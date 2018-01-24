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Instagram hikâyelerine nasıl GIF eklenir?

Instagram'a merakla beklenen GIF ekleme özelliği geldi. GIPHY işbirliği ile Instagram'a özel GIF kütüphanesi hazırlandı. Instagram hikayelerinenasıl GIF eklenir?
1 yıl
16,5b
1
16
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Instagram hikâyelerine nasıl GIF eklenir?
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Son görülme özelliği ekleyerek büyük tepki çeken Instagram bu defa kullanıcıların seveceği bir özelliği kullanıma sundu. Bundan böyle kullanıcılar hikâyelerine GIF etiketleri ekleyebilecek.

Instagram hikayelerine nasıl GIF eklenir?

Hikâyeye eklemek üzere bir fotoğraf seçtikten sonra çıkartmalar sekmesinden "GIF" isimli çıkartmayı seçmek yeterli. Karşınıza GIF kütüphanesi açılacak. Dilerseniz önerilen GIF’leri seçebilir veya arama özelliği ile istediğiniz GIF’i ekleyebilirsiniz.

GIPHY ile işbirliğiyle hazırlanan GIF kütüphanesinde Instagram için özel seçilmiş arkası şeffaf GIFler bulunuyor. GIF eklenen resimler 3 saniyelik kısa video şeklinde oynatılıyor. Bugün iOS ve Android uygulamasının 29. sürümünde kullanıma sunuldu. Uygulamayı güncelleyerek kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Amazon kasiyer bulunmayan ilk mağazasını açtı"

Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak güncelleme ile hikâyelere 16:9 ve 5:4 gibi oranlara sahip yatay resimleri ekleyebilmek mümkün olacak. Yatay resim eklendiği zaman altta ve üstte kalan boşluklara resmin ağırlıklı renk tonu eklenecek.


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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Orijinalden alıntı: Catology

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sh7rk 3 ay
İnstagram telefon üzerinde girdiğim zaman hikaye paylaşımında gif, anket, sorular, geri sayım, beğeni seviyesi gibi özellikleri kullanamıyorum. İkinci olarak kendi profilimde yada başka birisinin profiline bakınca kaç tane fotoğraf attığının sayısı gözükmüyor. Linklere bakabilirseniz sorunu net olarak görürsünüz. Telefon uygulama sürümü güncel aynı telefon üzerinden başka hesapla girince sorun yok bütün özellikler tam kullanılıyor. Malesef sorunun ne olduğunu çözümünü hiç bir şekilde bulamadım. Sıkıntının çözümünü bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.
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tunawa 11 ay
benim merak ettiğim instagramda nsıl www.tunawa.com sitemi reklam yapabilirim
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mesken01 11 ay
Instagram hikayelere GIF ekleme ile birlikte hikayeler daha eğlenceli olmaya başladı. Instagram uygulanması hikayeler bölümü yeni bir dinamizm kazandı. teknocard.com/...
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaşlar iphone x kullanıyorum. Instagramda gif özelliği çıkmıyor. Güncellemeler vs herşey tam. Son sürüm kullanıyorum. Programı sildim tekrar yükledim.Bu sorunla tek ben karşılaşıyorum herhalde yardımcı olursanız sevinirim.
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sistemli adam 1 yıl
Konuya bak, mesajlara bak.
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ezimuse 1 yıl
Fotoğrafları altına ve üzerine blur ekleyerek yerleştiriliyordu bir ara ama sonra kayboldu o özellik :(
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Guest-F8946C419 1 yıl
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl Guest-F8946C419
Orijinalden alıntı: Catology

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