Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitini bombaladı

Şubat ayında Ryugu asteroitine bir kurşun ateşleyip örnek toplamak maksadıyla iniş yapan Hayabusa2 uzay aracı, asteroit üzerinde bu sefer de bir bomba patlattı. Daha fazla örnek toplamak amacıyla asteroit üzerine yerleştirilen ve Küçük Elde taşınabilir Çarpma Aygıtı (Small Carry-on Impactor-SCI) adı verilen 14kg ağırlığındaki bakır muhafaza içinde bulunan plastik patlayıcının, Ryugu üzerinde 10m çapında bir krater açması planlanmıştı.

Cuma günü asteroite 500m mesafede bulunan Hayabusa2’den ayrılan SCI’ın, hedefine saniyede 2 km hızla ilerleyerek infilak ettiği ifade edilmiş. Etrafa saçılan döküntülerden zarar görmemek adına asteroitten uzaklaşan Hayabusa2’nin, işlerin yolunda gittiğini teyit etmek için yaklaşık 1km mesafeden patlama anını kamerayla izlediği belirtiliyor.

Uzay aracının bir sonraki görevi ise Ryugu’ya geri dönüp daha fazla kaya ve toprak örneği toplamak olacak. Yetkililer, elde edilmesi planlanan örneklerin asteroitin derinliklerinden geleceği için uzayın zorlu koşullarından daha az etkilenmiş olacağını düşünüyor. Bu sebeple de söz konusu örneklerin, güneş sisteminin ilk dönemleri hakkında çok daha sağlıklı bilgiler sunabileceği ifade ediliyor.

Merak eden okuyucularımız aşağıdaki oldukça uzun videoda, Jaxa ekibinin yapmış olduğu canlı yayını izleme şansı bulabilirler.

https://www.engadget.com/2019/04/05/japans-hayabusa2-spacecraft-bombs-ryugu-asteroid/