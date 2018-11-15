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AMD EPYC ROME işlemcileri 2.35GHz üzerine çıkabiliyor

Zen 2 mimarisinin ilk ürünü olma ünvanına sahip EPYC ROME işlemciler sunucu tarafında şimdiden siparişlere başladı. Hawk süper bilgisayarında EPYC işlemciler kullanılacak.
6 ay
6,6b
1
6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Sunucu tarafına ilk kez 7nm üretim sürecini sunan Zen 2 tabanlı AMD EPYC ROME işlemcileri hız olarak da adından söz ettireceğe benziyor. Paylaşılan sunumlarda ilk nesle göre daha yüksek saat frekansları görülüyor.

Performans daha da artıyor

Sunucu pazarında AMD’nin yüzünü güldüren ilk nesil EPYC işlemciler taban hız olarak 2.2GHz seviyesinde çalışırken çok çekirdekte 2.7GHz seviyesine çıkabiliyordu. Tek çekirdekte ise 3.2GHz görülüyordu.

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7nm üretim sürecinin de katkısıyla AMD enerji tüketimini değiştirmeden frekansları arttırabilmiş. HLRS ve HP ortaklığında geliştirilen yeni nesil Hawk süper bilgisayarın sunumunda yeni frekans değeri ortaya çıktı.

64 çekirdek ve 128 izlek birimine kadar ölçeklendirilebilen AMD EPYC ROME işlemcilerinde 2.35GHz taban hız değeri belirlenmiş. İlk nesle göre çoklu ve tek çekirdek hızlarında yüzde 10-15 civarında bir artış olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Zen 2 mimarisinin IPC performansında yüzde 29 civarında bir yükseliş yaşadığı gündeme gelmişti.

Sunucu pazarında AMD’nin yüksek saat frekanslarına ulaşması çıtayı daha yükseğe taşıması anlamına geliyor. Yakın zamanda benchmark skorlarında da bunu görebiliriz. Bu da Intel için zorlayıcı bir unsur olacaktır.

 

https://www.tweaktown.com/news/63827/amd-epyc-rome-64c-128t-processor-teased-2-35ghz/index.html Yorum Yaz
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honneur 6 ay en beğenilen
Darısı yeni nesil masaüstü işlemcilerinde başına diyelim.
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Virinom 6 ay
3.nesil Ryzen serisi 4.8Ghz'i zorlayacak gibi duruyor.
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Hasikomen 6 ay
Yine "ekrem71" yine haber katliamı.
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maxmania 6 ay
başlık çok yanıltıcı olmuş. eski epic işlemciler bile 2.35 ghz üstüne çıkabiliryor zaten. taban hızı 2.35 ghz yapıldı deseniz bir şey kaybetmezsiniz.
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Virinom 6 ay
3.nesil Ryzen serisi 4.8Ghz'i zorlayacak gibi duruyor.
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Gr8Kebabini 6 ay
Crysis açar mı?
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İtalyada ilticacı 6 ay
Zen+ stalker c.o.p. açıyor buda crysis açar kanımca!
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honneur 6 ay en beğenilen
Darısı yeni nesil masaüstü işlemcilerinde başına diyelim.
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