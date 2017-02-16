Halka arza hazırlanan Snap'in değeri, şirketin tahmininden daha az

Anlık fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat’i bünyesinde barındıran Snap Inc. şubat ayının başında gerekli belgeleri ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu’na ileterek halka arz başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Halka arz ile birlikte 20-25 milyar dolarlık değere ulaşmayı bekleyen şirketin yeni açıklamasına göre değeri beklediğinden daha düşük olacak.

Snap’in yaptığı açıklamaya göre şirket, her bir hissesi için 14 ile 16 dolar arasında değer biçiyor ve bu durumda şirketin toplam değerinin 19.5 milyar dolar ile 22.2 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Her ne kadar şirket daha önceki beklentisinin altında kalmış olsa da yapılacak olan halka arz 2014’te Alibaba Holding’in 25 milyar dolarlık rekor halka arz değerinin ardından ABD’deki en büyük halka arz olacak.

Snap’in halka arzdan sonraki adımı Los Angeles, San Francisco ve New York gibi şehirlere giderek potansiyel yatırımcılara sunacağı tanıtımlarla yatırımcı toplamak olacak. Şirket 2016’da bir önceki yıla oranla %40 daha fazla zarar ederek toplamda 514 milyon dolarlık bir kayıp yaşamıştı.

Şirket ayrıca Snapchat’in büyüme hızına da çare bulmak için uğraşacağa benziyor zira Instagram’a hikayeler özelliğinin gelmesiyle birlikte Snapchat’in büyüme hızı %82 azalmıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-16/snap-said-to-set-ipo-valuation-at-as-much-as-22-2-billion