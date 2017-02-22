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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

6x6 üzerine monte edilen Panter 2 gün sayıyor

MKE, 40 kilometre menzilli çekili obüs Panterin 6x6 araç üzerine entegre modeli olan Panter 2'yi 9-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek IDEF 2017 fuarında sergilemeye hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, yıllardır Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren Panter isimli çekili obüsün 6x6 araç üzerine monte edilmiş versiyonunu geliştirdi. Panter 2 adı verilen obüsün IDEF 2017 fuarında tanıtılması planlanıyor.
Saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen araç, çekili obüs Panter'den farklı olarak harekat bölgesine kolaylıkla ulaşabiliyor. Kullanıcının ateş desteğine ihtiyacı olan alanlara kundağı motorlu obüs Fırtına gibi hızla ulaşabilen ve ordunun manevra kabiliyetini artıracak olan Panter 2, 600 kilometre hareket menzile de sahip.
20 ton ağırlığı bulunan araç 10.8 metre uzunluğa ve 2.6 metre genişliğe sahip. 5 kişilik mürettebat tarafından idare edilen araç yine MKE üretimi 155 mm MOD 274 mühimmatıyla 40 kilometre mesafeye kadar hedefleri başarıyla vurabilecek. 18 mühimmat kapasitesine sahip olan araç dakikada 6 atış yapabilecek.

Fırtına obüsleri Fırat Kalkanı'nda rüştünü ispatladı

155 mm kundağı motorlu obüs Fırtına manevra kabiliyetinin getirdiği avantajla Suriye'nin iç noktalarına konuşlandırılarak Fırat Kalkanı harekatında operasyon birliklerine ateş desteği sağladı. Harekat için çok büyük bir öneme sahip olan Fırtına obüsleri gibi Panter 2'de istenilen noktalara hızla konuşlandırılabilecek.

http://savunmaveteknoloji.com/mke-panter-2yi-idefe-hazirliyor/ Yorum Yaz
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Basteryus 2 yıl en beğenilen Civitas Terrana
Orijinalden alıntı: Civitas Terrana
Şu üye de IDEF 2017 fuarında bir gazeteci midir nedir ısrarla orada tanıtılan ürünlerin konusunu açıp duruyor.
Anladık referandum öncesi kararsızların oyunu almak istiyorsunuz

Bu içerikte haberleri yapsın diye editör yapılan birinden ne bekliyosunuz, iphone'un şarj adaptörü sızdırıldı haberlerini mi yapsın referandum var diye?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Orijinalden alıntı: Civitas TerranaŞu üye de IDEF 2017 fuarında bir gazeteci midir nedir ısrarla orada tanıtılan ürünlerin konusunu açıp duruyor.A...
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Parola_18 2 yıl Civitas Terrana
Civitas Terrana

Şu üye de IDEF 2017 fuarında bir gazeteci midir nedir ısrarla orada tanıtılan ürünlerin konusunu açıp duruyor.



Anladık referandum öncesi kararsızların oyunu almak istiyorsunuz

IDEF 2017 de tanıtılan türk menşeili askeri ürünülerimizin haberini yapmasınlar yani vatandaş evet oyu verir siz üzülürsünüz diye öylemi ?
Civitas TerranaŞu üye de IDEF 2017 fuarında bir gazeteci midir nedir ısrarla orada tanıtılan ürünlerin konusunu açıp duruyor....
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McLaren64 2 yıl
Çabuk Referandumcular gelmeden diyecektim ki damlamış hemen biri.
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hollowman_ 2 yıl
Paletli KMO'ların yeri ayrıdır, Fırtına Obüs'ümüz var zaten o konuda. Şimdi Fırtına 2 versiyonu hazırlanıyor. daha gelişmiş bir versiyon olacak. Panter 2 ise eski bilindik tür Çekili Obüs türünün modern ve daha mobilize geliştirilmiş bir versiyonu. savaş alanı birden fazla çeşit silah ihtiyacı içerir. KMO ile Çekili Obüslerin de kullanım alanları farklı olacak. Panter 2 ise ağır çekili obüs türüne yeni bir soluk getirecek. dünyada İsrail ve Kore bu işe ilk girişenlerden oldu. biz de sanırım 3. ülke olduk bu konuda. Ordumuzun hızlı operasyonel kabiliyeti ve müdahale edebilme gücü açısından çok güzel bir haber.
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YveJhin 2 yıl
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axesis 2 yıl
Şu obüsler çok başarılı . hiç uçağa helikoptere gerek yok ver kordinatı tam 12 den top mermisini konduruyor . kim düşünmüşse güzel silah yapmış
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xmen121 2 yıl
Maşallah
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ergenius 2 yıl
Basliktaki Panter 2 gün sayıyor kısmını ;"Panter 2 " gün sayıyor diye düzeltirseniz iyi olur. Okurken şaşırıyor İnsan
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BekirHan 2 yıl
Çok daha mantıklı bir karar olmuş. İlk panter çekili haliyle çok hoş bir tasarım değildi. Hem çekili hem motorlu oluşu (büyüklüğünden mütevellit) vs bu hale dönüştürülmesi daha mobil bir cihaz sağlayacaktır. İskandinavlar hep buna benzer cihazlar kullanıyorlar örneğin. Panter' in abisi olan aynı namlu üerine zırhlı üretilen Fırtınadan farklı olarak.
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viper 2 yıl
Tabanca mi bu 18 mermi kapasiteli
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WB 2 yıl
Secime yatirim yapiliyi, gesin borla calisiyii, motörü yerli uretilmeyi, paramizi car cur ediyyler..
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er-soy 2 yıl
Oyuncak kamyon güzelmiş.
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McLaren64 2 yıl
Çabuk Referandumcular gelmeden diyecektim ki damlamış hemen biri.
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