Haber Editörü
Google+, Google Talk ve Hangout gibi birçok Google servisini bir araya getiren Hangouts'un Android versiyonu güncellendi.
Google, güncellemeyle birlikte uygulamaya yeni özellik eklemek yerini, hataları düzeltme yoluna gitti. Uygulamadaki hataları düzelterek performans iyileştirmeleri yapan Google, yeni his ifadelerini de Hangouts kullanıcılarının beğenisine sundu.
Android 2.3 ve üzeri yazılıma sahip cihazlarda çalışan Hangouts'a Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.
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Evet, bir Gmail hesabı işinizi görecektir.