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Hearthstone: Heroes of Warcraft'ın iPad sürümü bazı ülkelerin Appstore'larındaki yerini aldı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Hearthstone: Heroes of Warcraft'ın iPad sürümü bazı ülkelerin Appstore'larındaki yerini aldı
Blizzard'ın kart oyunu Hearthstone: Heroes of Warcraft, bazı ülkelerin Appstore'larındaki yerini aldı.

iOS 5 ve üzeri yazılıma sahip iPad'lerde çalışan iOS sürümü, geçtiğimiz ay beta sürecini geride bırakan masaüstü sürümüyle aynı içeriği sunuyor. iOS sürümüne şu an için Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda Appstore'ları üzerinden erişilebiliyor.
Net bir tarih bulunmamakla birlikte oyunun yakın bir zaman içerisinde diğer ülkelerin Appstore'larındaki yerini alacağı da belirtiliyor. Bu arada oyunun masaüstü ve iPad sürümlerinin asenkron bir şekilde çalışabildiğini de belirtelim.

https://itunes.apple.com/nz/app/hearthstone-heroes-warcraft/id625257520?mt=8 Yorum Yaz
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IcyTea Lemon 5 yıl
Tek beklediğim oyun oda gitti 3 ülkeye çıktı ya delircem, akşam, gece yatağımda kart keyfi yapmak istiyorum ulen!!

Ben şimdi avusturalya hesabı açıp indirsem olmamı

Edit: hayır yeni zellanda ne la
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MAVİT 5 yıl IcyTea Lemon
IcyTea Lemon

Tek beklediğim oyun oda gitti 3 ülkeye çıktı ya delircem, akşam, gece yatağımda kart keyfi yapmak istiyorum ulen!!

Ben şimdi avusturalya hesabı açıp indirsem olmamı

Edit: hayır yeni zellanda ne la


Merhaba, merak etmeyin sadece bu ülkelerle sınırlı kalmayacak oyun. Yakın bir zamanda diğer Appstore'lardaki yerini alacağı da belirtiliyor. Bu ülkelerden herhangi birinde hesap açıp indirebilirsiniz beklemeden ama, bu ülkelerde oyunun genelde ön sürümlerinin test edildiğini belirtmek isterim.
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