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Haier'in yeni beyaz eşyaları kablosuz şarj imkanı sunacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Haier'in yeni beyaz eşyaları kablosuz şarj imkanı sunacak

Mobil cihazların kablosuz olarak şarj edilebilmesi konusu üzerinde uzun süredir çalışmalar yürütülüyor ve belli başlı standartlar ortaya konmuş durumda. Genelde kablosuz şarj imkanları adaptörler ve araç içi standlar ile sunuluyor. Haier ise günlük yaşam cihazlarına bunu adapte etmek istiyor.

Haier bu amaçla Energous adlı kablosuz şarj istasyonları geliştiren bir firma ile işbirliğine gitti ve WattUp adında bir teknoloji geliştirdi. Teknoloji bir WiFi yönlendiricinin kullandığı radyo frekansının aynısını kullanıyor ve 15 metreye kadar mobil cihazları şarj edebiliyor. Teknoloji hali hazırda patent başvurusunu yapmış durumda. 

Henüz ilk aşamalarında olan teknoloji Haier'in buzdolaplarına, bulaşık makinelerine ve mikrodalga fırınlarına entegre edilecek ve tüketiciler evlerinde priz aramaya gerek kalmadan herhangi bir odada cihazlarını şarj edebilecek. Elbette ortaya çıkacak radyasyon oranı ayrı bir araştırmanın konusu. 

Sağlık konusunun yanında kablosuz şarj özelliği nedeniyle bu makinelerin ne derece enerji tasarruflu olabileceği veya sürekli şarj altındaki cihaz bataryalarının ömürlerinin kısalıp kısalmayacağı gibi soru işaretleri henüz bir cevaba kavuşmuş değil. 


Kaynak:http://finance.yahoo.com/news/haier-wireless-inks-wire-free-121500497.html
http://finance.yahoo.com/news/haier-wireless-inks-wire-free-121500497.html Yorum Yaz
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smartcard 5 yıl
Kanser vakalarında patlamaya hazır olmak lazım :(
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irish 5 yıl
Bunu geliştirirlerse batarya kapasitelerinin çok da geliştirilmesine gerek kalmaz.
Sokaklarda, araçlarda, işyerlerinde v.b. Yerlerde de olur. Bu durumda sürekli çevrimiçi şarj halinde oluruz.
Cafelerde "wifi charge" tabelalarını görür gibiyim.
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doctor_bey 5 yıl
Evet,gelecekte bunları kullanacağız fakat bence üreticiler şu an daha yüksek kapasiteli bataryalar yapma konusuna kafa yormalılar;sonuçta bunlar ev eşyası,evden çıktığımızda yine bataryamızla başbaşa kalacağız ,bu yüzden yüksek mah'lı bataryaların daha faydalı olacağını düşünüyorum
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TickTok 5 yıl
Böyle bir şey yapılabilirse devrim olur.

Bildigin kablosuz şarjdan bahsediyoruz.
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BARIŞ55 5 yıl
Evden baş ağrısından duramayız bu gidişle.

Ne şarj olsun diye cihazımın başında nöbet tutuyorum ne de kablosuz internet kullanıyorum.
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MrKemal17 5 yıl
Fikir çok iyi, böyle bir şeyin şu anda yapılabileceğini düşünmüyordum.
Enerji tasarrufu açısından aletlere açma kapama tuşu konulabilir.
Cihazların da sürekli şarjda kalmaması için de telefonun(Tablet vs. de olabilir.) içinde şarjı durdurma seçeneği olmalı.
Eğer radyasyon tehlikeli değerlerde değilse kısa sürede yaygınlaşacağını düşünüyorum.
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Like a Sir 5 yıl
"15 metreye kadar mobil cihazları şarj edebiliyor" yok artık :0
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Lazpanyol 5 yıl
Böyle fantezilere ne gerek var.Bence cep telefonlarının pillerinin şarji konusunda çalışma yapmalilar.👊👊👊
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