Helikopter gemisi için zırhlı muharebe aracı geliştirme sözleşmesi imzalandı

TSK için LPD üretilmesi maksadıyla başlatılan ihale daha sonra LHD platformunun üretilmesi maksadıyla revize edilmişti. İspanyol Juan Carlos helikopter gemisi örnek alınarak üretilecek olan TCG Anadolu aynı zamanda açık denizlerden kıyıya çıkarma harekatı da icra edebilecek.



Üzerindeki pist ile F35B gibi dikey iniş kalkış yapabilen uçaklar ve 8 adet helikopteri bünyesinde barındırabilecek olan gemi havuzundaki 4adet LCM,2 adet LCAC ve 2 adet LCVP ile düşman kıyılarına mekanize ve piyade çıkarma imkanı tanıyor.



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Bunların yanı sıra 27 adet zırhlı amfibik muharebe aracı ile de çıkarma harekatına katkıda bulunulması planlanıyor. Yurt içi geliştirme modeli ile üretilecek olan araçlar için SSM ile FNSS arasında sözleşme imzalandı. Bu kapsamda FNSS, 23 adet personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 adet kurtarma aracı üretecek. Bu araçlar hem karada hem suda gidebilmeleri sayesinde düşman kıyısına çıktıktan sonra harekatın başarıya ulaşması için büyük bir önem arz ediyor. Bunların yanı sıraile de çıkarma harekatına katkıda bulunulması planlanıyor. Yurt içi geliştirme modeli ile üretilecek olan araçlar için SSM ile FNSS arasında sözleşme imzalandı. Bu kapsamda FNSS, 23 adet personel taşıyıcı,üretecek. Bu araçlar hem karada hem suda gidebilmeleri sayesinde düşman kıyısına çıktıktan sonra harekatın başarıya ulaşması için büyük bir önem arz ediyor.



Gemide bunların yanı sıra 13 adet tank,6 adet zırhlı personel taşıyıcı ve 33 adet farklı tiplerde araç bulunacak. 348 kişilik kalıcı personeli bulunan gemi çıkarma harekatı için 550-700 kişilik amfibi komando, 56 uçuş personeli, 50 hastane personeli ve 200 karargah personeli de bulunacak.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan geminin 2021 yılında envantere girmesi planlanıyor. Gemide sipariş edildiği takdirde F35B savaş uçakları da kullanılabilecek.







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