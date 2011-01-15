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Hava soğutma ile hız aşırtmada yeni dünya rekoru: 5746MHz

8 yıl
24,4b
1
51
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hava soğutma ile hız aşırtmada yeni dünya rekoru: 5746MHz
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Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri, hava soğutma ile hız aşırtma konusunda donanım tutkunlarına yeni fırsatlar sunuyor. Recoo ESA rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından yapılan yeni bir çalışma kapsamında, hava soğutma ile elde edilen en yüksek frekans değerine ulaşıldı ve Core i7-2600K işlemcisi 5746MHz'e çıkartıldı.

Asus'un P67 çipsetli P8P67 Pro anakart modeli üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında bellek frekansının ise 2229MHz'e çıkartıldığını görüyoruz. Bu arada merak edenler için, kullanılan Core i7-2600K işlemcisinin L042B074 parti numarasına (batch) sahip olduğunu da belirtelim. Çalışmanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hava soğutma ile hız aşırtmada yeni dünya rekoru: 5746MHz
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pckopat34 8 yıl
Daha ne rekorlar kirilacak
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DH Misafiri 8 yıl
bilmediklerimiz...
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alpa07 8 yıl
para var huzur var
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theyapici 8 yıl
kasa içinde yapsın bakalım öyle kolaymı
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sadtneverdie 8 yıl
theyapici

kasa içinde yapsın bakalım öyle kolaymı


bu lafların cem yılmaz ın "süperman seni yerde yakalamıyım" ından bir farkı yok.
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No Way Out 8 yıl

theyapici

kasa içinde yapsın bakalım öyle kolaymı

Ne alakası var?
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devrimdoga 8 yıl
günlük kullanımda 4.5 ghz ve sadece hava soğutmayla bunlar oluyorsa ln2 olsa ne olur diyenler biraz konuya yabancılar çünkü bu işlemciler bildiğimiz işlemcilerin dışında ve sadece çarpan kilidi ile overclock oluyor...
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kadirkayik 8 yıl
yani çüşş helaal ne denirse hak ediyor valla süper biz amd hamle yapacak diye bekliyorduk ama intel hiç boşluk bırakmıyor helal helal helal hayran kaldım resmen
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honneur 8 yıl
5 ghz de günlük kullanımda 3-3.5 ghz de yapamadığınız neyi yapmayı planlıyorsunuz acaba. Gerçekten merak ettim. Tamam havayla çok güzel olan bir işlemci. Hatta normal kullanımda bile çok güçlü bir işlemci. Gerçekten bu kadar overa ihtiyacınız olacakmı. Bir oyunda 3-5 fps fazla almak için ekran kartına para yatırmayı tercih ederim. Mevcut donanımsal hızlandırma vs işlemlerini destekleyen yazılımlar henüz piyasada bile değil. Nvidia/Amd ne kadar yazılım desteği sunuyorlarsa ki nvidianın yazılım desteği buna göre çok dha fazla. Bu onun 10 da biri kadar.
Yinede alcaklara/alanlara hayırlı olsun derim.
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emrekaradag 8 yıl

honneur

5 ghz de günlük kullanımda 3-3.5 ghz de yapamadığınız neyi yapmayı planlıyorsunuz acaba. Gerçekten merak ettim. Tamam havayla çok güzel olan bir işlemci. Hatta normal kullanımda bile çok güçlü bir işlemci. Gerçekten bu kadar overa ihtiyacınız olacakmı. Bir oyunda 3-5 fps fazla almak için ekran kartına para yatırmayı tercih ederim. Mevcut donanımsal hızlandırma vs işlemlerini destekleyen yazılımlar henüz piyasada bile değil. Nvidia/Amd ne kadar yazılım desteği sunuyorlarsa ki nvidianın yazılım desteği buna göre çok dha fazla. Bu onun 10 da biri kadar.

Yinede alcaklara/alanlara hayırlı olsun derim.

çok iyi söyledin kardeşim.650-700tl'yi o işlemcye vermektense bi 300-325 arası Q8400 alıp 300tl fazlalığı ekran kartına yatırmak en iyisi.zaten Q8400'ü zorlanmadan 3ghz yapmak mümkün ki zaten bu hızla o işlemci ekran kartlarnda darboğaz yapmaz.fazladan 10-15 fps'nin anlamı yok.sıradan bi 4 çekirdek işlemci de oynanabilirlik seviyesi olan 30fps'yi geçer hatta bi çok oyunda ii de bi ekran kartı varsa 40'ın altına inmez
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collodin 8 yıl
Bu yeni nesil ekran kartları ve işlemciler gerçekten hava ile iyi oc oluyor. Heleki ilerki yıllarda nanometre küçültülünce daha iyi donanımlar gelecektir. Bende 1-2 sene sonra toplayacağım extrem sisteme acaba sıvı soğutmamı alayım diyorum ama gün geçtikçe görülüyorki sıvı soğutma almaya gerek yokmuş(Tabi test programlarında ultra süper benchmark skorları alma sevdalısı kaçıkları dışarda tutuyorum.)
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byfm 8 yıl
Adam aşmış
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spaydix 8 yıl
SÜPERMİŞ GÜNLÜK 5GHZ KULLANILIR
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