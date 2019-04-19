Hava durumu canlı yayını fidye yazılımı yüzünden kesildi

Perşembe sabahı 6 ile 7:39 arasında canlı yayın yapamayan The Weather Channel, TV ağının uğradığı siber saldırıdan etkilendi. TV kanalı bu süreçte önceden kaydedilmiş içeriği oynatmak zorunda kaldı.

Normalde bu saat aralığında yayında olması gereken AMHQ programı yapılan açıklamaya göre kanal ağına yapılan siber saldırıyla engellendi. Bu durum firmanın resmi Twitter hesabından paylaşılan yazıyla açıklığa kavuşturuldu.

https://edition.cnn.com/2019/04/18/media/weather-channel-hack/index.html

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