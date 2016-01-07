Harman Kardon hoparlörlü 4K dizüstü bilgisayar

CES 2016 kapsamında yeni ürünleri tanıtan Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden LG, teknik özellikleri ile rakiplerinden ayrılmayı başaran yeni dizüstü bilgisayarını da kullanıcıların beğenisine sundu.

LG'nin şık bir kasa ile tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı 15U560, 19.9mm kalınlığa ve 1.89 kg ağırlığa sahip gövdesiyle taşınabilir bir seçenek ortaya koyuyor. 15.6-inç'lik IPS ekranında 3840 x 2160 piksel yani 4K çözünürlük sunan bilgisayar, Windows 10 işletim sistemi üzerine kuruluyor ve diğer özellikleri arasında Intel Core i7 işlemci, 8GB DDR3 RAM, 2GB Nvidia 940M grafik birimi ve 1TB HDD ya da 512GB SSD depolama alanı gibi teknik detaylar yer alıyor.

4K ekranıyla sağladığı etkili multimedya deneyimini ses teknolojileri konusunda dünyanın öncü isimlerinden Harman Kardon imzalı hoparlör sistemiyle destekleyen LG 15U560, bu sayede oyunlar, müzik ya da video izleme sırasında yüksek kaliteli işitsel performans sağlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar HDMI ile USB 3.0 gibi olmazsa olmaz portları da bünyesinde barındırıyor.

Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği hakkında bilgi bulunmayan dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 1,800$ gibi oldukça yüksek bir seviyede.

http://www.engadget.com/2016/01/06/lg-15u560-4k-laptop/