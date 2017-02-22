6x6 üzerine monte edilen Panter 2 gün sayıyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, yıllardır Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren Panter isimli çekili obüsün 6x6 araç üzerine monte edilmiş versiyonunu geliştirdi. Panter 2 adı verilen obüsün IDEF 2017 fuarında tanıtılması planlanıyor.

Saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen araç, çekili obüs Panter'den farklı olarak harekat bölgesine kolaylıkla ulaşabiliyor. Kullanıcının ateş desteğine ihtiyacı olan alanlara kundağı motorlu obüs Fırtına gibi hızla ulaşabilen ve ordunun manevra kabiliyetini artıracak olan Panter 2, 600 kilometre hareket menzile de sahip.

20 ton ağırlığı bulunan araç 10.8 metre uzunluğa ve 2.6 metre genişliğe sahip. 5 kişilik mürettebat tarafından idare edilen araç yine MKE üretimi 155 mm MOD 274 mühimmatıyla 40 kilometre mesafeye kadar hedefleri başarıyla vurabilecek. 18 mühimmat kapasitesine sahip olan araç dakikada 6 atış yapabilecek.

Fırtına obüsleri Fırat Kalkanı'nda rüştünü ispatladı

155 mm kundağı motorlu obüs Fırtına manevra kabiliyetinin getirdiği avantajla Suriye'nin iç noktalarına konuşlandırılarak Fırat Kalkanı harekatında operasyon birliklerine ateş desteği sağladı. Harekat için çok büyük bir öneme sahip olan Fırtına obüsleri gibi Panter 2'de istenilen noktalara hızla konuşlandırılabilecek.

http://savunmaveteknoloji.com/mke-panter-2yi-idefe-hazirliyor/