Hava durumu canlı yayını fidye yazılımı yüzünden kesildi

Teknoloji Editörü
Perşembe sabahı 6 ile 7:39 arasında canlı yayın yapamayan The Weather Channel, TV ağının uğradığı siber saldırıdan etkilendi. TV kanalı bu süreçte önceden kaydedilmiş içeriği oynatmak zorunda kaldı.
Normalde bu saat aralığında yayında olması gereken AMHQ programı yapılan açıklamaya göre kanal ağına yapılan siber saldırıyla engellendi. Bu durum firmanın resmi Twitter hesabından paylaşılan yazıyla açıklığa kavuşturuldu.Wall Street Journal’a yapılan açıklamaya göre fidye yazılımı içerdiği tespit edilen saldırının hangi kaynaktan geldiğ bilinmiyor. Saldırı ekibi, meteoroloji firmasından bu yöntemle para koparmayı hedefliyordu. FBI’a göre sisteme nasıl sızıldığı ise hâlâ belli değil.
https://edition.cnn.com/2019/04/18/media/weather-channel-hack/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle