Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Hava savunma füze sistemi için İtalyan-Fransız ortaklığıyla anlaşıldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin kendi hava savunma sisteminin geliştirilmesi için yürütülen projede İtalyan ve Fransız ortak konsorsiyumu ile çalışmak üzere anlaşıldığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,6b
1
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
 
 
Türkiye'nin yüksek oranda yerli imkanlarla uzun menzilli hava savunma sistemi geliştirme çalışmaları hakkında açıklama yapan Işık, İtalyan ve Fransız ortaklığıyla anlaşıldığını belirtti.
 
Aynı zamanda Rusya'dan alınacak olan uzun menzilli hava savunma sistemi S400 hakkında da açıklama yapan Işık, İtalyan-Fransız ortaklığıyla geliştirilecek olan sistem ile S400 alımının bir alakasının olmadığını belirtti. S400 hava savunma sisteminin satın alınmasının acil ihtiyaç kapsamında olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bu projenin ise
Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini geliştirmesi üzerine olduğunu ifade etti. Proje kapsamında Fransız ve İtalyan
şirketinin Türkiye'ye teknik destek vermesi bekleniyor.
 
Milli Savunma Bakanı Işık “Bu çalışma araştırmayı,geliştirmeyi ve ortak üretimi kapsıyor. Bu NATO şemsiyesi altında ittifak ilişkisi olan üç ülkenin yaptığı son derece geniş çağlı ve büyük bir proje. Yani biz burada birlikte yol yürümeye başlıyoruz. Yürüdüğümüz yolun bizi sadece bu alanda değil, savunma sanayisinin diğer alanlarında da çok daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyoruz.” dedi.
 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung dünyanın ilk sinema LED ekranını duyurdu 2 yıl Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetleri yükseliyor 2 yıl Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili Tesla Model 3'ten daha ucuz olacak 2 yıl Karşınızda dünyanın en hızlı drone’u 2 yıl Intel'in korkulu rüyası: 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 2 yıl İşte evrenin bilinen en küçük yıldızı 2 yıl Bulmaca oyunu İlli bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl Intel Xeon Gold 8176’lı sistem 670 watt güç tüketiyor 2 yıl YouTube'dan önemli yenilik: Hareketli önizleme resimleri devrede 2 yıl Intel Ryzen işlemciler ile Xeon yongalarını kıyasladı 2 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 2 yıl Akıllı telefon kullanırken hayatınızdan olmayın 2 yıl Ücretsiz Wi-Fi deneyi: 22.000 kişi Wi-Fi karşılığında tuvalet temizlemeyi kabul etti 2 yıl Mercedes, Untertürkheim fabrikasında batarya üretmeye başlıyor 2 yıl Hyundai'nin yeni i30 Fastback modeli ortaya çıktı 2 yıl HDD fiyatlarındaki düşüş sona erebilir 2 yıl Bilgisayar pazarında HP yeniden lider 2 yıl Bitcoin’den sonra Ethereum’dan da beklenti büyük 2 yıl Hyperloop gerçek ölçekli ilk testi başarıyla tamamladı 2 yıl Jaguar, yeni SUV modelini Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tanıttı (VİDEO) 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hava savunma füze sistemi için İtalyan-Fransız ortaklığıyla anlaşıldı Sonraki NASA'dan itiraf:"Mars'a gidecek paramız yok" 2 yıl Yenilenen Galaxy Note 7'lerin sadece pili değişmiş 2 yıl Ethereum madenciliği Almanya'yı da vurdu 2 yıl İklim değişikliği hava yolculuklarını zora sokacak 2 yıl 2si1 "16 Çekirdek 32 izlek" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Kişinin enerjisinden tasarruf sağlayan merdiven 2 yıl Google'dan profesyonel fotoğrafçılara taş çıkaran yapay zeka 2 yıl Mobil oyun gelirleri PC ve konsolu geçti 2 yıl Emisyon hilesi yaptığı iddia edilen Mercedes'te herhangi bir hile bulunmadı 2 yıl Silahlı ANKA ilk operasyonunu gerçekleştirdi 2 yıl İstanbul'un 4 katı büyüklüğünde buzdağı koptu: Deniz seviyesi yükselebilir 2 yıl Operatörlerden 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet yarışı 2 yıl War for the Planet of the Apes bugün gösterime giriyor 2 yıl Samsung'un Tizen işletim sisteminde 27.000 hata bulundu 2 yıl Xiaomi Mi 6'nın parlak beyaz modeli bugün satışa sunuldu 2 yıl Huawei yapay zeka yongaları geliştiriyor 2 yıl Valerian filminden önce oyununu oynayın 2 yıl Galaxy Note 8'in ilk resmi görseli ortaya çıktı 2 yıl Sıra onda: Google Earth'e hikaye özelliği geliyor 2 yıl Yeni nesil Audi A1 böyle görünecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim