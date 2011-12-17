Harddisk üreticileri 2012 yılından itibaren garanti sürelerini azaltacak

Tayland'daki sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren hard disk üreticileri 2012 yılında tüketicileri doğrudan etkileyecek önemli bir karara imza attı.





Seagate ve Western Digital 2012 yılından itibaren hard disk garantilerini 5 yıldan 3, 2 veya 1 yıla indiriyor. Amaç ise paradan tasarruf yapmak ve bu parayı üretimi artırmak için kullanmak.





Seagate 31 Aralık tarihinden itibaren uygulamayı hayata geçiriyor. Western Digital ise 2 Ocak tarihinden itibaren uygulamayı başlatacak. Bu tarihten önce piyasaya sürülmüş ürünlerin ise eski garanti süreleri geçerli olacak.





Seagate bu kararın tükekici elektroniği ve teknolojisi endüstrisinde daha istikrarlı olmak, teknolojik inovasyonları üzerindeki yatırımlara odaklanmak ve tüketici adına daha değerli üretim yapmak adına verildiğini açıkladı.





Yani Seagate tasarruf ettiği parayı ürün geliştirmeye yaptığı yatırımları artırmak için kullanacak. Garanti değişikliği Seagate'in NAND flash tabanlı SSD ve disk barındıran Momentus XT hibrid sürücüsü için de geçerli olacak. Momentus XT ürününde garanti süresi 5 yıldan 3 yıla, Constellation 2 serisi gibi ürünlerde de 5 yıldan 3 yıla indirildi.





Ayrıca laptop, masaüstü ve tüketici elektroniği cihazlarında kullanılan hard diskler için de garanti 1 yıl oldu. Sadece Cheetah gibi kritik görevlerde kullanılan işletme diskleri bu değişimden muaf tutuldu.





Barracuda, Barracuda Green 3.5 inç, Momentus 2.5 inç modellerinde garanti artık 1 yıl.Western Digital'in Caviar Blue, Caviar Green ve Scorpio Blue modellerinde garanti süresi 5 yıldan iki yıla, standart PC modellerinde de 1 yıla indi.





WD Caviar Black, WD Scorpio Black ve WD VelociRaptor ürünleri ile premium dizüstü/masaüstü ürünlerinde 5 yıl garanti süresi devam edecek.





Firmalar bu kararın Tayland'daki sel felaketiyle alakası olmadığını belirtiyor.