Samsung, yeni TV’lerini tanıttı: 8K, yapay zeka, kablosuz bağlantı ve dahası

- Neo QLED 8K ile geleceğe göz kırpılıyor
- QLED 4K serisi güçlendi
- OLED Serisi: Daha parlak, daha net
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Neo QLED 8K ile geleceğe göz kırpılıyor
Samsung’un amiral gemisi modeli Neo QLED 8K QN990F, ultra ince minimalist tasarımı ve yeni nesil NQ8 AI Gen3 işlemcisiyle öne çıkıyor. Bu işlemci, 8K görüntü yükseltme, HDR remastering, adaptif ses teknolojisi ve renk iyileştirme gibi özelliklerle kullanıcıya üst düzey bir görsel-işitsel deneyim sunuyor. Ayrıca, AI Modu sayesinde izlenen içeriğe göre görüntü ve ses otomatik olarak optimize ediliyor.
QLED 4K serisi güçlendi
Samsung’un QLED 4K serisi, NQ4 AI Gen3 işlemcisi ve 4K AI Upscaling Pro teknolojisi ile daha net görüntüler ve 165Hz yenileme hızı vaat ediyor. 100 inç boyut seçeneğiyle QN80F ve 115 inç boyutuyla QN90F, büyük ekran sevenler için özel olarak tasarlanmış durumda.
Yeni Samsung AI Home Security sistemi ise televizyonunuzu ev izleme merkezine dönüştürüyor. Televizyon üzerindeki mikrofon ve kameralar sayesinde olağandışı ses veya hareketleri algılayarak telefonunuza veya TV ekranına bildirim gönderiyor. Ayrıca gerçek zamanlı altyazı çevirisi sunan Live Translate ve kişiselleştirilebilir dinamik sanat eserleri oluşturan Generative Wallpaper gibi özellikler de dikkat çekiyor.
OLED Serisi: Daha parlak, daha net
Samsung ayrıca bir de The Frame Pro adından bambaşka bir TV modeli daha tanıttı. Ancak onun detaylarını ayrı bir haber olarak vereceğiz. Bununla birlikte Samsung, basın duyurusunda ürünlerinin fiyatlarını açıklamadı. Ancak tüm TV’ler önümüzdeki aylarda küresel olarak satışa çıkacak.Kaynakça engadget.com/home/home-theater/samsungs-ces-2025-tv-lineup-includes-8k-ai-enhancements-and-a-wireless-connect-box-030058512.html https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-unveils-samsung-vision-ai-and-new-innovations-at-first-look-2025-delivering-personalized-ai-powered-screens-to-enrich-everyday-life Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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