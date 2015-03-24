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Hannspree akıllı saat pazarına giriyor

4 yıl
1,4b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Hannspree akıllı saat pazarına giriyor

Televizyon, tablet ve bilgisayar ürünleri ile bir dönem ülkemizde de faaliyet gösteren Çek HannSpree markası bu kez de akıllı saat pazarına giriş yapıyor. Firmanın ilk modeli fiyat açısından dikkat çekici.
Sports Watch adındaki akıllı saat dış tasarımı itibariyle spor bir görünüm arz ediyor. Hem akıllı saat hem de fitness takibi işlevlerini bir araya getiren cihaz, kullanım süreleri ve fiyatı ile yılın en beğenilen modellerinden birisi olmaya aday.
Sports Watch modeli atılan adım, gidilen mesafe, uyku düzeni gibi yaşamsal faaliyetleri takip ediyor. Ayrıca SMS ve gelen çağrıları OLED ekranında kullanıcısına yansıtabiliyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı olan saat Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor.
Android ve iOS ile uyumlu olan saatin 10 güne kadar kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. Herhangi bir bağlantı kurulmazsa saat bir kaç hafta tek şarj ile kullanılabiliyor. Fiyatı da 30 Avro olarak belirlenmiş. Piyasadaki mevcut akıllı saatler düşünüldüğünde bu fiyata bu kadar uzun kullanım süresi sunan başka bir akıllı saat mevcut değil. HannSpree Sports Watch satışa sunulmuş durumda.



http://www.coolsmartphone.com/2015/03/24/hannspree-announce-a-sports-watch/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+coolsmartphone%2FuJxV+%28Coolsmartphone.com%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
javaprof 4 yıl
çekler yapabiliyorsa vestel de yapmalı.lafa gelince yerli gururumuz oluyorlar her teknolojiyi 5 sene sonra yapabiliyporlar.
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Fenomenon 4 yıl
Fiyatına ve batarya süresine göre alınabilir bir saat.
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