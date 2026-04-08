Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, "True RGB" Mini LED TV teknolojisini tanıttı

    Yakın tarihte, TCL ile Bravia markasını kapsayan iş birliğine imza atan Sony, yeni nesil "True RGB" Mini LED TV teknolojisini duyurdu. Daha doğru renkler, yüksek parlaklık ve dahası.

    Sony, televizyon pazarında önemli bir dönüşüm sürecinden geçerken, donanım tarafındaki yeniliklerini de sürdürmeye devam ediyor. Daha önce Bravia markası için TCL ile iş birliğini duyuran şirket, "True RGB" Mini LED TV teknolojisini tanıttı.

    Temelde bakıldığında True RGB, sektörde daha önce "Micro RGB" veya "RGB Mini LED" olarak adlandırılan yapının yeni bir sürümü olacak. Bu sistemde klasik Mini LED TV'lerde olduğu gibi mavi LED ve quantum dot katmanı yerine doğrudan kırmızı, yeşil ve mavi LED arka aydınlatma kullanılıyor. Bu sayede daha saf renk üretimi ve daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşılacak.

    Sony'nin fark yaratmayı planladığı nokta ise donanımdan çok görüntü işleme tarafı. Şirket, profesyonel referans monitörlerinde kullanılan görüntü işleme algoritmalarını bu TV'lere uyarladığını belirtiyor. Bu yaklaşım, özellikle renk doğruluğu ve ışık kontrolünde daha hassas bir sonuç elde edilmesini sağlayabilir.

    Yeni sistemin bir diğer avantajı ise "blooming" olarak bilinen ışık sızması etkisini azaltması. Aynı zamanda geniş izleme açılarında renk kaybının minimize edilmesi de hedefleniyor. True RGB Mini LED panellerin yer aldığı yeni Bravia modellerinin yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla lansman öncesinde daha fazla teknik detayın paylaşılması muhtemel.

    Bu arada TCL, yeni kurulacak yapıda Bravia markasının çoğunluk hissesiyle kontrolü elinde bulunduruyor. Sony ise ortaklıkta kalmayı sürdürüyor olacak. Ürünlerin ise "Sony" ve "Bravia" markasıyla sunulmaya devam etmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    golf 1.0 etsi yorum milli park ihlalli geçiş ödeme honda civic en çok tutulan kasası ses yapan üst komşu fiat fiorino otomatik vites sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum