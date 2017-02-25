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Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor: Tasarı TBMM’ye sunuldu

Bir süredir gündemde olan "Türkiye Uzay Ajansı"na ilişkin hazırlanan kanun taslağı nihayet TBMM’ye gönderildi. Peki uzay ajansı ne anlama geliyor, görev ve yetkileri ne olacak?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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91
Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye’nin uzay teknolojileri alanında temel politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bu alanda daha etkin bir rol üstlenmesi için nihayet düğmeye basıldı. Uzay ve havacılık teknolojilerinde altyapının ve insan kaynaklarının geliştirilmesini, kapasite ve yeteneklerin artırılmasını hedefleyen "Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı", kısa süre önce TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde 107 kadro oluşturulacak

Bilim ve Teknoloji Yönlendirme Komitesi, Uzay Kurulu, Başkan, Uzay Uygulamaları Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi organlarından oluşacak uzay ajansında "Uzay Kurulu" ve "Başkan"ın görev süresi 5 yıl olarak belirlendi. İlk atanan başkan ise 6 yıl süreyle görevde kalacak. Üstelik kanun taslağına göre kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler isterlerse uzay ve havacılık araçları geliştirebilecek, bu yönde faaliyetlerde bulunabilecek.
Ayrıca Bkz. "Google'dan büyük iddia: Uber, 14 bin gizli dokümanımızı çaldı"
Taslakta yer alan maddelere göre ürün geliştirme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla destek programları uygulanabilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gözetiminde sağlanan kaynağın yüzde 20'lik bölümü havacılık ve uzay teknolojileri alanında kullanılmak üzere ajansa aktarılacak. Uydular ve alt yapının işletilmesi konusundaki hak, yetki ve yükümlülüklerin tespiti amacıyla Türksat A.Ş. ile ajans arasında sözleşme imzalanacak ve 107 kadro oluşturulacak.

Yerli ve yabancı tüzel kişilerle anlaşma imzalanabilecek 

Ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, savaş ve seferberlik halinde tüm sistemler milli güvenlik ve savunma amacıyla kullanılabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyulan uzay kabiliyetlerinin yaratılabilmesi için Ar-Ge, üretim, entegrasyon, projelendirme ve tedarik faaliyetleri yürütebilecek.
Ajans için ihtiyaç duyulan laboratuvarlar, yönetim/kontrol merkezleri, enstitüler, araştırma merkezleri, uzay parkı ve bilim merkezleri başbakanın onayıyla, uydu fırlatma merkezleri ise bakanlar kurulu kararıyla kurulacak. Ajansa ait para, evrak, dosya, taşınır ve taşınmazları devlet malı sayılacak, haciz ve rehin edilmesi önlenecek.

Diğer taraftan Türkiye Uzay Ajansı, uzay ve havacılık alanlarında bilim insanları, uzman ve araştırmacılar yetiştirilmesi için burs verebilecek. Üstelik okyanuslar ve kutuplarda araştırma için geçici ya da daimi merkezler/istasyonlar kurabilecek, uzay ve hava aracı geliştirmek için yerli ve yabancı tüzel kişilerle anlaşma sağlanabilecek.

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ozbey08 2 yıl en beğenilen
20 senedir kurulamayan ajans

her sene aynı haber çıkıyor.
1998 hurriyet.com.tr/...
2004 akut.org.tr/...
2005 tubitak.gov.tr/...
2010 arsiv.ntv.com.tr/...
2012http://www.takvim.com.t...defi-2020de-uzaya-cikmak
2013http://www.gazetevatan....-hedefi--567388-ekonomi/
2014 hurriyet.com.tr/...
2015http://www.takvim.com.t...nsi-kurulacak-1429289328
2016 haberturk.com/...
20 senedir kurulamayan ajansher sene aynı haber çıkıyor.1998hurriyet.com.tr/...2004akut.org.tr/...2005
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3 Yanıt Yanıtla +151
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ozi_ozmon 2 yıl
- Ya bizim vekilin oğlu vardı yeni mezun noldu o iş?
+ Uzay ajansına aldık vekilim.
- He iyi iyi.
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MrCleanse 2 yıl
Diyanete ayrilan butceden 1 kurus fazla olsun ilk firsatta uyeligimi cizdiririm
4 Yanıt Yanıtla +90
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axaxa 2 yıl
Töbe est :Dd
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NoNickMan 2 yıl
Biz uzaya çıkmayalım zaten dolayısıyla onunla ilgili çalışma da yapmasak olur. Şimdi bunlar uzaya çıksa, orda bir alet bozulsa tepesine vurarak düzeltmeye çalışacaklar uzay gemisini dünyaya düşürecekler sonra amerika bize savaş açacak. Senaryo aynen böyle olur benden söylemesi.
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Bluflame 2 yıl
tbmm genel kurul oylaması = 6 ay
yeni bir kurumun kurulması=6 ay
yönetim kurulu / ceo işe alınması=3 ay
yönetim ve arge binasının inşaatı = 1yıl
mühendislerin/bilim adamların işe alımı=1yıl
dişe dokunur bir başarının ortaya çıkması=3yıl
neresinden baksan 2023 gibi...
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İl teber 2 yıl
Tasarı komisyondan geçti.
96 yılından beri İlk defa.
Bu hafta yasalaşır büyük ihtimal.
Türk Uzay Ajansı.
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DH Misafiri 2 yıl
Her seçim öncesi böyle şeyler olur. Merak etmeyin bir şey olacağı yok
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Acardmr 2 yıl
Bakalım sonucu merakla bekliyoruz.
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McCarty 2 yıl
ne kadar boş işlerle ugraşiyoruz ! Bilime yapılan yatırım %0 ama uzay ajansı kuracagız ! sen daha telefon üretemiyorsun , motor üretemiyorsun uzay ajansı kursan ne olacak ? amerikadan satın aldigin füzeyle mi uzaya çıkacaksin
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IraArel 2 yıl
Her ay seçim olsa 2 yıla marsı fethederiz.
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SpecialOperations 2 yıl
imam hatiplere yeni iş imkanı doğdu
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AlköllüTrafikPolisi 2 yıl
Ayrıca vahiy gelen ilk ayet şöyledir : "Oku , Yaradan Rabbinin Adıyla Oku'
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