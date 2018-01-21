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Hasselblad’dan 100MP çözünürlüğünde kamera

Çalıştığınız alan gereği çok yüksek çözünürlüklerde fotoğraf çekmeniz gerekiyorsa H6D-400c MS imdadınıza yetişiyor. H6D-400c MS özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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13
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Hasselblad’dan 100MP çözünürlüğünde kamera

Profesyonellere yönelik üst seviye kameraları ile tanınan ve yakın zamanda DJI çatısı altına giren Hasselblad, 400MP çözünürlüğe kadar fotoğraf üretebilen yeni orta format canavarını tanıttı.

H6D-400c MS özellikleri ve fiyatı

H6D-400c MS model geçen yıl tanıtılan ve Drone kamerası olarak geliştirilen H6D-100c modelinin üzerinde şekilleniyor. 100MP çözünürlüğündeki CMOS sensörün boyutu 53mm x 40mm olarak belirlenmiş.

Sensör özel bir teknik ile 6 çekimi bir araya getirerek 400MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturabiliyor. İlk 4 çekim sensörün her seferinde bir piksel hareket etmesi ile elde ediliyor. Diğer iki çekim ise yarım piksel dikey ve yarım piksel yatay hareket ederek yapılıyor.

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Bir piezo çalıştırıcı birimi bu hareketleri kontrol ediyor ve ortaya 400MP çözünürlüğünde ve  2.4GB boyutunda 16-bit TIFF (23200 x 17400 piksel) görüntü elde ediliyor. Dörtlü veya tek çekimde ise 100MP çözünürlük geçerli. Kamera daha çok kurumlar, organizasyonlar ve müzeler gibi mümkün olan en yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyan müşterilere hitap ediyor.

 

Hasselblad’dan 100MP çözünürlüğünde kamera

Kamera ile elde edilen en küçük fotoğraf boyutu 211MB civarında. TIFF formatı ve 16-bit dediğimiz zaman 2.4GB sınırına kadar çıkıyor. Elbette cihazda bu kadar depolama kapasitesi yok. Sadece 100MP çekimler karta kaydediliyor. 400MP çözünürlük için bir PC veya MAC gerekiyor.

4K olarak RAW veya H.264 formatında video kaydedebilen kamera USB 3.0 Tip-C üzerinden bilgisayar ile bağlantı kuruyor. Mart ayında satışa çıkacak modelin fiyatı 40 bin Avro olarak belirlenmiş.

Eğer o kadar param yok diyorsanız belirli Hasselblad satış noktalarında kamera kiraya verilecek. Günlüğü 400 Avro olan kira eğer 10 günlük isterseniz 200 Avroya düşüyor.

 

http://hexus.net/ce/news/cameras/114431-hasselblad-intros-h6d-400c-ms-400mp-multi-shot-camera/ Yorum Yaz
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Yaw bunu alcama gider ifon alirim. Ifon cok iyi cekiyor. Ifon xin de bundan iyi cekdigini dusunuorm
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INumber1OneI 1 yıl
vay kamerada devrim yapmış adamlar
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DH Misafiri 1 yıl
Hayallerimdeki makina
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sniper23 1 yıl
Bunlar medium-format kameralar yani bizim gibi fakir insanlara hitap etmiyor.
Ama böyle bir şey büyük ölçekte profesyonel çalışanlara inanılmaz bir kalite sağlayacaktır.
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Piêr Dé Sans 1 yıl sniper23
Bunu alan adam ikinci çekimde makineyi 4. çekimde kalan ekipmanı amorti ediyor zaten.
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drjacob 1 yıl
40 bin euro , 200 bin TL ediyor :(
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10ff 1 yıl
yazilan yorumlardan ulkenin hali belli oluyor.
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eAkman 1 yıl
100MP değil o 400MP!
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V4LKyR 1 yıl
Öeh ne makine imiş be.
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Yaw bunu alcama gider ifon alirim. Ifon cok iyi cekiyor. Ifon xin de bundan iyi cekdigini dusunuorm
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GökyüzüMavi 1 yıl qooqie
qooqie

Yaw bunu alcama gider ifon alirim. Ifon cok iyi cekiyor. Ifon xin de bundan iyi cekdigini dusunuorm

Bu Cihazı İphone gibi bir telefonla kıyaslıcak kadar cahilsin :)
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