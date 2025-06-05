Samsung, giriş seviyesi modeline optik görüntü sabitlemeyi getirebilir

Galaxy A17'de optik görüntü sabitleme yer alabilir
İddiaya göre, Galaxy A17'nin ana kamerası optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip olacak. Bir zamanlar yalnızca amiral gemilerinde olan bu özellik, zamanla orta seviye cihazlara yayıldı ve şimdi de giriş seviyesi A serisinde yer alacak gibi gözüküyor. Bu özellik sayesinde Galaxy A17 daha net fotoğraflar çekebilecek.
Samsung'un maliyetleri düşük tutmak için mevcut OIS uygulamalarına göre %20 daha ucuz olduğu belirtilen yaylı bir OIS sistemini kullanması bekleniyor. Şirketin, bu amaçla parça tedarikçileriyle görüşmelerde bulunmaya başladığı belirtiliyor.
Şu anda OIS destekli kameraya sahip en ucuz Samsung telefon Galaxy A26 modeli. Galaxy A17'ye OIS'in eklenmesiyle Koreli dev rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde edecek gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: