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Hangouts'un Android versiyonu güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Hangouts'un Android versiyonu güncellendi
Google+, Google Talk ve Hangout gibi birçok Google servisini bir araya getiren Hangouts'un Android versiyonu güncellendi.

Google, güncellemeyle birlikte uygulamaya yeni özellik eklemek yerini, hataları düzeltme yoluna gitti. Uygulamadaki hataları düzelterek performans iyileştirmeleri yapan Google, yeni his ifadelerini de Hangouts kullanıcılarının beğenisine sundu.

Android 2.3 ve üzeri yazılıma sahip cihazlarda çalışan Hangouts'a Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.
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MAVİT 6 yıl
EM4
Bu uygulamanın çalışması için illaki açık bir google+ hesabı mı olması lazım ? Hangouts yüklü kişileri ne görüntülü arayabiliyorum ne de mesaj atabiliyorum.

Evet, bir Gmail hesabı işinizi görecektir.
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bgryngn 6 yıl
"His ifadesi" kulağa çok garip gelmiyor mu???
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