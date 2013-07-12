Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hemen her yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren teknoloji: STATINA

5 yıl
553
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cep telefonundan akıllı saatlere kadar birçok farklı formda hayatımıza giren dokunmatik ekranlar, sundukları imkanlar ile vazgeçilmez duruma geldiler. Bu teknolojiyi çok daha fazla alanda karşımıza çıkarmak isteyen araştırmacılar, hemen her yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar.
Singapur merkezli Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen STATINA isimli teknoloji, ahşap, cam, alüminyum çelik ya da plastik gibi yüzeylere çoklu dokunmatik desteği getirebiliyor. Bir kaç yıl içerisinde seri üretime geçmesi beklenen sistem, düşük fiyatlı titreşim sensörleri ve kameralar ile dokunulan noktaları algılayabiliyor ve özel algoritma sayesinde etkili bir kullanım sağlanabiliyor. Sadece titreşim sensörleri ile 1.5 cm doğruluk verebildiği belirtilen sistem, kameraların kullanılması ile 0.5 cm doğruluk düzeyine ulaşabiliyor ve standart ekran modellerine dokunmatik özelliği de ekleyebiliyor.
Daha kompakt bir sistem üzerinde çalışan araştırmacılar, sistemin interaktif reklam panosu vb. alanlarda rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyorlar.
 
Hemen her yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren teknoloji: STATINA

http://asia.cnet.com/ntu-debuts-new-touch-sensing-technology-62221783.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 5 yıl
Sıklıkla okullarda, işyerlerinde kullanılabilecek harika bir teknoloji.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl
Gerçekten güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingofdark 5 yıl
sistem geişirse güzel olur sunumlara kablosuz mouse kullanmak zorunda kalınmaz en azından eller serbest olur böylece daha etkileyici sunumlar ortaya çıkabilir protoip aşamasından seri üretime geçilmedikçe ve sensör,kamera maliyeti düşürülmedikçe maliyet azalmaz gibi geliyor bana şimdiki haliye hata payının 0.5 cm olması bile güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 5 yıl
Çok iyi bir gelişme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 5 yıl
Etkileyici aslında. Ancak dokunmatik bir ekrandan daha pahalıya gelecek gibi geliyor. Daha çok kurumsal alanlarda kullanılır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 5 yıl
İyiymiş, geliştirilirse çok canlar yakar gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "1 alana 1 bedava" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Samsung Galaxy S4 video inceleme "Samsung'un süper telefonu tüm detaylarıyla testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim