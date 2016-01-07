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Harman Kardon hoparlörlü 4K dizüstü bilgisayar

Güney Kore'nin büyük teknoloji firmalarından LG, Las Vegas'da devam eden CES 2016 fuarı kapsamında yeni geliştirdiği Harman Kardon hoparlörlü 4K dizüstü bilgisayarını tanıttı.
3 yıl
4,5b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Harman Kardon hoparlörlü 4K dizüstü bilgisayar
CES 2016 kapsamında yeni ürünleri tanıtan Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden LG, teknik özellikleri ile rakiplerinden ayrılmayı başaran yeni dizüstü bilgisayarını da kullanıcıların beğenisine sundu.
LG'nin şık bir kasa ile tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı 15U560, 19.9mm kalınlığa ve 1.89 kg ağırlığa sahip gövdesiyle taşınabilir bir seçenek ortaya koyuyor. 15.6-inç'lik IPS ekranında 3840 x 2160 piksel yani 4K çözünürlük sunan bilgisayar, Windows 10 işletim sistemi üzerine kuruluyor ve diğer özellikleri arasında Intel Core i7 işlemci, 8GB DDR3 RAM, 2GB Nvidia 940M grafik birimi ve 1TB HDD ya da 512GB SSD depolama alanı gibi teknik detaylar yer alıyor.
4K ekranıyla sağladığı etkili multimedya deneyimini ses teknolojileri konusunda dünyanın öncü isimlerinden Harman Kardon imzalı hoparlör sistemiyle destekleyen LG 15U560, bu sayede oyunlar, müzik ya da video izleme sırasında yüksek kaliteli işitsel performans sağlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar HDMI ile USB 3.0 gibi olmazsa olmaz portları da bünyesinde barındırıyor.
Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği hakkında bilgi bulunmayan dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 1,800$ gibi oldukça yüksek bir seviyede.

http://www.engadget.com/2016/01/06/lg-15u560-4k-laptop/ Yorum Yaz
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grafman09 3 yıl
Full Hd de yeter, Hd yeter, kullanacak kişiye bağlı bu iş!! Belki ben 12k istiyorum.. Anlayacağınız arz talep meselesi, adamlar üretiyor piyasayı yokluyor.. Talep olmassa piyasadan çekiyorlar.. Misal ben işim gereği günün 7-8 saati bilgisayar başında tasarım yaparak geçiyor. Bu yüzden full hd 24 inç, göz yormayan iyi bir monitor aldırdık şirkete, gözlerde yanma kuruluk olurdu. Artık olmuyor, paranız varsa iyi panellere bakın bence..
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meego 3 yıl
2GB Nvidia 940M ekran kartı nedir ya, koyma daha iyi.
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kadirirdem 3 yıl
Sonunda ekran çözünürlükleri artmaya başladı
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oray 3 yıl
Full HP üstü laptoplarda çok gereksiz, şarj süreleri daha önemli! Apple bu işi çözmüş ama bu adamlar bir türlü çözemiyor şu işi...
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1BilimAdamı 3 yıl
Sadece donanımı biraz iyileştirip normal fiyatının 3 katına itelelenmeye çalışılıyor. Tutmaz böyle şeyler.Umarım Xiominin yeni laptopu böyle girişimleri öldürür .Asus bile zenbooklarda aynı şeyi yaptı.İnce metal pil ömrü uzun diye 3000-4000 liraya ultrabook satmaya çalıştılar...
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Morphinz 3 yıl
profecco
Sonunda yıl olmuş 2016 laptoplarda şu 1366x768 çözünürlüğünden kurtulalım, telefonların ekran çözünürlüğü bile laptopları geçeli çok oluyor.

FullHD laptop sayısı bile yetersiz hala hocam o çözünürlük olmazsa olmaz nedense..
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profecco 3 yıl
Sonunda yıl olmuş 2016 laptoplarda şu 1366x768 çözünürlüğünden kurtulalım, telefonların ekran çözünürlüğü bile laptopları geçeli çok oluyor.
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