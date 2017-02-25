Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor: Tasarı TBMM’ye sunuldu

Türkiye’nin uzay teknolojileri alanında temel politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bu alanda daha etkin bir rol üstlenmesi için nihayet düğmeye basıldı. Uzay ve havacılık teknolojilerinde altyapının ve insan kaynaklarının geliştirilmesini, kapasite ve yeteneklerin artırılmasını hedefleyen "Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı", kısa süre önce TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde 107 kadro oluşturulacak

Bilim ve Teknoloji Yönlendirme Komitesi, Uzay Kurulu, Başkan, Uzay Uygulamaları Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi organlarından oluşacak uzay ajansında "Uzay Kurulu" ve "Başkan"ın görev süresi 5 yıl olarak belirlendi. İlk atanan başkan ise 6 yıl süreyle görevde kalacak. Üstelik kanun taslağına göre kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler isterlerse uzay ve havacılık araçları geliştirebilecek, bu yönde faaliyetlerde bulunabilecek.

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Taslakta yer alan maddelere göre ürün geliştirme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla destek programları uygulanabilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gözetiminde sağlanan kaynağın yüzde 20'lik bölümü havacılık ve uzay teknolojileri alanında kullanılmak üzere ajansa aktarılacak. Uydular ve alt yapının işletilmesi konusundaki hak, yetki ve yükümlülüklerin tespiti amacıyla Türksat A.Ş. ile ajans arasında sözleşme imzalanacak ve 107 kadro oluşturulacak.

Yerli ve yabancı tüzel kişilerle anlaşma imzalanabilecek

Ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, savaş ve seferberlik halinde tüm sistemler milli güvenlik ve savunma amacıyla kullanılabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyulan uzay kabiliyetlerinin yaratılabilmesi için Ar-Ge, üretim, entegrasyon, projelendirme ve tedarik faaliyetleri yürütebilecek.

Diğer taraftan Türkiye Uzay Ajansı, uzay ve havacılık alanlarında bilim insanları, uzman ve araştırmacılar yetiştirilmesi için burs verebilecek. Üstelik okyanuslar ve kutuplarda araştırma için geçici ya da daimi merkezler/istasyonlar kurabilecek, uzay ve hava aracı geliştirmek için yerli ve yabancı tüzel kişilerle anlaşma sağlanabilecek.

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Ajans için ihtiyaç duyulan laboratuvarlar, yönetim/kontrol merkezleri, enstitüler, araştırma merkezleri, uzay parkı ve bilim merkezleri başbakanın onayıyla, uydu fırlatma merkezleri ise bakanlar kurulu kararıyla kurulacak. Ajansa ait para, evrak, dosya, taşınır ve taşınmazları devlet malı sayılacak, haciz ve rehin edilmesi önlenecek.