Giriş seviyesi bir telefon olan Galaxy J3 Pro modelinde 5 inçlik HD ekran, 4 çekirdekli Exynos işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, f/1.9 aralıklı 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. Samsung Galaxy J3 Pro için 1099TL fiyat etiketi belirlenmiş.

22 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

22 Kasım A101 marketlerde farklı ürünler var. Daha önce de satışa sunulan GM8 Go bunlardan birisi. 5.5 inçlik HD ekran, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 3500mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip olan GM 8 Go için 849TL fiyat etiketi mevcut.

Ayrıca Bkz. "AMD EPYC ROME işlemcileri 2.35GHz üzerine çıkabiliyor"

Diğer taraftan Çin üretimi olduğu anlaşılan Sentar akıllı çocuk saati de raflarda yerini alıyor. SIM kart ile çift yönü görüşme yapılabilen akıllı saat harita üzerinden konum takibi imkânı da veriyor. Sentar akıllı saat 279TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak Toshiba 43 inçlik akıllı Full HD LED televizyon 2199TL fiyat etiketi ile satışta sunulacak. Televizyonda dahili uydu alıcı, ön yüklü Netflix uygulaması, Bluetooth, WiFi gibi özellikler yer alıyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eP_362 6 ay en beğenilen
Çöpler toplanmış.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
amma velakin 6 ay
Dürüst olayım her 2 telefon da fiyatına göre tam anlamıyla çöp. Bunları ancak piyasadan haberi olmayan arkadaşlarımız alır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 6 ay
mi a2 lite yi kvk garantili 1.000tl bandinda satsalar olur aslinda ama niye boyle satilmayacak urunleri tercih ediyorlar anlamak guc.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 6 ay
Telefoncular sabahtan sıraya girerler daha pahalıya satmak için :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 6 ay
General Mobile 9 Pro modeli 849TL fiyat etiketi ile satılmalı. Yoksa tırt.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 6 ay
Dh de Android Go işletim sisteminden habersiz 1gb Ram nedir loo diyen cahilleri görmek... Buralar eskisi gibi değil artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 6 ay
Le Galaxy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 6 ay
heyt be, zamanında 699 tl'fen satılan j3 pro 1100 lira olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan239 6 ay
Enayiler çöp kokusunu iyi alırlar. Enayi çok helal olsun işlerini iyi biliyorlar. Satılmayan çöpleri reklamla tamamdır bitti gitti çöp möp kalmadı depoda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orange dragon 6 ay
Bende xiaomi redmi 5 var 32 gb rom 3 gb ram pubg mobile kaldırıyor 1150 tlye aldım sıfır samsungda rakibi j7 pro 1100 tlye j3 pro almak 850 tl gm8 go almak ne kadar mantıklı hafızaları bile 16gb hiç bir halta yaramaz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DPLALİ 6 ay
1 GB ne aga hadi İPhone olsa neyse 1 GB ile iyi çalışır İPhone’da Android için kötü bir rakam. Kısaca çöp hepsi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Snmzalp 6 ay
Android go kullanıyor kısıtlanmış bir arayüz var 1 gb rami çok zorlama ihtimali yok yani
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
37606 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
22 kasım a101, 23 kasım bim ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Kepler Uzay Teleskobu'nun görevi resmen sona erdi 6 ay Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma! 6 ay 2si1 | Sarı Taksi'de yeni dönem 6 ay Dünyada yalnızca 1 tane bulunacak yeni Lamborghini SC18 ile tanışın 6 ay Devil May Cry'ın animasyon dizisi geliyor 6 ay PUBG Mobile, Golden Joystick Ödülleri'nde 2018’in en iyi mobil oyunu seçildi 6 ay SK Hynix 16 Gb DDR5 DRAM’lerini duyurdu 6 ay Boring Company, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kazı çalışmasını tamamladı 6 ay Honor 10 Lite TENAA'da listelendi 6 ay Jeff Bezos, Amazon'un bir gün iflas edeceğini açıkladı 6 ay Netflix'ten mobile özel bütçe dostu paket 6 ay Hintli araştırmacılar acil durumlarda Twitter'dan insanların konumunu belirleyen teknoloji geliştirdiler 6 ay YouTube, ücretsiz film yayınlamaya başlıyor 6 ay Firefox Quantum hacklenmiş sitelere giren kullanıcıları uyaracak 6 ay Windows 10'un e-posta uygulamasına reklam geliyor 6 ay Uygun fiyatlı Pixel 3 her yönüyle sızdırıldı 6 ay Yeni iPad Pro bükülme testini geçemedi 6 ay Huawei hedefi koydu: 2020’de Samsung’u geçip bir numara olacağız 6 ay Facebook Messenger, arkadaşlarınızla video izleyebileceğiniz özelliği test ediyor 6 ay Uygun fiyatlı Oppo A7 duyuruldu 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Haftaya BİM marketlerde Galaxy J3 Pro, A101 marketlerde GM 8 Go var Sonraki Stickman Legends: Shadow War bir süreliğine ücretsiz oldu 6 ay Nvidia üçüncü çeyrekte gelirlerini artırdı ancak beklentileri karşılayamadı 6 ay Facebook 1,5 milyardan fazla sahte hesabı sildi 6 ay Instagram videoları üzerinden ürün satın alınabilecek 6 ay Google'dan Wear OS’a pil ömrü odaklı yeni güncelleme 6 ay AKN gerçekten kalkacak mı? | Millenicom ile özel söyleşi 6 ay Monster'da Bu Hafta - Doom 6 ay Elon Musk, 'uzaydan internet' projesi Starlink için resmi izinleri aldı 6 ay Apple kendi hücresel modemini geliştirmek için çalışmalara başladı 6 ay Beş arka kameralı Nokia 9, 5 Aralık'ta gelebilir 6 ay 2019 Audi RS 7 kameralara yakalandı 6 ay Turkcell Vakfı faaliyetlerine resmen başladı 6 ay 2019 BMW 330e plug-in hybrid tanıtıldı 6 ay Yangında kül olan evin garajından hasarsız kurtulan 103 yıllık klasik: Ford Model T 6 ay Samsung Galaxy S10'un tasarımı açığa çıktı 6 ay Babahu X1 diş fırçasında devrim yapmaya geliyor 6 ay Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek 6 ay ABD’li perakende devinin Twitter hesabı Bitcoin dolandırıcılığında kullanıldı 6 ay Sıfırdan ileri seviyeye Python programlama dili kursu sadece 24,99 TL 6 ay Apple'dan "yerli plaka" hizmeti: Türkiye'de geliştirilen başarılı uygulama örnekleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim