Yeni nesil ulaşım aracı TRINITY tanıtıldı: Tek kişilik, üç tekerlekli ve 200 km/s hız

Tam Boyutta Gör Müzik dünyasındaki kariyeriyle tanınan will.i.am, bu kez TRINITY ile teknoloji ve mikromobilite alanına adım atıyor. CES 2026 kapsamında Las Vegas’ta tanıtılan TRINITY, tek koltuklu, üç tekerlekli ve tamamen elektrikli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Araç, yüksek hız potansiyeli ile gerçek zamanlı yapay zeka etkileşimini bir araya getiren deneysel bir platform olarak konumlanıyor.

TRINITY, doğrudan seri üretime hazır bir otomobil olma iddiası taşımıyor. Projenin temel amacı, Nvidia’nın DGX Spark teknolojisinin gerçek dünya koşullarında neler yapabileceğini göstermek. Bu yaklaşım, aracı klasik bir elektrikli taşıttan ziyade ileri seviye bir teknoloji vitrini haline getiriyor.

Otonomi değil, farkındalık odaklı

Proje ekibi, TRINITY’nin otonom sürüşe yönelmediğinin altını özellikle çiziyor. Araçta kullanılan yapay zeka sistemi, sürücünün kontrolünü devralmak yerine durumsal farkındalık sağlamaya odaklanıyor. Sürücü, seyir halindeyken yapay zeka ile konuşarak trafik yoğunluğu, çevresel koşullar ve anlık gelişmeler hakkında doğrudan bilgi alabiliyor.

Aktarılanlara göre TRINITY’deki kamera ve görüş sistemlerinden gelen veriler yerel olarak işleniyor. Araç yalnızca harita üzerindeki konumunu değil, fiziksel dünyadaki çevresini de algılayabiliyor. Bu süreçte tüm gerçek zamanlı görüntü analizi ve çıkarımlar Nvidia DGX Spark tarafından yürütülüyor.

Tam Boyutta Gör TRINITY’nin görsel kimliği de teknoloji kadar özenle kurgulanmış. Logonun, klasik Atari sembolünden ilham alınarak ters çevrilmiş bir “T” formu taşıdığı belirtiliyor. Amaç, Tesla benzeri, uzaktan bakıldığında bile ayırt edilebilen bir marka imzası oluşturmak.

will.i.am, aracı tekerlekli bir beyin olarak tanımlarken “TRINITY, insanlar, araçlar ve yapay zeka ajanlarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığı mikro mobilitenin geleceğini temsil ediyor. Yapay zeka beyni olarak NVIDIA DGX Spark'ı kullanan TRINITY, bağlantılı şehirlerde insanların mobiliteyle etkileşim biçimini dönüştüren, konuşma tabanlı, hedef takibi iş akışları sunuyor.” dedi.

Motosiklet gibi yatabiliyor

Tam Boyutta Gör TRINITY’nin mühendislik detayları, projenin sıradan bir üç tekerlekli araçtan neden ayrıldığını da net biçimde ortaya koyuyor. Araç, klasik üç tekerlekli tasarımlarının aksine motosiklet gibi yatabilen bir yapıya sahip. Bu özellik, hem çevikliği hem de yüksek hız stabilitesini doğrudan etkiliyor. Denge ve yatma mekanizması, Segway’in arkasındaki ekip olarak bilinen DEKA Research and Development tarafından geliştirildi. Tüm endüstriyel tasarım süreci ise şirketin kendi bünyesinde çalışan 3D sanatçısı Po Wang tarafından yürütüldü.

Tam Boyutta Gör Bu yapı sayesinde TRINITY, yaklaşık 193 km/s azami hıza ulaşmayı hedefliyor. Araçta ayrıca hava koşullarına dayanıklı kapalı kabin, lüks iç mekan ve stüdyo kalitesinde ses sistemi bulunuyor. Konsept yalnızca tek yolcu taşıyacak şekilde tasarlanmış durumda.

TRINITY, bireysel kullanıcıların ilgisini çekebilecek sıra dışı bir konsept olsa da şirketin asıl odağı bununla sınırlı değil. Proje ekibi, özellikle B2B ve filo kullanımları için önemli bir potansiyel görüyor. Soğuk ve zorlu iklim koşullarında motosiklet kullanımının riskli hale geldiği bölgeler de TRINITY için önemli bir hedef alan olarak öne çıkıyor.

Henüz konsept aşamasında olan TRINITY için yine de somut bir plan paylaşılmış durumda. Proje, yakında Kickstarter üzerinden bir ön sipariş ilgi programı ile başlatılacak. İlk etapta 500 adetlik sınırlı üretim hedefleniyor ve teslimatların Ağustos 2027 döneminde yapılması planlanıyor. Mevcut öngörüler, fiyatın 30 bin doların altında olacağı yönünde.

