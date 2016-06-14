Hava kirliliği milyonlarca kişinin ölümüne sebep olacak

OECD, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre dış mekan hava kirliliği, 2060 yılına varıldığında 6 ila 9 milyon erken ölüme ve küresel gayrısafi hasılada (GSH) %1’lik bir daralmaya neden olabilir.

OECD tarafından bu hafta “Hava Kirliliğinin Ekonomik Sonuçları” isimli yeni bir rapor yayınlandı. Raporun sonucunda yer alan çıkarımlara göre küresel ekonomik faaliyetin doğal ilerleyişi ve enerji talebinin artışı sebebiyle 2060 yılına kadar hava kirliliği ciddi oranda artış gösterecek. Bunun sonucunda küresel ekonomik çıktının 2060 yılında uğramış olacağı zarar kişi başına yaklaşık 330 dolar olacak. Bu harcamaların nedenleri ise hava kirliliğinin neden olduğu sağlık hizmetleri harcamalarının yıllık bazda 176 milyar dolara ulaşması ve yine aynı sebepten kaynaklanan iş günü kayıplarının ekonomiye maliyetinin 1,2 milyar dolardan 3,7 milyar dolara çıkmasından kaynaklanacak.

GSH kayıplarından en çok etkilenecek olan ülkeler ve bölgeler Çin, Rusya, Hindistan, Kore, Doğu Avrupa ve Kafkaslar olacak. GSH’nin azalmasının arkasında yatan en büyük etkenler artan sağlık harcamaları ve azalan işçi verimliliği olarak gerçekleşecekken, Çin’in ekonomisi hava kalitesizliğinden Hindistan’la kıyaslandığında daha çok etkilenecek.

OECD’nin Çevre Direktörü Simon Upton’a göre hava kirliliğinden dolayı gerçekleşen erken ölümler halihazırda yüksek seviyelerde seyretmekte ve gelecek on yıllarda bu rakamın artacak olması da oldukça korkutucu bir nitelik taşıyor.

Rapordan elde edilen birincil sonuçların elde edildiği model dahilinde kükürt dioksit, azot oksit ve is gibi çevre kirleticiler hesaba katılmış. Raporda ekonomik gelişme ile emisyon değerlerinin ayrışmaya uğradığı vurgulanmış ancak bu ayrışmanın sadece ekonomik olarak gelişmiş bölgelerle sınırlı kaldığı da belirtilmiş. Yoğun ekonomik büyüme ve enerji talebi artışının yaşandığı; özellikle de kömürden elektrik elde edilen yerlerde emisyon seviyelerinin çok hızlı artması bekleniyor. Bu bölgelere örnek olarak Güney ve Güney Doğu Asya, Sahra Altı Afrikası örnek olarak verilebilir.

2010 yılında dış mekan hava kirliliği, üç milyon erken ölüme sebep oldu. Bu ölümler daha çok yaşlılarda ve çocuklarda yaşanmış. Ayrıca ölüm oranlarının 2060’a kadar iki veya üç katına çıkması bekleniyor. Hava kirliliği dolayısıyla yaşanacak ölümlerin en çok Çin, Kore ve Özbekistan gibi Asya-Orta Asya ülkelerinde görülmesi bekleniyor. Son olarak artan nüfus ve şehirleşmenin, daha çok insanı tesislerin salınımlarına, trafik egzoz salınımlarına ve dolayısıyla erken ölüme sevk edeceğine değinilmiş.

http://cleantechnica.com/2016/06/10/air-pollution-cause-6-9-million-premature-deaths-2060/