Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti daha fazla menzil sunacak

Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti LiveWire sonbaharda piyasaya sürülecek. Efsanevi marka fiyat etiketini ise 29.799 dolar olarak belirledi. Görünüşe bakılırsa motosiklet ilk başta açıklanandan daha uzun bir sürüş menziline sahip olacak.

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LiveWire ilk duyurulduğunda şehir içinde 177 kilometrelik bir menzil sunacağı belirtilmişti ancak bu değere güncelleme geldi. Harley-Davidson artık motosikletin tek şarjla 225 kilometre yol yapabileceğini söylüyor.

Sadece menzil değeri güncellenmedi

Şirket LiveWire'ın karma menzilinin ise ortalama 142 kilometre civarında olacağını açıkladı. Daha önce motosikletin 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaştığı ifade edilmişti. Bu süre de yarım saniye traşlanarak 3 saniyeye düşürüldü.

https://electrek.co/2019/03/06/harley-davidson-updates-livewire-specs/