Samsung Smart TV'ler, One UI güncellemesini almaya başladı: İşte gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör Samsung, 2023 model akıllı televizyonları için Tizen 8.0 tabanlı One UI güncellemesini sunmaya başladı. Bu güncellemeyi alan ilk modellerden biri; Samsung S90C OLED TV. Peki, One UI, Samsung Smart TV’lere neler getirecek?

One UI güncellemesiyle Samsung TV'lere gelecek yenilikler

Bu güncellemeyle kullanıcılar televizyonlarında gezinmeyi kolaylaştıran yepyeni bir arayüzle karşılaşacak. TV’de oyun oynamayı sevenler için, daha akıcı ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatacağı söylenen Oyun Çubuğu’na yönelik iyileştirmeler getirecek. Ancak, yenilikler bunlarla sınırlı değil.

Sizin için sekmesi (kişiselleştirilmiş öneriler)

İçerik ve uygulamalara kolay erişim sağlayan Canlı ve Uygulamalar sekmesi

Daha sonra izle özelliği

Samsung Daily+

Arama önerileri

Çoklu kontrol

Galaxy Watch kullanıcıları için antrenman takipçisi

SmartThings uygulamasıyla IoT kamera kontrolü

Erişilebilirlik kısayolu

Ekran klavyesi iyileştirmeleri

Oyuncu Çubuğu yeniden tasarlandı

Güzel duvar kağıtları ve kullanışlı widget’lar içeren Günlük Pano

Arama, mesajlaşma, TV ve mobil için ekran paylaşımı

Gelişmiş veri koruma önlemleri

One UI güncellemesi, tüm Samsung cihazlarında yeni görünüm ve his sağlamayı amaçlıyor. Samsung, 2025'ten başlayarak tüm ürünleri için yazılımı One UI markası altında birleştirmeyi planlıyor.

