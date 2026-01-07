Yeni nesil ulaşım aracı TRINITY tanıtıldı: Tek kişilik, üç tekerlekli ve 200 km/s hız

TRINITY, doğrudan seri üretime hazır bir otomobil olma iddiası taşımıyor. Projenin temel amacı, Nvidia’nın DGX Spark teknolojisinin gerçek dünya koşullarında neler yapabileceğini göstermek. Bu yaklaşım, aracı klasik bir elektrikli taşıttan ziyade ileri seviye bir teknoloji vitrini haline getiriyor.
Otonomi değil, farkındalık odaklı
Proje ekibi, TRINITY’nin otonom sürüşe yönelmediğinin altını özellikle çiziyor. Araçta kullanılan yapay zeka sistemi, sürücünün kontrolünü devralmak yerine durumsal farkındalık sağlamaya odaklanıyor. Sürücü, seyir halindeyken yapay zeka ile konuşarak trafik yoğunluğu, çevresel koşullar ve anlık gelişmeler hakkında doğrudan bilgi alabiliyor.
Aktarılanlara göre TRINITY’deki kamera ve görüş sistemlerinden gelen veriler yerel olarak işleniyor. Araç yalnızca harita üzerindeki konumunu değil, fiziksel dünyadaki çevresini de algılayabiliyor. Bu süreçte tüm gerçek zamanlı görüntü analizi ve çıkarımlar Nvidia DGX Spark tarafından yürütülüyor.
will.i.am, aracı tekerlekli bir beyin olarak tanımlarken “TRINITY, insanlar, araçlar ve yapay zeka ajanlarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığı mikro mobilitenin geleceğini temsil ediyor. Yapay zeka beyni olarak NVIDIA DGX Spark'ı kullanan TRINITY, bağlantılı şehirlerde insanların mobiliteyle etkileşim biçimini dönüştüren, konuşma tabanlı, hedef takibi iş akışları sunuyor.” dedi.
Motosiklet gibi yatabiliyor
TRINITY, bireysel kullanıcıların ilgisini çekebilecek sıra dışı bir konsept olsa da şirketin asıl odağı bununla sınırlı değil. Proje ekibi, özellikle B2B ve filo kullanımları için önemli bir potansiyel görüyor. Soğuk ve zorlu iklim koşullarında motosiklet kullanımının riskli hale geldiği bölgeler de TRINITY için önemli bir hedef alan olarak öne çıkıyor.
Henüz konsept aşamasında olan TRINITY için yine de somut bir plan paylaşılmış durumda. Proje, yakında Kickstarter üzerinden bir ön sipariş ilgi programı ile başlatılacak. İlk etapta 500 adetlik sınırlı üretim hedefleniyor ve teslimatların Ağustos 2027 döneminde yapılması planlanıyor. Mevcut öngörüler, fiyatın 30 bin doların altında olacağı yönünde.