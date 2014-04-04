Hearthstone: Heroes of Warcraft'ın iPad sürümü bazı ülkelerin Appstore'larındaki yerini aldı

Haber Editörü
Blizzard'ın kart oyunu Hearthstone: Heroes of Warcraft, bazı ülkelerin Appstore'larındaki yerini aldı.
iOS 5 ve üzeri yazılıma sahip iPad'lerde çalışan iOS sürümü, geçtiğimiz ay beta sürecini geride bırakan masaüstü sürümüyle aynı içeriği sunuyor. iOS sürümüne şu an için Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda Appstore'ları üzerinden erişilebiliyor.
Net bir tarih bulunmamakla birlikte oyunun yakın bir zaman içerisinde diğer ülkelerin Appstore'larındaki yerini alacağı da belirtiliyor. Bu arada oyunun masaüstü ve iPad sürümlerinin asenkron bir şekilde çalışabildiğini de belirtelim.
https://itunes.apple.com/nz/app/hearthstone-heroes-warcraft/id625257520?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben şimdi avusturalya hesabı açıp indirsem olmamı
Edit: hayır yeni zellanda ne la
Merhaba, merak etmeyin sadece bu ülkelerle sınırlı kalmayacak oyun. Yakın bir zamanda diğer Appstore'lardaki yerini alacağı da belirtiliyor. Bu ülkelerden herhangi birinde hesap açıp indirebilirsiniz beklemeden ama, bu ülkelerde oyunun genelde ön sürümlerinin test edildiğini belirtmek isterim.