Helikopter gibi havalanan uçak gibi uçan drone

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Minnesota Üniversitesi’ndeki araştırmacılar daha önce benzerini görmediğimiz bir drone modeli tasarladı. Çiftçilerin arazilerindeki hava ölçüm bilgilerini, sulama ve gübreleme noktalarını tespit etmek isteyen araştırmacılar normal drone’ların uçuş sürelerinin kendi beklentilerinin altında kalmasının ardından güneş enerjisiyle çalışan bir drone modeli geliştirmek istediler ancak bildiğimiz drone’larda yüzey alanı çok da büyük olmadığı için tamamen farklı bir model anlayışına gittiler.

2.1 Metre genişliğinde açılır kanatlara sahip drone’un ağırlığı 4 kilogramın biraz altında. Drone'u farklı kılan en önemli özelliği ise kanatları sayesinde kalkıştan sonra uçak gibi hareket edebilmesi ve helikopterler gibi dikey kalkış ve iniş yapabilmesi. Kanadın üst yüzeyine yerleştirilen güneş pilleri drone’a gündüz saatlerinde uzun uçuş süresi sağlarken mahsullerin durumu ve çiftçilerin ihtiyaç duyacağı diğer veriler drone’un üzerindeki multispektral kamera tarafından aktarılacak.

Geliştirme ekibinin başı olan Nikolaos Papanikolopoulos, drone’ların 6 ay kadar test edildikten sonra ticari kullanıma sunulacağını ve birkaç bin dolarlık bir maliyet umduğunu belirtti. Güneş Enerjili İnsansız Hava Aracı(SUAV) olarak adlandırılan drone’un sadece tarımda değil altyapı, ormancılık ve itfaiye gibi çeşitli alanlarda kullanılması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/02/24/solar-powered-drone-switches-from-helicopter-to-plane-mode/