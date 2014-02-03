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Hem fotoğraf makinesi askısı hem de kılıf olarak kullanılabilen Kickstarter projesi: Miggo

5 yıl
8,3b
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8
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hem fotoğraf makinesi askısı hem de kılıf olarak kullanılabilen Kickstarter projesi: Miggo
Parlak fikirlere destek aramaya yeni yılda da devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Miggo, hem fotoğraf makinesi askısı hem de kılıf olarak kullanılabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Ohad Cohen tarafından hazırlanan Miggo projesi, boyuna ve bileğe takılan olmak üzere iki farklı versiyon halinde geliyor. Hem DSLR (Ufak ve orta gövde boyutlu) hem de aynasız sistem fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen ürün, çekim sırasında standart bir boyun ya da bilek askısı görevi görürken, çekim bittiği zaman ise makinelerin üzerine sarılarak koruma sağlayabiliyor. Takılı oldukları zaman üçayak (Tripod) kullanımına da izin veren Miggo modelleri, farklı zevklere hitap eden renk ve desen seçeneklerine de sahipler. Büyük lens modelleriyle uyumlu olmayan model, iki amacı bir araya getiriyor olmasıyla faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor.
Site üzerinden başlatılırken konan 20,000$ hedefin bitimine daha 27 gün kalan 658$ bağış ile 32,085$ seviyesine getiren ve başarıyla ulaşan Miggo, yapılacak 35$ ve 40$ bağış (ABD dışı 15$ kargo) miktarlarıyla önümüzdeki Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünleri tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Hem fotoğraf makinesi askısı hem de kılıf olarak kullanılabilen Kickstarter projesi: Miggo

https://www.kickstarter.com/projects/580723045/miggo-cameras-best-amigo Yorum Yaz
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caglet 5 yıl en beğenilen
Sevmedim , emanet gibi olmus.
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kımyasal 5 yıl
Fermuarı açıyorsun ve boynuna asıyorsun,fakat fermuar kısımı (metal,plastik) boyuna temas ediyor,bu rahatsız eder diye düşünüyorum.
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Giovannii 5 yıl
Sevmedim. Çok güzel olmuş.
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Özaltay 5 yıl
Bizim ninelerden istesek daha güzelini yapar.
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caglet 5 yıl en beğenilen
Sevmedim , emanet gibi olmus.
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malumatfuruş 5 yıl
bohça gibi olmuş pek tutmadım.
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