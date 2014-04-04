Hearthstone: Heroes of Warcraft'ın iPad sürümü bazı ülkelerin Appstore'larındaki yerini aldı

Blizzard'ın kart oyunu Hearthstone: Heroes of Warcraft, bazı ülkelerin Appstore'larındaki yerini aldı.





iOS 5 ve üzeri yazılıma sahip iPad'lerde çalışan iOS sürümü, geçtiğimiz ay beta sürecini geride bırakan masaüstü sürümüyle aynı içeriği sunuyor. iOS sürümüne şu an için Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda Appstore'ları üzerinden erişilebiliyor.

Net bir tarih bulunmamakla birlikte oyunun yakın bir zaman içerisinde diğer ülkelerin Appstore'larındaki yerini alacağı da belirtiliyor. Bu arada oyunun masaüstü ve iPad sürümlerinin asenkron bir şekilde çalışabildiğini de belirtelim.

https://itunes.apple.com/nz/app/hearthstone-heroes-warcraft/id625257520?mt=8