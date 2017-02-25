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Helikopter gibi havalanan uçak gibi uçan drone

Helikopter gibi havalanan daha sonra şekil değiştirerek gün boyu güneş enerjisiyle uçan yeni drone’un çiftçilere arazi ve hava durumu bilgisi vermesi planlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Helikopter gibi havalanan uçak gibi uçan drone
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Minnesota Üniversitesi’ndeki araştırmacılar daha önce benzerini görmediğimiz bir drone modeli tasarladı. Çiftçilerin arazilerindeki hava ölçüm bilgilerini, sulama ve gübreleme noktalarını tespit etmek isteyen araştırmacılar normal drone’ların uçuş sürelerinin kendi beklentilerinin altında kalmasının ardından güneş enerjisiyle çalışan bir drone modeli geliştirmek istediler ancak bildiğimiz drone’larda yüzey alanı çok da büyük olmadığı için tamamen farklı bir model anlayışına gittiler.

2.1 Metre genişliğinde açılır kanatlara sahip drone’un ağırlığı 4 kilogramın biraz altında. Drone'u farklı kılan en önemli özelliği ise kanatları sayesinde kalkıştan sonra uçak gibi hareket edebilmesi ve helikopterler gibi dikey kalkış ve iniş yapabilmesi. Kanadın üst yüzeyine yerleştirilen güneş pilleri drone’a gündüz saatlerinde uzun uçuş süresi sağlarken mahsullerin durumu ve çiftçilerin ihtiyaç duyacağı diğer veriler drone’un üzerindeki multispektral kamera tarafından aktarılacak.

Geliştirme ekibinin başı olan Nikolaos Papanikolopoulos, drone’ların 6 ay kadar test edildikten sonra ticari kullanıma sunulacağını ve birkaç bin dolarlık bir maliyet umduğunu belirtti. Güneş Enerjili İnsansız Hava Aracı(SUAV) olarak adlandırılan drone’un sadece tarımda değil altyapı, ormancılık ve itfaiye gibi çeşitli alanlarda kullanılması bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/02/24/solar-powered-drone-switches-from-helicopter-to-plane-mode/ Yorum Yaz
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca nedense aklıma şu geldi
Kelebek gibi uçar arı gibi sokarım:d
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WB 2 yıl
Fiyat ne civarda olacak acaba..
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Musty3535123 2 yıl
yakında çöp atan drone, köpek gezdiren drone haberleri falanda görürüz. çok büyük ekmek var bu sektörde.
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nigdes 2 yıl
2.1 Metre genişliğinde açılır kanatlara sahip drone’un ağırlığı 4 kilogramın biraz ardında.(altında?) Drone(u), farklı kılan bir diğer özellik ise kanatları sayesinde kalkıştan sonra uçak gibi hareket edebilmesi ve helikopterler gibi dikey kalkış ve iniş yapabilmesi.
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zurrani 2 yıl
Drone'larin cok cesitli kullanim alanlari var, giderek de artiyor. Keske drone donanim bilesenleri cesitlilikle yerli de uretilse de daha uygun fiyatlarla daha genis kullanim alani bulsalar...
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca nedense aklıma şu geldi
Kelebek gibi uçar arı gibi sokarım:d
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Firaristt 2 yıl
Solar panelsiz olanı 2-3 sene önce yapılmıştı zaten.
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