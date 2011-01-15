Hava soğutma ile hız aşırtmada yeni dünya rekoru: 5746MHz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri, hava soğutma ile hız aşırtma konusunda donanım tutkunlarına yeni fırsatlar sunuyor. Recoo ESA rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından yapılan yeni bir çalışma kapsamında, hava soğutma ile elde edilen en yüksek frekans değerine ulaşıldı ve Core i7-2600K işlemcisi 5746MHz'e çıkartıldı.
Asus'un P67 çipsetli P8P67 Pro anakart modeli üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında bellek frekansının ise 2229MHz'e çıkartıldığını görüyoruz. Bu arada merak edenler için, kullanılan Core i7-2600K işlemcisinin L042B074 parti numarasına (batch) sahip olduğunu da belirtelim. Çalışmanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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bu lafların cem yılmaz ın "süperman seni yerde yakalamıyım" ından bir farkı yok.
Ne alakası var?
Yinede alcaklara/alanlara hayırlı olsun derim.
çok iyi söyledin kardeşim.650-700tl'yi o işlemcye vermektense bi 300-325 arası Q8400 alıp 300tl fazlalığı ekran kartına yatırmak en iyisi.zaten Q8400'ü zorlanmadan 3ghz yapmak mümkün ki zaten bu hızla o işlemci ekran kartlarnda darboğaz yapmaz.fazladan 10-15 fps'nin anlamı yok.sıradan bi 4 çekirdek işlemci de oynanabilirlik seviyesi olan 30fps'yi geçer hatta bi çok oyunda ii de bi ekran kartı varsa 40'ın altına inmez