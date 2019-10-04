Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor

Bir dönem Çin’in en çok satan markası konumunda iken artan rekabet nedeniyle dibe vuran Samsung, bu ülkedeki telefon üretimini sona erdirme kararı aldı. Bir süredir fabrikalarını kapatan firma üretimden tamamen çıkacak.

Havlu attı

Galaxy S2 ve Galaxy S3 dönemlerinde Çin akıllı telefon pazarında payı yüzde 15 seviyelerine kadar çıkan Samsung rekabette öne çıkabilmek ve global üretime destek sağlamak amacıyla ardı ardına Çin’de üretim tesisleri kurmuştu.

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Ne var ki 2019 yılına geldiğimizde firmanın ülkedeki varlığı yüzde 1-2 aralığına kadar düştü. Huawei ve Xiaomi başta olmak üzere Vivo, Oppo gibi firmaların yükselişi Samsung’u dibe itti. Ayrıca artan işçilik maliyetleri ve ticaret savaşları nedeniyle firma radikal bir karar almak zorunda kaldı.

Samsung geçtiğimiz yıl sonlarından itibaren Çin’de küçülme planları yapmaya başlamıştı. İlk olarak Tianjin’deki üretim tesisini kapatan Samsung yılın ortalarında da Huizhou kentindeki bir tesisini kapattı. Bu hafta ise kentteki diğer tesis de kapatıldı. Yavaş yavaş bu ülkedeki telefon üretiminin tamamen sona ereceği ifade ediliyor.

Samsung’un kapattığı tesislerden çıkan ekipmanlarını üretimin biraz daha düşük maliyetli olduğu Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere kaydırmış durumda. Firma kaynakların verimli kullanılması açısından tesislerini kapatmak zorunda kaldığını açıkladı.