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Harddisk üreticileri 2012 yılından itibaren garanti sürelerini azaltacak

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayland'daki sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren hard disk üreticileri 2012 yılında tüketicileri doğrudan etkileyecek önemli bir karara imza attı.

Seagate ve Western Digital 2012 yılından itibaren hard disk garantilerini 5 yıldan 3, 2 veya 1 yıla indiriyor. Amaç ise paradan tasarruf yapmak ve bu parayı üretimi artırmak için kullanmak. 

Seagate 31 Aralık tarihinden itibaren uygulamayı hayata geçiriyor. Western Digital ise 2 Ocak tarihinden itibaren uygulamayı başlatacak. Bu tarihten önce piyasaya sürülmüş ürünlerin ise eski garanti süreleri geçerli olacak.

Seagate bu kararın tükekici elektroniği ve teknolojisi endüstrisinde daha istikrarlı olmak, teknolojik inovasyonları üzerindeki yatırımlara odaklanmak ve tüketici adına daha değerli üretim yapmak adına verildiğini açıkladı. 

Yani Seagate tasarruf ettiği parayı ürün geliştirmeye yaptığı yatırımları artırmak için kullanacak. Garanti değişikliği Seagate'in NAND flash tabanlı SSD ve disk barındıran Momentus XT hibrid sürücüsü için de geçerli olacak. Momentus XT ürününde garanti süresi 5 yıldan 3 yıla, Constellation 2 serisi gibi ürünlerde de 5 yıldan 3 yıla indirildi.

Ayrıca laptop, masaüstü ve tüketici elektroniği cihazlarında kullanılan hard diskler için de garanti 1 yıl oldu. Sadece Cheetah gibi kritik görevlerde kullanılan işletme diskleri bu değişimden muaf tutuldu.

Barracuda, Barracuda Green 3.5 inç, Momentus 2.5 inç modellerinde garanti artık 1 yıl.Western Digital'in Caviar Blue, Caviar Green ve Scorpio Blue modellerinde garanti süresi 5 yıldan iki yıla, standart PC modellerinde de 1 yıla indi.

WD Caviar Black, WD Scorpio Black ve WD VelociRaptor ürünleri ile premium dizüstü/masaüstü ürünlerinde 5 yıl garanti süresi devam edecek.

Firmalar bu kararın Tayland'daki sel felaketiyle alakası olmadığını belirtiyor.


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Kef14 7 yıl en beğenilen
ek olarak; bizim ülkemizde kanunlar gereği garanti süresi en az 2 yıldır, bu durumda ne olacak çok merak ediyorum....
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Kef14 7 yıl
fabrikalar tam anlamıyla faaliyete geçince seri üretime geçip malzemeden çalacaklar herhalde, sorunlu diskleri piyasaya sunacaklar, 1-2 yıl sonra ne olursa olsun,

önceden üretilen disklere güvenip 5 yıl garanti verebiliyorlardı....
fabrikalar tam anlamıyla faaliyete geçince seri üretime geçip malzemeden çalacaklar herhalde, sorunlu diskleri piyasaya sunacaklar, 1-2 yıl sonra ne olursa ols...
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FreeRun 7 yıl
zamanında hdd almadık en ucuz 2tb 160tl ydi
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xLmNt13 7 yıl
tamda harici 2.5 alacaktım fiyatlar hortladı hdd lerde dolar da yüksek sss
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carloska 7 yıl
mayıs 2009 da western digital cavair black almıştım.. garantisi 2014 te mi bitiyor şimdi
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Rey Leon 7 yıl
Abi Millet Hıncını Burda Almış :D
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hoca05 7 yıl
Seagate firması Samsung'un disk bölümünü, Western Digital ise Hitachi'yi satın aldı. Disk üreten bir diğer firma ise Toshiba'nın pazar payı ise sadece %10.

Western Digital daha önce Seagate firmasını satın almak istemiş ancak alamamıştı. Şimdi bu iki firma istediği gibi at koşturacak. Artık piyasada SSD faktörü olduğu için fiyatları istedikleri gibi çok fazla şişiremeyecekler ama garanti süresini düşürüp bozulan diskin yerine yenisini satacaklarından gelirleri artacak. Kaliteyi düşüreceklerini pek sanmıyorum. Fiyatları da şişirebilecekleri kadar şişirdiler zaten. Fiyatlar düşecek diye de hiç kimse beklemesin. Düşmeyecek.
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DH Misafiri 7 yıl
Çogu yorumlara gülüyorum HDD ömrünü tamamlamışmış devir ssd devriymiş.Ne içtiyseniz bende istiyorum.SSD yi depolama olarak mı kullanacaksınız? 60 gb 120 gb 240 gb SSD lere ne depo ediceksiniz? Daha SSDlerin zamanla performans düşüşü yaşadığını ve kontrolcülerinin bozuldugunu bilmeyenler var.Depolama için aynı özelliklerde farklı bir çözüm gelene kadar HDD ler ölmez yorum yazanların kaçının ssd si var merak ediyorum.
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MeGaDave06 7 yıl
O zaman SSD'lerin fiyatları ucuzlasın kardeşim. Vallaha ben 120 gb'lık bir ssd'ye 500 lira vererek muazzam bir performans alacağımı aklım almıyor. Sonuçta Bilgisayarın hafızası olan bir disk bu. Oyunu açarken hafızamı önemli işlemci mi ?
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Erai 7 yıl
Bu nasıl olabilir ki, sonuçta ülkelerdeki kanunlara göre tüketiciyi korumak adına, elektronik cihazlarda 2 sene garanti şartı yok mu?

Garanti süresini üreticilere bırakırsanız zaten, neden garanti versinler ki ???
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mussi47 7 yıl
biraz daha tüketiciyi zorlayın da hiç almayalım bu ürünleri.herkes sdd lere yönelsin. 1tb hdd lerin fiyatına 120 gb lik sdd almak bana daha mantıklı geliyor..
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enja 7 yıl
Allah belanı versin Western doğudun günden beri tipine uyuz oluyorum senin
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TrMhMt 7 yıl
Usteki mesajimi begenmeyen ergen, acaba hayatinda hic Tayland yada uzak dogu ulkelerinin birinde bulundun mu ??

Sanmiyorum. Oyle olsa zaten mesaji begenmemezlik yapacak karada olamazdin.
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Mutlu Dal 7 yıl
500 GB Sata 3 HDD Kullanıyorum Seagate hızından çok memnunum biraz sesli çalışıyor o kadar haziranda 86 liraya almıştım şimdi 260 lira :D
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arrivederci 7 yıl
Çogu yorumlara gülüyorum HDD ömrünü tamamlamışmış devir ssd devriymiş.Ne içtiyseniz bende istiyorum.SSD yi depolama olarak mı kullanacaksınız? 60 gb 120 gb 240 gb SSD lere ne depo ediceksiniz? Daha SSDlerin zamanla performans düşüşü yaşadığını ve kontrolcülerinin bozuldugunu bilmeyenler var.Depolama için aynı özelliklerde farklı bir çözüm gelene kadar HDD ler ölmez yorum yazanların kaçının ssd si var merak ediyorum.
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TrMhMt 7 yıl
Ucuz asya isciliginin yahniside boyle olur ....

Uzak dogu asya ulkelerinin hemen hemen hepsi bes para etmez ulke statusu tasimadiklari halde ulke sayilan ulkeler. Burada insani kole gibi kullanma mantigi urunu ucuza uretmeyi sagliyor ama devlet devlet olmayinca en ufak dogal felakette hersey alt ust oluyor.
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DemonicMajesty 7 yıl arrivederci
*absolut*

Çogu yorumlara gülüyorum HDD ömrünü tamamlamışmış devir ssd devriymiş.Ne içtiyseniz bende istiyorum.SSD yi depolama olarak mı kullanacaksınız? 60 gb 120 gb 240 gb SSD lere ne depo ediceksiniz? Daha SSDlerin zamanla performans düşüşü yaşadığını ve kontrolcülerinin bozuldugunu bilmeyenler var.Depolama için aynı özelliklerde farklı bir çözüm gelene kadar HDD ler ölmez yorum yazanların kaçının ssd si var merak ediyorum.

Bende SSD var ve birkaç kişi eksiyi basmış ama depolama hakkında yorumunuza katılıyorum. 5-10 sene daha HHD'ler varlığını sürdürecektir. Full HD ve Bluray içerik gitgide yaygınlaşıyor, oyunların boyutları katlanıyor vs. Kısa zamanda SSD'lerin HDD'lerdeki GB başına maliyet oranınına ulaşması imkansız. Yalnız yeni kontrolcülerle TRIM ve garbage collection gibi özellikler sayesinde performans düşüşü problemi aşıldı, verileri hücrelere eşit miktarda dağıtarak yazan teknolojiler sayesinde SSD'lerin ömrü uzadı. Kontrolcünün de bozulacağını sanmıyorum
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redoracle 7 yıl
2 yıl olmadı 1 sene olmadı 6 ay olmadı bedelli çıkarsınlar hddler için bari hiç garanti filan olmasın nedir bu yahu?Böyle devam ederse bluray yazıcı alıp bd-r kullanıcam heralde 1 disk 25 gb kapasitesi var hemde sağlamlar diye biliyorum,başka türlü bu şartlarda hdd ucuz yollu sistem kurulumundan başka bir şey için kullanılmaz artık.Parası olanda sdd ye kurar sistemini rahatlık konfor.
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Gerginix 7 yıl
Size daha iyi ürünler vermek için önce dandik olanları satıp ne haliniz varsa görün diyecegiz sonra cesedinize tükürmezsek yoldugumuz paralar sayesinde size tam istediğiniz ürünler yapacağız... E Hadi gelin... BANKER YAKUP BANKER YAKUP...
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