Hava soğutma ile hız aşırtmada yeni dünya rekoru: 5746MHz

Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri, hava soğutma ile hız aşırtma konusunda donanım tutkunlarına yeni fırsatlar sunuyor. Recoo ESA rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından yapılan yeni bir çalışma kapsamında, hava soğutma ile elde edilen en yüksek frekans değerine ulaşıldı ve Core i7-2600K işlemcisi 5746MHz'e çıkartıldı.

Asus'un P67 çipsetli P8P67 Pro anakart modeli üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında bellek frekansının ise 2229MHz'e çıkartıldığını görüyoruz. Bu arada merak edenler için, kullanılan Core i7-2600K işlemcisinin L042B074 parti numarasına (batch) sahip olduğunu da belirtelim. Çalışmanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.