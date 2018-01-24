Instagram hikâyelerine nasıl GIF eklenir?

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Son görülme özelliği ekleyerek büyük tepki çeken Instagram bu defa kullanıcıların seveceği bir özelliği kullanıma sundu. Bundan böyle kullanıcılar hikâyelerine GIF etiketleri ekleyebilecek.

Instagram hikayelerine nasıl GIF eklenir?

Hikâyeye eklemek üzere bir fotoğraf seçtikten sonra çıkartmalar sekmesinden "GIF" isimli çıkartmayı seçmek yeterli. Karşınıza GIF kütüphanesi açılacak. Dilerseniz önerilen GIF’leri seçebilir veya arama özelliği ile istediğiniz GIF’i ekleyebilirsiniz.

GIPHY ile işbirliğiyle hazırlanan GIF kütüphanesinde Instagram için özel seçilmiş arkası şeffaf GIFler bulunuyor. GIF eklenen resimler 3 saniyelik kısa video şeklinde oynatılıyor. Bugün iOS ve Android uygulamasının 29. sürümünde kullanıma sunuldu. Uygulamayı güncelleyerek kullanabilirsiniz.

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Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak güncelleme ile hikâyelere 16:9 ve 5:4 gibi oranlara sahip yatay resimleri ekleyebilmek mümkün olacak. Yatay resim eklendiği zaman altta ve üstte kalan boşluklara resmin ağırlıklı renk tonu eklenecek.