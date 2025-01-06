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    Samsung, yeni TV’lerini tanıttı: 8K, yapay zeka, kablosuz bağlantı ve dahası

    Samsung, CES 2025 kapsamında yeni TV modellerini tanıttı. En üst seviyede Neo QLED 8K QN990F ile boy gösteren Samsung, yapay zeka ile geliştirilmiş ve TV deneyimi getiriyor.
    Samsung, yeni TV’lerini tanıttı: 8K, AI ve kablosuz bağlantı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2025 yılına güçlü bir giriş yaparak CES 2025 teknoloji fuarında yapay zeka (AI) ile donatılmış yeni televizyon serisini tanıttı. Neo QLED, QLOED ve OLED modellerinden oluşan bu yeni seri, hem teknik özellikleriyle hem de yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Samsung ayrıca kablosuz bağlantılı TV modelini de sergilemekten geri durmadı. Samsung, CES 2025'te mini LED panelli Neo QLED 8K QN990F ve QN900F'nin yanı sıra Neo QLED 4K QN90F, QN80F ve QN70F TV modellerini tanıttı.

    Neo QLED 8K ile geleceğe göz kırpılıyor

    Samsung’un amiral gemisi modeli Neo QLED 8K QN990F, ultra ince minimalist tasarımı ve yeni nesil NQ8 AI Gen3 işlemcisiyle öne çıkıyor. Bu işlemci, 8K görüntü yükseltme, HDR remastering, adaptif ses teknolojisi ve renk iyileştirme gibi özelliklerle kullanıcıya üst düzey bir görsel-işitsel deneyim sunuyor. Ayrıca, AI Modu sayesinde izlenen içeriğe göre görüntü ve ses otomatik olarak optimize ediliyor.

    Samsung, yeni TV’lerini tanıttı: 8K, AI ve kablosuz bağlantı Tam Boyutta Gör
    QN990F modeline eşlik eden kablosuz Wireless One Connect Box, televizyonun etrafındaki kablo karmaşasını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu cihaz, 10 metre mesafeye kadar engellerin üzerinden bile kusursuz bir bağlantı sunarak televizyon kurulumunu sadeleştiriyor. Bu kablosuz yapı LG'nin Zero Connect Box'ına benziyor.

    QLED 4K serisi güçlendi

    Samsung’un QLED 4K serisi, NQ4 AI Gen3 işlemcisi ve 4K AI Upscaling Pro teknolojisi ile daha net görüntüler ve 165Hz yenileme hızı vaat ediyor. 100 inç boyut seçeneğiyle QN80F ve 115 inç boyutuyla QN90F, büyük ekran sevenler için özel olarak tasarlanmış durumda.

    Samsung, yeni TV’lerini tanıttı: 8K, AI ve kablosuz bağlantı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Samsung'un yapay zeka hedefleri 2025 TV'lerinin tümünü kapsıyor ve Vision AI ile birlikte yeni kişiselleştirme ve optimizasyon özellikleri sunuluyor. “Click to Search” özelliğiyle ekranınızdaki aktörleri, kıyafetleri veya mekanları tanımlayıp bu konularda anlık bilgi alabilmek mümkün. Samsung Food ise ekranınızdaki yiyecekleri tanımlayarak tarif önerileri sunuyor. Bu özellik, bağlı bir Samsung buzdolabının içeriğini analiz ederek alışveriş listesi oluşturabiliyor ya da üçüncü parti uygulamalarla sipariş vermenize olanak tanıyor.

    Yeni Samsung AI Home Security sistemi ise televizyonunuzu ev izleme merkezine dönüştürüyor. Televizyon üzerindeki mikrofon ve kameralar sayesinde olağandışı ses veya hareketleri algılayarak telefonunuza veya TV ekranına bildirim gönderiyor. Ayrıca gerçek zamanlı altyazı çevirisi sunan Live Translate ve kişiselleştirilebilir dinamik sanat eserleri oluşturan Generative Wallpaper gibi özellikler de dikkat çekiyor.

    OLED Serisi: Daha parlak, daha net

    Samsung, yeni TV’lerini tanıttı: 8K, AI ve kablosuz bağlantı Tam Boyutta Gör
    OLED tarafında ise S95F, S90F ve S85F modelleri tanıtıldı. Yeni modeller 42, 48, 55, 65, 77 ve 83 inç ekran boyutlarına sahip parlaklıkları ise 1.300 nite kadar çıkıyor. S95F, NQ4 AI Gen3 işlemcisi, geliştirilmiş yansıma önleme teknolojisi, 165Hz değişken yenileme hızı ve 4000 nit gibi daha parlak ekranıyla serinin en üst modeli olarak öne çıkıyor. Oyun özellikleri arasında 144Hz yenileme hızı desteği ve FreeSync Premium yer alıyor.

    Samsung ayrıca bir de The Frame Pro adından bambaşka bir TV modeli daha tanıttı. Ancak onun detaylarını ayrı bir haber olarak vereceğiz. Bununla birlikte Samsung, basın duyurusunda ürünlerinin fiyatlarını açıklamadı. Ancak tüm TV’ler önümüzdeki aylarda küresel olarak satışa çıkacak.

    Kaynakça engadget.com/home/home-theater/samsungs-ces-2025-tv-lineup-includes-8k-ai-enhancements-and-a-wireless-connect-box-030058512.html https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-unveils-samsung-vision-ai-and-new-innovations-at-first-look-2025-delivering-personalized-ai-powered-screens-to-enrich-everyday-life
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