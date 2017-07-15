Hava savunma füze sistemi için İtalyan-Fransız ortaklığıyla anlaşıldı

Türkiye'nin yüksek oranda yerli imkanlarla uzun menzilli hava savunma sistemi geliştirme çalışmaları hakkında açıklama yapan Işık, İtalyan ve Fransız ortaklığıyla anlaşıldığını belirtti.

Aynı zamanda Rusya'dan alınacak olan uzun menzilli hava savunma sistemi S400 hakkında da açıklama yapan Işık, İtalyan-Fransız ortaklığıyla geliştirilecek olan sistem ile S400 alımının bir alakasının olmadığını belirtti. S400 hava savunma sisteminin satın alınmasının acil ihtiyaç kapsamında olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bu projenin ise

Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini geliştirmesi üzerine olduğunu ifade etti. Proje kapsamında Fransız ve İtalyan

şirketinin Türkiye'ye teknik destek vermesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Işık “Bu çalışma araştırmayı,geliştirmeyi ve ortak üretimi kapsıyor. Bu NATO şemsiyesi altında ittifak ilişkisi olan üç ülkenin yaptığı son derece geniş çağlı ve büyük bir proje. Yani biz burada birlikte yol yürümeye başlıyoruz. Yürüdüğümüz yolun bizi sadece bu alanda değil, savunma sanayisinin diğer alanlarında da çok daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyoruz.” dedi.

