Sony, "True RGB" Mini LED TV teknolojisini tanıttı
Temelde bakıldığında True RGB, sektörde daha önce "Micro RGB" veya "RGB Mini LED" olarak adlandırılan yapının yeni bir sürümü olacak. Bu sistemde klasik Mini LED TV'lerde olduğu gibi mavi LED ve quantum dot katmanı yerine doğrudan kırmızı, yeşil ve mavi LED arka aydınlatma kullanılıyor. Bu sayede daha saf renk üretimi ve daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşılacak.
Sony'nin fark yaratmayı planladığı nokta ise donanımdan çok görüntü işleme tarafı. Şirket, profesyonel referans monitörlerinde kullanılan görüntü işleme algoritmalarını bu TV'lere uyarladığını belirtiyor. Bu yaklaşım, özellikle renk doğruluğu ve ışık kontrolünde daha hassas bir sonuç elde edilmesini sağlayabilir.
Bu arada TCL, yeni kurulacak yapıda Bravia markasının çoğunluk hissesiyle kontrolü elinde bulunduruyor. Sony ise ortaklıkta kalmayı sürdürüyor olacak. Ürünlerin ise "Sony" ve "Bravia" markasıyla sunulmaya devam etmesi bekleniyor.
