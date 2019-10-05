Haftaya BİM marketlerde Redmi 6A, A101 marketlerde Galaxy A20 var

Uygun fiyata teknoloji ürünlerinin vazgeçilmez adresi haline gelen perakende gıda mağazalarında haftaya yine birbirinden farklı ürünleri meraklılarını bekliyor. Akıllı telefonlar, televizyonlar ve oyuncu ekipmanları bunlar arasında.

10 Ekim A101 aktüel ürünler

10 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Galaxy A20 akıllı telefon modelini görüyoruz. Samsung Galaxy A20 modelinde 6.4 inçlik 720x1560 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor.

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2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 3GB RAM ile 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya ile donatılan telefonun fiyatı 1499TL olarak belirlenmiş ancak piyasanın biraz üzerinde diyebiliriz.

Piranha markasının oyuncu ekipmanları da haftaya raflara çıkacak. Kablo kumaşlı ve RGB aydınlatmalı oyuncu klavyesi 34.95TL fiyat etiketine sahip. Oyuncu faresi 29.95TL iken oyuncu kulaklığı da 49.95TL seviyesinde.

Son olarak Toshiba’nın 49 inçlik 4K televizyonu 2799TL ile raflarda yerini alıyor. Tarayıcı ve uygulama desteği olan televizyonun oldukça uygun fiyatlı olduğunu belirtelim.

11 Ekim BİM aktüel ürünler

11 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Redmi 6A akıllı telefon modeli bulunuyor. 5.45 inçlik 720x1440 piksel çözünürlüğüne ekran, 4 çekirdekli Helio A22 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özellikleri olan telefon 849TL fiyat etiketine sahip ancak daha uyguna piyasada bulmak mümkün.