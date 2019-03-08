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Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti daha fazla menzil sunacak

Efsanevi motosiklet markası Harley-Davidson ilk elektrikli motosikletini sonbaharda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket LiveWire'ın menzil değerini ve 0-100 km/s hızlanma süresini güncelledi.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti LiveWire sonbaharda piyasaya sürülecek. Efsanevi marka fiyat etiketini ise 29.799 dolar olarak belirledi. Görünüşe bakılırsa motosiklet ilk başta açıklanandan daha uzun bir sürüş menziline sahip olacak.
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LiveWire ilk duyurulduğunda şehir içinde 177 kilometrelik bir menzil sunacağı belirtilmişti ancak bu değere güncelleme geldi. Harley-Davidson artık motosikletin tek şarjla 225 kilometre yol yapabileceğini söylüyor.

Sadece menzil değeri güncellenmedi

Şirket LiveWire'ın karma menzilinin ise ortalama 142 kilometre civarında olacağını açıkladı. Daha önce motosikletin 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaştığı ifade edilmişti. Bu süre de yarım saniye traşlanarak 3 saniyeye düşürüldü.

https://electrek.co/2019/03/06/harley-davidson-updates-livewire-specs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kayamtky 2 ay
Gelecekte elektrikli motosikletler yaygınlaştığı zaman ben dahil çok kişinin sevineceğine eminim. Çünkü gürültülü motorlar dan nefret ediyorum. Evet süren kişi motor sesin den zevk alıyor olabilir, ancak siz bir de onu yanların dan geçtikleri yayaya sorun, olmaz olsun öyle gürültü.
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babapars 2 ay
Harley deyince gürleyen v2 motorlar geliyo aklıma
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pop-up 2 ay
harleyin olayı gürültü değil mi zaten şaşırdımı bunlar
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kayamtky 2 ay pop-up
Siz o gürültülü motorları bir de yanların dan geçtikleri yayalara sorun. Olmaz olsun öyle gürültü.
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mavizaman 2 ay
harley sende böyle yaparsan ne esprin kalır.
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teknoforum-bs 2 ay
Harley tarzından uzak olabilir ama teknik anlamda ve tasarımsal olarak harika bir iş çıkartılmış.
-Tabi kağıt üzerinde kalmazsa..
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redbul_540 2 ay

Ne anladık Harley den.Elektrikli aldıktan sonra bmw alınır.Harley alınacaksa kütür kütür edeninden almalı.
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Askaparta 2 ay
Elektrik çarpmasın, aman dikkat
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Sharparrow 2 ay
Bizim ülkemizde bunu zor kullanırız.. ilk kasiste öne arkaya sallanır bu
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ensei 2 ay
Çata pata yapmayan, gürlemeyen harley davidson...
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arekamint 2 ay ensei
lafı ağzımdan aldınız böyle harley mi olur cidden
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MustafaC53 2 ay
Bu menzil oranlarını 4/1 oranında düşürmek mantıklı, yoksa yolda kalınır.
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harley-davidson, livewire ve
6 etiket daha motosiklet menzil değer Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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