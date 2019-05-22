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Halı Örtüsü Kullanımının Sağladığı Kolaylıklar

Günümüzde hayatımızı kolaylaştıran pek çok ev tekstil ürünü bulunmaktadır. Bu ürünler arasında son yıllarda en popüler olanlardan birisi ise halı örtüleridir.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Yazılım
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Günümüzde hayatımızı kolaylaştıran pek çok ev tekstil ürünü bulunmaktadır. Bu ürünler arasında son yıllarda en popüler olanlardan birisi ise halı örtüleridir. Çünkü bu örtüler halıların korunması adına büyük önem taşımaktadır. Gün içerisinde sıklıkla kullanılan halılar, kolayca kirlenir ve temizlenmeleri gerekir. Halıları evde silerek ya da yıkayarak temizlemek ise zahmetli olduğu kadar vakit alan bir iştir. Ayrıca bu yöntemler ile yeterli hijyen sağlanamaz. Bu nedenle de onları olabildiğinde korumak gerekmektedir. Halıları kirlenmekten ve yıpranmaktan korumak için başvurulan yöntemlerin başında ise üzerini örtmek gelmektedir. Ancak halılar için özel olarak tasarlanmayan örtüler, halı üzerinden kolaylıkla kayar ve kötü bir görünüme neden olur. Oysa halının ebatına göre özel olarak hazırlanan lastikli halı örtüsü modelleri ise halıları tamamen sarar ve tam koruma sağlarlar.

Lastikli Halı Örtüsü Kullanımı Pratiktir

Halıları kirlenmekten ve deforme olmaktan korumanın en ideal yolu  halı örtüsü  kullanmaktır. Çünkü bu örtüler sayesinde halıların yıkanma sıklığı azalır ve böylece yıpranmadan uzun yıllar boyunca kullanılabilirler. Bunun yanında lastikli halı örtüsü kullanımı ise oldukça kolaydır. Halı örtüsünü halının üzerine geçirmek için sadece birkaç dakika harcamak yeterlidir. Ancak lastikli halı örtülerinin kullanım açısından tek faydası bu değildir.  Halı örtüsü modelleri  aynı zamanda halıların üzerinden pratik bir şekilde çıkarılarak çamaşır makinesinde yıkanabilirler. Ürünün zarar görmemesi açısından suyun sıcaklığının 30 derece olmasına özen göstermelisiniz. Yine yıkanan halı örtüleri kısa sürede kurur ve kullanıma hazır hale gelirler.

Halı Örtüleri Sağlıklı Ürünlerdir

Halı örtüleri aynı zamanda insan sağlığını da desteklerler. Welsoft adı verilen kumaştan üretilen bu ürünler, halının nefes almasını sağlarlar. Bu sayede de halının içerisinde bakteri oluşumunun önüne geçilmiş olur. Halı örtülerinin bu anti bakteriyel özelliği insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır.

Kolay Yıpranmaz ve Alev Almazlar

Lastikli halı örtüsü  kullanmanın avantajları arasında, kolay deforme olmamaları da yer almaktadır. Wellsoft ya da ultrasoft kumaşlardan üretilen bu örtüler, kullanım nedeniyle tüylenmez ve kolay kolay yıpranmazlar. Ayrıca welsoft kumaş, herhangi bir yangın durumunda hemen alev almaz ve yangının daha geniş alanlara yayılmasına engel olur.
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balcis 2 hf.
promoted demeniz lazım böyle içeriklere ayıp yahu.
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Serlilo 2 hf.
Halı yıkamacıyım halı örtüsünü şiddetle kınıyorum.
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