Haier'in yeni beyaz eşyaları kablosuz şarj imkanı sunacak





Mobil cihazların kablosuz olarak şarj edilebilmesi konusu üzerinde uzun süredir çalışmalar yürütülüyor ve belli başlı standartlar ortaya konmuş durumda. Genelde kablosuz şarj imkanları adaptörler ve araç içi standlar ile sunuluyor. Haier ise günlük yaşam cihazlarına bunu adapte etmek istiyor.





Haier bu amaçla Energous adlı kablosuz şarj istasyonları geliştiren bir firma ile işbirliğine gitti ve WattUp adında bir teknoloji geliştirdi. Teknoloji bir WiFi yönlendiricinin kullandığı radyo frekansının aynısını kullanıyor ve 15 metreye kadar mobil cihazları şarj edebiliyor. Teknoloji hali hazırda patent başvurusunu yapmış durumda.





Henüz ilk aşamalarında olan teknoloji Haier'in buzdolaplarına, bulaşık makinelerine ve mikrodalga fırınlarına entegre edilecek ve tüketiciler evlerinde priz aramaya gerek kalmadan herhangi bir odada cihazlarını şarj edebilecek. Elbette ortaya çıkacak radyasyon oranı ayrı bir araştırmanın konusu.





Sağlık konusunun yanında kablosuz şarj özelliği nedeniyle bu makinelerin ne derece enerji tasarruflu olabileceği veya sürekli şarj altındaki cihaz bataryalarının ömürlerinin kısalıp kısalmayacağı gibi soru işaretleri henüz bir cevaba kavuşmuş değil.

http://finance.yahoo.com/news/haier-wireless-inks-wire-free-121500497.html