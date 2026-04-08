Tam Boyutta Gör Sony, televizyon pazarında önemli bir dönüşüm sürecinden geçerken, donanım tarafındaki yeniliklerini de sürdürmeye devam ediyor. Daha önce Bravia markası için TCL ile iş birliğini duyuran şirket, "True RGB" Mini LED TV teknolojisini tanıttı.

Sony, "True RGB" Mini LED TV teknolojisini tanıttı

Temelde bakıldığında True RGB, sektörde daha önce "Micro RGB" veya "RGB Mini LED" olarak adlandırılan yapının yeni bir sürümü olacak. Bu sistemde klasik Mini LED TV'lerde olduğu gibi mavi LED ve quantum dot katmanı yerine doğrudan kırmızı, yeşil ve mavi LED arka aydınlatma kullanılıyor. Bu sayede daha saf renk üretimi ve daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşılacak.

Sony'nin fark yaratmayı planladığı nokta ise donanımdan çok görüntü işleme tarafı. Şirket, profesyonel referans monitörlerinde kullanılan görüntü işleme algoritmalarını bu TV'lere uyarladığını belirtiyor. Bu yaklaşım, özellikle renk doğruluğu ve ışık kontrolünde daha hassas bir sonuç elde edilmesini sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Yeni sistemin bir diğer avantajı ise "blooming" olarak bilinen ışık sızması etkisini azaltması. Aynı zamanda geniş izleme açılarında renk kaybının minimize edilmesi de hedefleniyor. True RGB Mini LED panellerin yer aldığı yeni Bravia modellerinin yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla lansman öncesinde daha fazla teknik detayın paylaşılması muhtemel.

Bu arada TCL, yeni kurulacak yapıda Bravia markasının çoğunluk hissesiyle kontrolü elinde bulunduruyor. Sony ise ortaklıkta kalmayı sürdürüyor olacak. Ürünlerin ise "Sony" ve "Bravia" markasıyla sunulmaya devam etmesi bekleniyor.

Sony, "True RGB" Mini LED TV teknolojisini tanıttı

