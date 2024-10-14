Samsung Smart TV'ler, One UI güncellemesini almaya başladı: İşte gelecek yenilikler

One UI güncellemesiyle Samsung TV'lere gelecek yenilikler
Bu güncellemeyle kullanıcılar televizyonlarında gezinmeyi kolaylaştıran yepyeni bir arayüzle karşılaşacak. TV’de oyun oynamayı sevenler için, daha akıcı ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatacağı söylenen Oyun Çubuğu’na yönelik iyileştirmeler getirecek. Ancak, yenilikler bunlarla sınırlı değil.
- Sizin için sekmesi (kişiselleştirilmiş öneriler)
- İçerik ve uygulamalara kolay erişim sağlayan Canlı ve Uygulamalar sekmesi
- Daha sonra izle özelliği
- Samsung Daily+
- Arama önerileri
- Çoklu kontrol
- Galaxy Watch kullanıcıları için antrenman takipçisi
- SmartThings uygulamasıyla IoT kamera kontrolü
- Erişilebilirlik kısayolu
- Ekran klavyesi iyileştirmeleri
- Oyuncu Çubuğu yeniden tasarlandı
- Güzel duvar kağıtları ve kullanışlı widget’lar içeren Günlük Pano
- Arama, mesajlaşma, TV ve mobil için ekran paylaşımı
- Gelişmiş veri koruma önlemleri
One UI güncellemesi, tüm Samsung cihazlarında yeni görünüm ve his sağlamayı amaçlıyor. Samsung, 2025'ten başlayarak tüm ürünleri için yazılımı One UI markası altında birleştirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.