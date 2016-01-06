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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harman, yeni sistemiyle araç içi güvenliğe odaklanıyor

Otomobillerin güvenlik sistemleri gün geçtikçe daha iyi hale geliyor ve firmalar çalışmalarına aktif olarak devam ediyor. Bu firmalardan HARMAN, göz bebeğini takip eden sistemiyle dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Harman, yeni sistemiyle araç içi güvenliğe odaklanıyor

Daha çok ses ürünleri ile tanıdığımız firmalardan Harman, CES 2016 fuarında sürücüler için geliştirdiği yeni güvenlik sistemini görücüye çıkartı.
Trafik kazalarının bir çoğu yorgun sürücüler nedeniyle meydana geliyor. Kişiler yorgun olduklarını dikkatlerini toplayamıyor ve ölümcül sonuçlar bile meydana gelebiliyor. Harman'ın sektörde ilk olarak tanıttığı yeni teknolojisi ise göz bebeğini takip ederek sürücünün zihinsel olarak yoğunluğunu ya da diğer bir deyişle yorgunluğunu belirleyebiliyor.
Bunu otomobil kokpiti içerisine yerleştirilen sürücüye dönük kamera ile yerine getiren Harman, bu sayede sürücünün sürekli olarak temas halinde olması gereken biyonik sensörler, özel koltuklar veya direksiyon sistemlerine ihtiyaç dumuyor. Geliştirilen özel yazılım algoritması bütün görevi üstleniyor ve "göz bebeği refleksleri" üzerinden gerekli analizleri yaparak otomobilin diğer güvenlik sistemlerini (Örneğin sürüş yardım sistemlerini arttırma gibi) devreye sokabiliyor.
Teknolojinin normal otomobil modelleri içerisinde yer alacağı zaman bilinmiyor ancak en kısa zamanda gelmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

http://news.harman.com/releases/harman-demonstrates-industrys-first-pupil-based-driver-monitoring-system-at-ces-2016 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carloska 3 yıl
yorgun yorgun araba sürmeyin yeter teknolojiyle bi yere kadar
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umut_baris 3 yıl
Google bunu beğendi.
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