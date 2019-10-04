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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor

    Şaşaalı dönemlerinin ardından Çin akıllı telefon pazarında artık diplerde gezinen Samsung bu ülkedeki üretimi sona erdirme kararı aldı. Firma yavaş yavaş tesislerini kapatıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor

    Bir dönem Çin’in en çok satan markası konumunda iken artan rekabet nedeniyle dibe vuran Samsung, bu ülkedeki telefon üretimini sona erdirme kararı aldı. Bir süredir fabrikalarını kapatan firma üretimden tamamen çıkacak.

    Havlu attı

    Galaxy S2 ve Galaxy S3 dönemlerinde Çin akıllı telefon pazarında payı yüzde 15 seviyelerine kadar çıkan Samsung rekabette öne çıkabilmek ve global üretime destek sağlamak amacıyla ardı ardına Çin’de üretim tesisleri kurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor"

    Ne var ki 2019 yılına geldiğimizde firmanın ülkedeki varlığı yüzde 1-2 aralığına kadar düştü. Huawei ve Xiaomi başta olmak üzere Vivo, Oppo gibi firmaların yükselişi Samsung’u dibe itti. Ayrıca artan işçilik maliyetleri ve ticaret savaşları nedeniyle firma radikal bir karar almak zorunda kaldı.

    Samsung geçtiğimiz yıl sonlarından itibaren Çin’de küçülme planları yapmaya başlamıştı. İlk olarak Tianjin’deki üretim tesisini kapatan Samsung yılın ortalarında da Huizhou kentindeki bir tesisini kapattı. Bu hafta ise kentteki diğer tesis de kapatıldı. Yavaş yavaş bu ülkedeki telefon üretiminin tamamen sona ereceği ifade ediliyor.

    Samsung’un kapattığı tesislerden çıkan ekipmanlarını üretimin biraz daha düşük maliyetli olduğu Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere kaydırmış durumda. Firma kaynakların verimli kullanılması açısından tesislerini kapatmak zorunda kaldığını açıkladı.

     


    https://www.anandtech.com/show/14930/samsung-stops-production-of-phones-in-china Yorum Yaz
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    Ussuz 6 gün en beğenilen
    Gönder Türkiyeye gelsin. Burada da işçilik oldukça ucuz. Hem hükümet telefon alım garantisi de verir.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    cesaret84 3 gün
    içerik fotosu patlayan note 7
    kendim note fan edition kullanıcısıyım, sevindim
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    smart1978 6 gün
    Guney Kore arada kaldigi icindir. Japonya ve Cin yuzunden ..
    Japonya - Cin
    Cin - Amerika
    Bence mantikli ... Halihazirda Hindistan Vietnam vardi ... Endonezya filan olabilir :) ...
    Turkiye keske derdim ama Turkiye'deki dolar kuru yuksek veya dusuk olmasindan cok SABiT degil! Asiri dalgalaniyor ve siyasetlerden uluslarasi siyaset te genelde Turkiye alegine ruzgarlar esmesi... Dunya hapsursa Turkiye zature oluyor .. O derecede ekonomisi kirilgan ve bu dalgali yapiyi isteyen borsacilar da cok! ...
    Turkiye'de ayrica HUKUK pek ideal islemiyor ...
    Bolgesel savaslar ve kriz de ciddi engelldir ...
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    yorumculuklar 6 gün
    Samsung yeni cihazlarında ilginç bir anlayışa sahip. Telefonlarını Apple ile rekabet edecek fiyat konumuna getiriyor. Donanımsal olarak harika cihazlar bunda sıkıntı yok ama, Apple o fiyatı sunarken sağladığı ekosistem ve yazılım bütünlüğünün parasını da istiyor. Samsung'un bir tek kulaklığı var ekosistem oluşturacak geri kalan yazılımsal özellikleri bir garip. Telefonu aldığınızda 3 tane bulut servisi yanında geliyor. Samsung'un kendi bulut servisini yukseltemiyorsunuz bioe Türkiye'de ama varsayılan galeri uygulaması onunla çalışıyor.
    Yanıtla +2
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    borukuzen 6 gün
    Türkiyedeki satışları da yolunda gitmiyor olabilir.
    Samsung enterasan bir şekilde, ülkemizde bazı illerdeki mağazalarını da kapatıyor.
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    Holy-Ghost 6 gün
    aynı hizmeti hatta belkide daha iyisini diğer çinli firmalar yarı fiyata yapıyor, normal.
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    __Nikolaus__ 6 gün
    Çinde ki Apple pazar payı ne kadar arkadaşlar araştırdım ama bulamadım samsung %1 Ken Apple ne kadar acaba birde Huawei
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    esmerbuyucu 6 gün __Nikolaus__
    "Dünya satış lideri Samsung bile satamıyor demekki Apple hiç satamıyor yavv" Milletin anlamak istemediği bu nokta. Samsung'un yıllardır Çin'de vasfı olmadığını, %1 dolaylarında olduğunu belirttik. Apple %10 dolaylarında. Ha Çin'in %1'i bile değerli. Huawei sadece Çin sayesinde ilk üçe girebilecek düzeyde.
    counterpointresearch.com/...
    Ha aynı şekilde Apple'da Hindistan'da satamıyor. Samsung ve Xiaomi'nin bu kadar satmasının bir diğer nedeni Hindistan gibi ucuz pazarlar.
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    TITAN 6 gün
    Samsung ağır çöp. Huawei, Xiaomi, Oppo gibi kaliteli ürünleri uygun fiyata veren markalar varken zaten alan kerizdir
    Yanıtla +2
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    Ussuz 6 gün en beğenilen
    Gönder Türkiyeye gelsin. Burada da işçilik oldukça ucuz. Hem hükümet telefon alım garantisi de verir.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    __sin__ 6 gün Ussuz
    Hükümetin garanti vermesine gerek yok zaten alıyoruz. Bir dönem 6 ay da bir değiştirme modaydı.
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    tokatli6061 4 gün Ussuz
    Öyle bişey yaparsa VW den sonra inme iner size sonra nasıl yazarsınız buralarda?
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    samsung, samsung china ve
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