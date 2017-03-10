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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Helikopter gemisi için zırhlı muharebe aracı geliştirme sözleşmesi imzalandı

TSK için üretilen ve çıkarma harekatı da icra edebilen LHD tipi TCG Anadolu'da kullanılmak üzere 27 adet zırhlı amfibik muharebe aracının geliştirilmesi için sözleşme imzalandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
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13
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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TSK için LPD üretilmesi maksadıyla başlatılan ihale daha sonra LHD platformunun üretilmesi maksadıyla revize edilmişti. İspanyol Juan Carlos helikopter gemisi örnek alınarak üretilecek olan TCG Anadolu aynı zamanda açık denizlerden kıyıya çıkarma harekatı da icra edebilecek.

Üzerindeki pist ile F35B gibi dikey iniş kalkış yapabilen uçaklar ve 8 adet helikopteri bünyesinde barındırabilecek olan gemi havuzundaki 4adet LCM,2 adet LCAC ve 2 adet LCVP ile düşman kıyılarına mekanize ve piyade çıkarma imkanı tanıyor.

Ayrıca Bkz. "6x6 üzerine monte edilen Panter 2 gün sayıyor"

Bunların yanı sıra 27 adet zırhlı amfibik muharebe aracı ile de çıkarma harekatına katkıda bulunulması planlanıyor. Yurt içi geliştirme modeli ile üretilecek olan araçlar için SSM ile FNSS arasında sözleşme imzalandı. Bu kapsamda FNSS, 23 adet personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 adet kurtarma aracı üretecek. Bu araçlar hem karada hem suda gidebilmeleri sayesinde düşman kıyısına çıktıktan sonra harekatın başarıya ulaşması için büyük bir önem arz ediyor.

Gemide bunların yanı sıra 13 adet tank,6 adet zırhlı personel taşıyıcı ve 33 adet farklı tiplerde araç bulunacak. 348 kişilik kalıcı personeli bulunan gemi çıkarma harekatı için 550-700 kişilik amfibi komando, 56 uçuş personeli, 50 hastane personeli ve 200 karargah personeli de bulunacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan geminin 2021 yılında envantere girmesi planlanıyor. Gemide sipariş edildiği takdirde F35B savaş uçakları da kullanılabilecek.


 

https://twitter.com/SavunmaSanayii/status/839112812391710720 Yorum Yaz
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CaBr2 2 yıl
Mesut ve Erdi Beyler geçenlerde bir zırhlı araç görmeye gitmişlerdi, çekim yapmışlardı. Videoları ne zaman yayınlanacak acaba?
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DSG1 2 yıl
"2021 yılında envantere girmesi planlanıyor." Zor daha altayı 2020 yetiştirmeye çalışıyorlar, Geminin projesi tamamlandı mı? herşey tamamsa kızağa konulduğunda Koskoca geminin kaba inşası 3-4 yıl kadar sürer. lhd'nin yanında çok küçük kalan milgem korvetlerinin teslim hızına bakın.
TCG Burgaz ada kızağa konulma 27 eylül 2013, tahmini teslim tarihi aralık 2018.
"2021 yılında envantere girmesi planlanıyor." Zor daha altayı 2020 yetiştirmeye çalışıyorlar, Geminin projesi tamamlandı mı? herşey tamamsa kızağa konulduğunda...
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RotaNeta 2 yıl
Lhd= landing helicopter dock
Şikayet etmek için harcayacağınız zamanda google amca bu üç harfi yazarak açılımlarını bulabilirsiniz. Sorsak tüm kategorilere hakimsiniz ama araştırma sıfır
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DH Misafiri 2 yıl
Savunma sanayindeki bu tip gelişmeler Türkiye adına çok sevindirici. Bu gelişmelerin baş aktörlerinden biri olan Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir'i kutlarım. Keşke bu tür başarılarla gündem oluşsa ve insanlar bunları konuşsa.
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kadirirdem 2 yıl
Savunma sanayisinde sağlam ataklar oluyor,bunlar güzel gelişmeler...
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AKTeknisyen 2 yıl
Yahu TCG Anadolu'da SKYJUMP olacak ne dikey kalkışlı F-35'i ?
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Krone 2 yıl AKTeknisyen
AKTeknisyen
Yahu TCG Anadolu'da SKYJUMP olacak ne dikey kalkışlı F-35'i ?

İnişi nasıl yapmayı düşünüyorsun ?
Geminin gövdesi bir uçak gemisi kadar uzun ve geniş değil. Ski jump sayesinde kalkış yapabilir ama iniş dikey olmak zorunda.
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Amerikan hurdası gemilerden kurtulursak ne mutlu bize. Libyada Kaddafiyi desteklememize rağmen Libyaya yapılan BM müdahalesinde mecbur 2 tane fırkateynimizi vermek zorunda kalmıştık. Çünkü o 2 gemi Amerikan hibesi idi.

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metalmilita 2 yıl
"TSK için LPD üretilmesi maksadıyla başlatılan ihale daha sonra LHD platformunun üretilmesi maksadıyla revize edilmişti"

Cümlede anladığım tek kısaltma TSK. Bu nasıl bir haberdir yahu herkes bu işin uzmanı mı? LPD nedir LHD ne? Parantez içinde açılımını, açılımı bilgilendirici değilse ne olduğunu yazsaydınız bir zahmet.
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DSG1 2 yıl
"2021 yılında envantere girmesi planlanıyor." Zor daha altayı 2020 yetiştirmeye çalışıyorlar, Geminin projesi tamamlandı mı? herşey tamamsa kızağa konulduğunda Koskoca geminin kaba inşası 3-4 yıl kadar sürer. lhd'nin yanında çok küçük kalan milgem korvetlerinin teslim hızına bakın.
TCG Burgaz ada kızağa konulma 27 eylül 2013, tahmini teslim tarihi aralık 2018.
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CaBr2 2 yıl
Mesut ve Erdi Beyler geçenlerde bir zırhlı araç görmeye gitmişlerdi, çekim yapmışlardı. Videoları ne zaman yayınlanacak acaba?
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mustafaaydemir 2 yıl CaBr2
CaBr2

Mesut ve Erdi Beyler geçenlerde bir zırhlı araç görmeye gitmişlerdi, çekim yapmışlardı. Videoları ne zaman yayınlanacak acaba?

montaj işiyle gereksiz uzun ilgilendikleri için videolar çok geç yayına giriyor

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