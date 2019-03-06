Hayabusa2’nin Ryugu asteroidine iniş videosu yayınlandı

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Şubat ayında Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroidine örnek toplamak maksadıyla iniş yapmıştı. Aracı iniş yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA), şimdi de Hayabusa2’nin astreroid yüzeyine indiği anların videosunu paylaştı.

Uzay aracı üzerinde bulunan küçük bir kamera vasıtasıyla kaydedilen görüntülerde, Hayabusa2’nin asteroide iniş anı ve devamında oluşan parçalanma izlenebiliyor. Aslında söz konusu ateşleme işleminin Ekim 2018’de yapılması planlanmış, ancak Ryugu’nun yüzeyinin beklenenden sert olduğu anlaşılınca faaliyet ertelenmişti.

Hayabusa2 uzay aracı, 2018 yılının ortalarından beri iniş yapacak en uygun yeri bulmak için Ryugu’nun yörüngesinde dönüyordu. Bulunduğu yörüngeden asteroidin yüzeyine alçalma süreci bir günden fazla süren uzay aracının asteroid ile temas anı ise bir saniye sürmüş.

Nisan ayının ilk haftasında JAXA, asteroidin yüzeyine bir de patlayıcı ateşlemeyi planlıyor. Asteroid yüzeyinde bir krater açarak daha çok parçanın ortaya çıkması sağlayacak işlem sonucunda ise Hayabusa2, daha çok örnek toplayabilecek. Asteroid yüzeyine bu kapsamda yapılacak iniş ise Mayıs ayında gerçekleşecek. JAXA yer ekibinin ikinci iniş yeri için çalışmalara, bu ay sonunda başlayacağı ifade ediliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=-3hO58HFa1M