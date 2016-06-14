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Hava kirliliği milyonlarca kişinin ölümüne sebep olacak

OECD tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre dış mekan hava kirliliği, 2060 yılına varıldığında 6 ila 9 milyon erken ölüme ve küresel ekonomide daralmaya yol açabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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OECD, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre dış mekan hava kirliliği, 2060 yılına varıldığında 6 ila 9 milyon erken ölüme ve küresel gayrısafi hasılada (GSH) %1’lik bir daralmaya neden olabilir.
OECD tarafından bu hafta “Hava Kirliliğinin Ekonomik Sonuçları” isimli yeni bir rapor yayınlandı. Raporun sonucunda yer alan çıkarımlara göre küresel ekonomik faaliyetin doğal ilerleyişi ve enerji talebinin artışı sebebiyle 2060 yılına kadar hava kirliliği ciddi oranda artış gösterecek. Bunun sonucunda küresel ekonomik çıktının 2060 yılında uğramış olacağı zarar kişi başına yaklaşık 330 dolar olacak. Bu harcamaların nedenleri ise hava kirliliğinin neden olduğu sağlık hizmetleri harcamalarının yıllık bazda 176 milyar dolara ulaşması ve yine aynı sebepten kaynaklanan iş günü kayıplarının ekonomiye maliyetinin 1,2 milyar dolardan 3,7 milyar dolara çıkmasından kaynaklanacak.
GSH kayıplarından en çok etkilenecek olan ülkeler ve bölgeler Çin, Rusya, Hindistan, Kore, Doğu Avrupa ve Kafkaslar olacak. GSH’nin azalmasının arkasında yatan en büyük etkenler artan sağlık harcamaları ve azalan işçi verimliliği olarak gerçekleşecekken, Çin’in ekonomisi hava kalitesizliğinden Hindistan’la kıyaslandığında daha çok etkilenecek.
OECD’nin Çevre Direktörü Simon Upton’a göre hava kirliliğinden dolayı gerçekleşen erken ölümler halihazırda yüksek seviyelerde seyretmekte ve gelecek on yıllarda bu rakamın artacak olması da oldukça korkutucu bir nitelik taşıyor.
Rapordan elde edilen birincil sonuçların elde edildiği model dahilinde kükürt dioksit, azot oksit ve is gibi çevre kirleticiler hesaba katılmış. Raporda ekonomik gelişme ile emisyon değerlerinin ayrışmaya uğradığı vurgulanmış ancak bu ayrışmanın sadece ekonomik olarak gelişmiş bölgelerle sınırlı kaldığı da belirtilmiş. Yoğun ekonomik büyüme ve enerji talebi artışının yaşandığı; özellikle de kömürden elektrik elde edilen yerlerde emisyon seviyelerinin çok hızlı artması bekleniyor. Bu bölgelere örnek olarak Güney ve Güney Doğu Asya, Sahra Altı Afrikası örnek olarak verilebilir.
2010 yılında dış mekan hava kirliliği, üç milyon erken ölüme sebep oldu. Bu ölümler daha çok yaşlılarda ve çocuklarda yaşanmış. Ayrıca ölüm oranlarının 2060’a kadar iki veya üç katına çıkması bekleniyor. Hava kirliliği dolayısıyla yaşanacak ölümlerin en çok Çin, Kore ve Özbekistan gibi Asya-Orta Asya ülkelerinde görülmesi bekleniyor. Son olarak artan nüfus ve şehirleşmenin, daha çok insanı tesislerin salınımlarına, trafik egzoz salınımlarına ve dolayısıyla erken ölüme sevk edeceğine değinilmiş.

http://cleantechnica.com/2016/06/10/air-pollution-cause-6-9-million-premature-deaths-2060/ Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Ağaçları kesip heryere bina,avm yaparsanız, fosil yakıtlardan hala vazgeçmesseniz vs ne olacaktı ki zaten.

Ayrıca 2020 gibi temiz su bulma sıkıntısıda yaşanmaya başlanacağı söyleniyor ki o da çok vahim bir olay.

Dünya'ya doğaya saygılı yaşamayı öğreneceğiz, ya da yokolup gideceğiz, bunun orta yolu yok.
Ağaçları kesip heryere bina,avm yaparsanız, fosil yakıtlardan hala vazgeçmesseniz vs ne olacaktı ki zaten.Ayrıca 2020 gibi temiz su bulma sıkıntısı...
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dersimli62f 3 yıl Sarısin
Sarısin
Bir şey olmaz

Türk zihniyeti
1 Yanıt Yanıtla +5
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Audi383848 3 yıl
O zaman araba kullanmayalım.Bisiklet kullanalım.Dizel,emisyon... hiç bir şey değil.
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DH Misafiri 3 yıl
kaç kere söyledim işyeriniz fizanda değilse işe bisikletle gidin hem yağ yakar sağlıklı olursunuz hemde fosil yakmaz havayı kirletmezsiniz. İşyeriniz uzaksa da toplu taşımayı kullanın. istanbulda 15 milyon işi yaşıo 5 milyonu özel aracıyla işe gitmeye kalkınca trafikten ilerleyemez ve pis kokudan nefes alamaz oluyorsunuz.
Allahını seven bisiklet gibi doğa kirletmeyen araçlar kullansın olmuyorsa toplu taşıma alternatifi. Haa evinizi taşıyosunuz yada bina diken müteahhitseniz mecbur kamyon tır lazım ona yapcçak bişi yok.
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SixSixSix 3 yıl
Ne yapılırsa yapılsın, bunun önüne geçilemeyecek. Yalnızca bu kötü senaryo birkaç sene ileriye aktarılabilir o kadar. Dünya bunun üzerine kurulmuş, her şey bir şekilde zarar veriyor ekolojiye.
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esmerbuyucu 3 yıl SixSixSix
Zaten hiçbir zaman tamamen önlenemez. Fakat en aza indirgemeye çalışılabilir.
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esmerbuyucu 3 yıl
Ne olmasını bekliyorlardı ki Dünya'nın anasını ağlatıyorlar. Dünya bu kadar kirliliği kaldıracak kapasiteye sahip değil. Ya insan olacaklar ya da kirlilik yaratan insansı olacaklar. Ötesi yok.
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Mr. Jingles 3 yıl
Şu elektrikli otomobiller bir an önce piyasaya çıksınlar. En azından süreci yavaşlatmış olacaklar.
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TheCaliph_ 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Şu elektrikli otomobiller bir an önce piyasaya çıksınlar. En azından süreci yavaşlatmış olacaklar.

Arastirmadiginiz icin guzel geliyor size

Elektrikli araclar bugun sadece Tank to Wheel olarak emisyonu sifirdir . Peki elektrigi neyden uretiyorsun Pikachu dan mi ?

Çin de mesela her 1 milyon elektrikli arac artisinda komure dayali elektrikten dolayi hava kirliliginden olecek olan insan sayisi artacak .

Norvec gibi bir ulken var ise tabi elektrik kullan guzel temiz .
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Sarısin 3 yıl
Bir şey olmaz
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dersimli62f 3 yıl Sarısin
Sarısin
Bir şey olmaz

Türk zihniyeti
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T A R I K 3 yıl Sarısin
Sarısin
Bir şey olmaz


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ozkn_s 3 yıl
Īşin aslı şöyle

Asyalılar ucuza üretecek, ucuza çalışacak ve ucuz yoldan ölecek.
Kapitalist batı refah içerisinde yaşayacak.
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Ağaçları kesip heryere bina,avm yaparsanız, fosil yakıtlardan hala vazgeçmesseniz vs ne olacaktı ki zaten.

Ayrıca 2020 gibi temiz su bulma sıkıntısıda yaşanmaya başlanacağı söyleniyor ki o da çok vahim bir olay.

Dünya'ya doğaya saygılı yaşamayı öğreneceğiz, ya da yokolup gideceğiz, bunun orta yolu yok.
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Enerji, çevre kirliliği ve
6 etiket daha hava kirliliği temiz enerji oecd simon upton Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji
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