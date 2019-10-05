Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya BİM marketlerde Redmi 6A, A101 marketlerde Galaxy A20 var

    10 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy A20 akıllı telefon modeli ve 11 Ekim BİM aktüel ürünler arasında ise Redmi 6A akıllı telefon modeli yer alıyor.
    6 gün
    8,1b
    3
    5
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Uygun fiyata teknoloji ürünlerinin vazgeçilmez adresi haline gelen perakende gıda mağazalarında haftaya yine birbirinden farklı ürünleri meraklılarını bekliyor. Akıllı telefonlar, televizyonlar ve oyuncu ekipmanları bunlar arasında.

    10 Ekim A101 aktüel ürünler

    10 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Galaxy A20 akıllı telefon modelini görüyoruz. Samsung Galaxy A20 modelinde 6.4 inçlik 720x1560 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor"

    2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 3GB RAM ile 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya ile donatılan telefonun fiyatı 1499TL olarak belirlenmiş ancak piyasanın biraz üzerinde diyebiliriz.

    Piranha markasının oyuncu ekipmanları da haftaya raflara çıkacak. Kablo kumaşlı ve RGB aydınlatmalı oyuncu klavyesi 34.95TL fiyat etiketine sahip. Oyuncu faresi 29.95TL iken oyuncu kulaklığı da 49.95TL seviyesinde.

    Son olarak Toshiba’nın 49 inçlik 4K televizyonu 2799TL ile raflarda yerini alıyor. Tarayıcı ve uygulama desteği olan televizyonun oldukça uygun fiyatlı olduğunu belirtelim.

    11 Ekim BİM aktüel ürünler

    11 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Redmi 6A akıllı telefon modeli bulunuyor. 5.45 inçlik 720x1440 piksel çözünürlüğüne ekran, 4 çekirdekli Helio A22 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özellikleri olan telefon 849TL fiyat etiketine sahip ancak daha uyguna piyasada bulmak mümkün.

     


    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Mrdaysp 6 gün en beğenilen
    İyi ama fiyatlarda indirim yok ki hepsi normal fiyatı ile satışta
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    redbul_540 5 gün

    Bim'in 1150 tl ye Meizu note 8 satması daha iyiydir.O yüzden aldım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    celik44 5 gün
    A20 1450 ye zibil gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sankii 5 gün
    Çok geriden takip ediyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Farfaraway21 5 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Piyasada 789 TL sıcak değil
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mrdaysp 6 gün en beğenilen
    İyi ama fiyatlarda indirim yok ki hepsi normal fiyatı ile satışta
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak 5 gün Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip 5 gün Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor 5 gün Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak 5 gün Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi 5 gün Iron Man VR, 28 Şubat’ta PS VR için sunulacak 5 gün Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor 5 gün Note 10 Plus'a belgesel çektik! "Samsung Galaxy Note 10 Plus incelemesi" 5 gün Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir 5 gün Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor 6 gün iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi 6 gün Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti 6 gün 2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir 6 gün Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi 6 gün Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün Nvidia Ampere önümüzdeki sene bizlerle 6 gün Samsung SSD modelleri de oyun hediyeli 6 gün Intel daha gelişmiş QLC ve PLC NAND bellek üzerinde çalışıyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Haftaya BİM marketlerde Redmi 6A, A101 marketlerde Galaxy A20 var Sonraki Instagram’da ürünleri satın almadan önce AR ile deneyebileceksiniz 6 gün Microsoft, VR için titreşimli halı patenti aldı 6 gün Google’dan sonlandırdığı hizmetler için mezarlık 6 gün Delikli ekrana sahip Huawei Enjoy 10 geliyor 6 gün iPhone 11'e yoğun talep var: Apple üretimi yüzde 10 artırdı 6 gün Martin Scorsese'den Marvel filmlerine ağır eleştiri 6 gün Adobe Photoshop, Premiere Elements 2020 yeni yapay zeka araçlarıyla geliyor 6 gün Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor 6 gün Instax şimdi de mobil fotoğraf yazıcısı geliştirdi 6 gün Mercedes-AMG'nin en yeni kompakt modelleri Türkiye'de satışa sunuldu 6 gün Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller 6 gün Detroit: Become Human, 3 milyon satış rakamını geride bıraktı 6 gün TikTok’ta hiçbir ücretli politik reklam yer almayacak 6 gün İlk OnePlus 8 görselleri internete düştü 6 gün iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da oyunculara sunulacak 1 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Passat" talimatı 1 hf. Apple, ekran klavyesinde, mekanik klavye hissi veren yeni bir patent başvurusu yaptı 1 hf. Uber Copter tüm yolcular için JFK Havalimanı yönünde açıldı 1 hf. Elektrik hattından internet desem? "Tenda PH5 Wi-Fi Powerline incelemesi" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    İŞİNİZ OKULUNUZ KACTA BAŞLIYOR?
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim