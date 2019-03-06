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Hayabusa2’nin Ryugu asteroidine iniş videosu yayınlandı

Şubat ayında Ryugu asteroidine iniş yapan uzay aracı Hayabusa2'nin daha önce paylaşılan fotoğrafından sonra şimdi de iniş anı videosu yayınlandı. Tarihi an ile ilgili video haberimizde.
2 ay
3,9b
1
14
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Hayabusa2’nin Ryugu asteroidine iniş videosu yayınlandı
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Şubat ayında Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroidine örnek toplamak maksadıyla iniş yapmıştı. Aracı iniş yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA), şimdi de Hayabusa2’nin astreroid yüzeyine indiği anların videosunu paylaştı.

Uzay aracı üzerinde bulunan küçük bir kamera vasıtasıyla kaydedilen görüntülerde, Hayabusa2’nin asteroide iniş anı ve devamında oluşan parçalanma izlenebiliyor. Aslında söz konusu ateşleme işleminin Ekim 2018’de yapılması planlanmış, ancak Ryugu’nun yüzeyinin beklenenden sert olduğu anlaşılınca faaliyet ertelenmişti.

Hayabusa2 uzay aracı, 2018 yılının ortalarından beri iniş yapacak en uygun yeri bulmak için Ryugu’nun yörüngesinde dönüyordu. Bulunduğu yörüngeden asteroidin yüzeyine alçalma süreci bir günden fazla süren uzay aracının asteroid ile temas anı ise bir saniye sürmüş.

Hayabusa2’nin Ryugu asteroidine iniş videosu yayınlandı
 

Nisan ayının ilk haftasında JAXA, asteroidin yüzeyine bir de patlayıcı ateşlemeyi planlıyor. Asteroid yüzeyinde bir krater açarak daha çok parçanın ortaya çıkması sağlayacak işlem sonucunda ise Hayabusa2,  daha çok örnek toplayabilecek. Asteroid yüzeyine bu kapsamda yapılacak iniş ise Mayıs ayında gerçekleşecek. JAXA yer ekibinin ikinci iniş yeri için çalışmalara, bu ay sonunda başlayacağı ifade ediliyor.


https://www.youtube.com/watch?v=-3hO58HFa1M Yorum Yaz
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FerdosParadise 2 ay
DAMPER 'leri sağlammış.
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scorpion20 2 ay
Bulunduğu yörüngeden asteroidin yüzeyine alçalma süreci bir günden fazla süren uzay aracının asteroid ile temas anı ise bir saniye sürmüş.
burda kaldım
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The souls migration 2 ay scorpion20
iniş yapmıyor ki. dokunma ve hemen geri sıçrama yapıyor.
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met@lrock 2 ay
Bu pazar barış özcan bununla ilgili video çekecektir. Demedi demeyin
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Kraaz 2 ay
Ne gerek var buna asteroid filan, Kuran da yazıyor zaten.
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FONTEN LA 2 ay Kraaz
Vallaha mı? Anlaşılan ironi yapmak, dalga geçmekle eşdeğer senin nazarında...
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KaleyDeskop 2 ay
helal be o kadar zor değilmiş demek ki. Bizde diğer uzay ajansları ile ortaklık yapsak hiç değilse bilgi birikimi elde etmiş olurduk. Uzaya araç gönderemeyen bir ülke asla süper güç olamaz..
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ozzzy222 2 ay
bnm 4 k monitörümdeki far cry 5 new dawn oyunu daha gerçekçi bu fotodan alskdalsd ,
gökkubbeyi nasıl aşmışlar acaba :D
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smart1978 2 ay
Duzculer suskun ...
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ozzzy222 2 ay smart1978
uzayda basınç ve hava yoksa , yere indikten sonraki sıçramada , o kadar şey nasıl havada uçuşuyor söylesene :D neden taşın çekimiyle yere inmiyorlar hızlıca ? hani uzayda hava yoktu ,
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JAXA, hayabusa2 ve
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