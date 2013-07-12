Hemen her yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren teknoloji: STATINA





Cep telefonundan akıllı saatlere kadar birçok farklı formda hayatımıza giren dokunmatik ekranlar, sundukları imkanlar ile vazgeçilmez duruma geldiler. Bu teknolojiyi çok daha fazla alanda karşımıza çıkarmak isteyen araştırmacılar, hemen her yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar.

Singapur merkezli Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen STATINA isimli teknoloji, ahşap, cam, alüminyum çelik ya da plastik gibi yüzeylere çoklu dokunmatik desteği getirebiliyor. Bir kaç yıl içerisinde seri üretime geçmesi beklenen sistem, düşük fiyatlı titreşim sensörleri ve kameralar ile dokunulan noktaları algılayabiliyor ve özel algoritma sayesinde etkili bir kullanım sağlanabiliyor. Sadece titreşim sensörleri ile 1.5 cm doğruluk verebildiği belirtilen sistem, kameraların kullanılması ile 0.5 cm doğruluk düzeyine ulaşabiliyor ve standart ekran modellerine dokunmatik özelliği de ekleyebiliyor.

Daha kompakt bir sistem üzerinde çalışan araştırmacılar, sistemin interaktif reklam panosu vb. alanlarda rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyorlar.

http://asia.cnet.com/ntu-debuts-new-touch-sensing-technology-62221783.htm