Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor

Bir dönem Çin’in en çok satan markası konumunda iken artan rekabet nedeniyle dibe vuran Samsung, bu ülkedeki telefon üretimini sona erdirme kararı aldı. Bir süredir fabrikalarını kapatan firma üretimden tamamen çıkacak.
Havlu attı
Galaxy S2 ve Galaxy S3 dönemlerinde Çin akıllı telefon pazarında payı yüzde 15 seviyelerine kadar çıkan Samsung rekabette öne çıkabilmek ve global üretime destek sağlamak amacıyla ardı ardına Çin’de üretim tesisleri kurmuştu.Ayrıca Bkz. "Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor"
Ne var ki 2019 yılına geldiğimizde firmanın ülkedeki varlığı yüzde 1-2 aralığına kadar düştü. Huawei ve Xiaomi başta olmak üzere Vivo, Oppo gibi firmaların yükselişi Samsung’u dibe itti. Ayrıca artan işçilik maliyetleri ve ticaret savaşları nedeniyle firma radikal bir karar almak zorunda kaldı.
Samsung geçtiğimiz yıl sonlarından itibaren Çin’de küçülme planları yapmaya başlamıştı. İlk olarak Tianjin’deki üretim tesisini kapatan Samsung yılın ortalarında da Huizhou kentindeki bir tesisini kapattı. Bu hafta ise kentteki diğer tesis de kapatıldı. Yavaş yavaş bu ülkedeki telefon üretiminin tamamen sona ereceği ifade ediliyor.
Samsung’un kapattığı tesislerden çıkan ekipmanlarını üretimin biraz daha düşük maliyetli olduğu Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere kaydırmış durumda. Firma kaynakların verimli kullanılması açısından tesislerini kapatmak zorunda kaldığını açıkladı.
https://www.anandtech.com/show/14930/samsung-stops-production-of-phones-in-china Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kendim note fan edition kullanıcısıyım, sevindim
Japonya - Cin
Cin - Amerika
Bence mantikli ... Halihazirda Hindistan Vietnam vardi ... Endonezya filan olabilir :) ...
Turkiye keske derdim ama Turkiye'deki dolar kuru yuksek veya dusuk olmasindan cok SABiT degil! Asiri dalgalaniyor ve siyasetlerden uluslarasi siyaset te genelde Turkiye alegine ruzgarlar esmesi... Dunya hapsursa Turkiye zature oluyor .. O derecede ekonomisi kirilgan ve bu dalgali yapiyi isteyen borsacilar da cok! ...
Turkiye'de ayrica HUKUK pek ideal islemiyor ...
Bolgesel savaslar ve kriz de ciddi engelldir ...
Samsung enterasan bir şekilde, ülkemizde bazı illerdeki mağazalarını da kapatıyor.
counterpointresearch.com/...
Ha aynı şekilde Apple'da Hindistan'da satamıyor. Samsung ve Xiaomi'nin bu kadar satmasının bir diğer nedeni Hindistan gibi ucuz pazarlar.
1 Misafir
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