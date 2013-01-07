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Haier'den Qualcomm S4 Pro işlemcili ve Android 4.2'li yeni nesil akılı televizyonlar

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile 2012 model akıllı televizyonlarıyla uyumlu Evolution Kit aksesuarını tanıtmış ve detaylarını Tüketici Elektorniği Fuarı’nda paylaşacağını duyurmuştu. Güney Koreli şirket tarafından geliştirilen özel bir modülden oluşan kit sayesinde, uyumlu televizyon modeline sahip kullanıcılar, modül güncellemesi yaparak televizyonun CPU, GPU ve bellek kapasitesini yükseltebiliyor. Akıllı televizyonlardaki uygulama sayısının hızla arttığını dikkate alırsak eğer Samsung cephesindeki bu hamle de gösteriyor ki CPU ve GPU gibi temel donanım bileşenlerini bilgisayarlar, akıllı telefon ve tablerden sonra akıllı televizyonlar için daha sık konuşacağımız öngörebiliriz.

Çin merkezli elektronik üreticilerinden Haier de bu gerçekten yola çıkarak yeni hazırladığı televizyonlarda Qualcomm’un dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi ve Adreno 320 grafik birimine yer veriyor. Yazılım tarafında Android 4.2 işletim sisteminden güç alan LED televizyonlarda ayrıca MHL portu da olup, Roku gibi içerik servislerine de destek veriliyor. Modeline göre 2.1 kanal ses sistemi ile desteklenen yeni televizyonlara WiFi Direct QWERTY kumanda eşlik ediyor. Beyaz eşya üretiminde önemli bir yere sahip olan ve ürün gamında dizüstü bilgisayarlardan ev elektroniği kadar çok fazla sayıda ürün bulunan Haier, kağıt üzerinde dünyanın en güçlü akıllı televizyonuna imza atmış gibi görünüyor zira Qualcom S4 Pro ve Adreno 320 ikilisi pek çok alanda rakip çözümleri geride bırakmayı başarıyor. İlerleyen aylarda satışa sunulması beklenen yeni televizyonların hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

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alivepro 6 yıl en beğenilen
Olaya birde şu gözle bakın, Yukarıda arkadaşın dediği gibi yakında buzdolabınında akıllısı çıkarsa şaşırmayın. Çünkü büyük şirketler google gibi kullanıcıların neler yaptığını hangi sitelere yada hangi tv kanallarını daha çok izlediğini ve hangi programları izlediğini takip edip bir nevi kullanıcıların kanına göre şerbet vermek için kullanıcı izni alınmadan bilgi topluyorlar buda bizim hayatımızı onların şekillendirmesine neden oluyor. Adamlar aslında 1 taşla 2 kuş vuruyorlar. hem kullanıcı hakkında bilgi hemde akıllı diye millete ürünlerini pazarlayıp para kazanıyorlar. hiç zannetmiyorum şirketlerin özel hayatın gizliliği ilkesine uyduğunu aslında bunun somut örneği ttnet kullanıcılarının haberi olmadan 3. bir firma tarafından para karşılığı kullanıcıların girdiği siteleri takip etmesi gösterilebilir.
Olaya birde şu gözle bakın, Yukarıda arkadaşın dediği gibi yakında buzdolabınında akıllısı çıkarsa şaşırmayın. Çünkü büyük şirketler google gibi kullanıcıların ...
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TheseCrazyTurk 6 yıl
Para, para, para..Akıllı telefon, akıllı televizyon, akıllı araba derken aklımızı aldınız..
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alivepro 6 yıl en beğenilen
Olaya birde şu gözle bakın, Yukarıda arkadaşın dediği gibi yakında buzdolabınında akıllısı çıkarsa şaşırmayın. Çünkü büyük şirketler google gibi kullanıcıların neler yaptığını hangi sitelere yada hangi tv kanallarını daha çok izlediğini ve hangi programları izlediğini takip edip bir nevi kullanıcıların kanına göre şerbet vermek için kullanıcı izni alınmadan bilgi topluyorlar buda bizim hayatımızı onların şekillendirmesine neden oluyor. Adamlar aslında 1 taşla 2 kuş vuruyorlar. hem kullanıcı hakkında bilgi hemde akıllı diye millete ürünlerini pazarlayıp para kazanıyorlar. hiç zannetmiyorum şirketlerin özel hayatın gizliliği ilkesine uyduğunu aslında bunun somut örneği ttnet kullanıcılarının haberi olmadan 3. bir firma tarafından para karşılığı kullanıcıların girdiği siteleri takip etmesi gösterilebilir.
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saltooo 6 yıl
yakında buz dolapları ve çamaşır makinelerinde de dört çekirdeği duyarsam şaşırmayacağım
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carloska 6 yıl
2013 akıllı tv yılı olacak sanırım oled lerde yaygınlaşsa tadından yenmez... Bu arada oledlerin fiyatının led düzeyine yada alınabilecek düzeye gelmesi tahmini ne kadar sürer
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seven44 6 yıl
....ku yedik
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