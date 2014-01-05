Hepsi bir arada pazarına Lenovo'dan üç yeni üye: C560, A740 ve N308

Son yıllarda sayıları hızla artan hepsi bir arada bilgisayarlar arasına C560, A740 ve N308 model isimli yeni ürünleri ekleyen Lenovo, özellikle kısıtlı alana sahip kullanıcılar için güzel alternatifler hazırlamış durumda.

Tanıtılan modellerden C560, teknik olarak 23-inç boyutunda 1920 x 1080 piksel bir dokunmatik ekran ile geliyor ve gücünü Intel Core i3-4130T işlemciden, 1GB Nvidia 705A grafik biriminden ve 8GB RAM miktarından alıyor. 2TB 7200 RPM HDD depolama birimi ile elde edilebilen ürün, Windows 8.1 işletim sistemi üzerine kurulmuş. Firmanın bir diğer yeni ürünü A740 ise, ekran boyutu ve çözünürlüğü üst seviyeye taşıyarak kişilere 27-inç boyutta WQHD 2560 x 1440 piksellik bir çözünürlük sunuyor. Intel Core i7-4558U Haswell işlemci ve Nvidia GeForce GTX grafik birimiyle hazırlanan model, 8GB RAM miktarına da sahip. Lenovo'nun son modeli N308 ise Android Jelly Bean işletim sistemiyle diğer bilgisayarlardan ayrılıyor. Gücünü dört çekirdekli bir Nvidia Tegra işlemciden ve 72 çekirdekli GPU biriminden alan hepsi bir arada bilgisayar, 2GB DDR3 RAM, 320GB dahili depolama birimi, 3 batarya ömrü, 2 KG ağırlık ve 19.5-inç dokunmatik ekran gibi diğer teknik detaylara da sahip.

Lenovo'nun yeni hepsi bir arada bilgisayar modellerinden C560 659$ fiyat etiketiyle Şubat ayında, A740 1,499$ fiyat etiketiyle Haziran ayında, son olarak N308 ise 450$ fiyat etiketiyle Şubat ayında satışa çıkıyor.

http://technology.worldnewsviews.com/2014/01/05/lenovo-takes-a-swing-at-the-macbook-pro-retina-introduces-the-ultra-hd-4k-y50/